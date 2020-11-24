疫情 蔓延中，在家時間多了，就決定把雜物清理掉。多年下來，堆積的物品竟然多到可以填滿一間三坪大的臥室。其景可觀，其情可怕。

東西怎麼來的？旅遊時買的紀念筆、小酒杯；逛街時忍不住買的鞋和包；胖了以後想著減完肥還可以再穿的衣服；壞了但想也許可以修的高檔烤麵包機果汁機；用不上又不能轉送的各種禮物；舊的但沒壞的手機 電腦；怕以後買不到所以買了兩份的碗盤；看不完又捨不得丢的雜誌；買東西時店家給的購物袋；搬家時裝物品的箱子……。有個朋友有為了「以防萬一」買東西的習慣，小到電池，大到輪胎，從地下室堆到儲存間，可以說一應俱全。

除了實質的物品之外，現在人手一機，隨時隨地都在按鍵留影，也可下載歌曲和影集，東西太多，原有的儲存空間不夠，還得加付月費買空間保存。Email沒有即看即刪也會產生後遺症，我的手機顯示我有三千六百多條Email還沒看，一看這個數字我就更不想打開了。還有各式各樣的電子文件和檔案，就似生根的藤蔓，長了又長地一團亂。

有人挑戰這種不停收集物品的占有慾，大力鼓吹極簡生活。「極簡主義」（Minimalism）原是五○、六○年代藝術的一派，但在二十一世紀的今天，卻是很多人的生活方式。極簡的實踐者，有人的家中物品不超過一百樣；有人的衣服鞋襪皮包總計三十件；有人住房只有十一坪大；也有人以兩腿代車。這些人的信念是：能用十樣物品過活，絕不用上十一樣。曾看過一篇報導，一位二十七歲的初創公司老闆只擁有兩套同款不同色的上班服，一些隨身換洗物品，一台手提型電腦，他沒車沒房，只在好萊塢的一家專門租床位的大樓裡租了一個位置。他不是沒錢，只是不想費時費力去保存看管擁有之物，他嫌麻煩。

但並不是每個人都能過極簡生活或大刀闊斧地丢棄舊東西。我有位朋友有幾箱記載了她一段痛苦婚姻時的日記，因為覺得曾是自己生命中的一部分，所以不想丢，可又不甘心讓這些不會再碰之物占地方。我的另一半是個音樂迷，他的唱碟、唱片、錄音帶、錄影帶多到三面高至天花板的牆架都不夠放。問他可否清掉一些，他想都不想就說不行，還加了句「現在想買都買不到了」。還有歷史悠久的祖傳之物、孩子的美勞作品和照片，要丢棄這些有情感價值的物品，實在是「難分難捨」。

網路上有不少以清理堆積物為主題的文章和視訊，教人如何可捐的捐、可賣的賣、可丢的丢。常常清，時時理，不要等物品積多了再說。真的想留又沒機會用的物件，就拍照留影後再處置掉。

說來說去，其實就是一個「捨」字，能够捨棄「我曾擁有」的心態，不管是物質上的還是情感上的。英文有一個詞：let go，是鬆手之意。鬆鬆手就能無物一身輕。就像我的朋友最終還是丢了那幾箱不愉快婚姻的日記，全然解脫了情感的包袱。捨去一份舊的過去，得到一份新的舒坦。（寄自麻州 ）