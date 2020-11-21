倩華 ∕圖

人生每一階段，都是一個時代的結束，另一個時代的開始。前塵往事，回憶起來，有時像瀕臨絕種的生物，或已經滅絕的古文明。如希臘羅馬神話，浪漫而難以置信；或如阿拉伯的一千零一夜，是天方夜譚。

美國 《生活雜誌》曾刊登一幅經典照片，是二戰結束那天，紐約「時代廣場」舉行盛大慶功會，一位海軍水兵情不自禁地當街激情擁吻一位陌生護士。如此畫面，當時正在全美國、全世界上演，從此展開了「戰後嬰兒潮」的序幕。

人生如戲劇，一幕幕上演。每一幕都有布景，配合當時風行的音樂歌曲舞蹈、流行的衣裝、看過的電影、嘗過的美食、空氣中的氣味。舞台上有主角、配角，男女老少，喜怒哀樂，來回穿梭。

我人生的第一幕是在故鄉金門展開。我的人生也開始於戰後，卻並非二戰，而是古寧頭大戰、八二三砲戰。故鄉金門是海濱孤島，原本風光明媚、民風淳樸，曾是南洋僑鄉。經過了戰爭洗禮，浴火重生，成為自由燈塔，引起了舉世矚目。

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第二幕是台北的童年。八二三砲戰後，我家遷居台灣 ，開始新的生涯。

韓戰之後，美國總統艾森豪訪問台灣，第七艦隊駛入台灣海峽，奠定了西太平洋的和平形勢。對我而言，它打造出一個安心讀書、快樂遊戲的環境，使我的童年充滿溫馨甜蜜。

我就讀於汐止國小，除了認識春秋五霸、戰國七雄，背誦《武訓興學》，用圖解算術，試解雞兔同籠、時鐘問題之外，就和同學玩彈珠、尪仔標，到汐止老街吃剉冰、刈包、蚵仔煎，看《諸葛四郎》漫畫，在忠順廟前看布袋戲，日子過得很愜意。

小學畢業後，進入汐止初中。學校像個大家庭，校長老師對學生照顧備至。我的國文老師蔡文甫先生，是小說家，日後成為文藝界大老。汐止有大尖山、白雲山、基隆河，山明水秀、地靈人傑。我和同學們遨遊在山水之間，智慧胸襟增長不少。

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人生的第三幕是紅樓少年。初中畢業後，我考進台北建國中學。學校正面是座磚砌紅樓，因此說起「紅樓」即代表建中。紅樓前廳是樂隊練習場，中午鐘鼓齊鳴，笙竹並起，悠揚之聲，響徹廊道。校慶時，也有檢閱典禮，由賀翊新校長檢閱學生。每班形成整齊方陣，同學們踢著正步，在《分列式進行曲》氣勢磅礴的樂聲中，通過操場司令台前方。

記得有一天，紅樓中央牆上突然貼出一張號外，同學們蜂擁圍觀，原來是美國甘迺迪總統遇刺身亡。隨後越戰展開，美國各地也陸續出現反戰遊行，正趕上嬉皮風潮，喊出了「只要作愛，不要作戰」的口號。

在此同時，海峽對岸正掀起「文化大革命」，紅衛兵四處串聯，形勢岌岌可危。而台灣則發起「文化復興運動」，呼籲青少年傳遞聖火，做中華文化的「末世干城」。當時，西方存在主義思潮、披頭四音樂、迷你裙、阿哥哥舞，也風行全台灣。

還記得那時台灣舉辦了最後一屆「中國小姐」選拔賽，勝選佳麗可參選「世界小姐」。而那時的當紅豔星，有美國的瑪麗蓮夢露，法國的碧姬芭杜，和義大利的蘇菲亞羅蘭。

古文觀止、詩詞歌賦、西洋歌曲、好萊塢電影、中外影星佳麗，日後都成為紅樓少年們心中最美好的回憶。

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人生的第四幕是風城寒窗。高中畢業後，我考上交通大學電子工程系，從台北到新竹讀書。從此我和電子科技結上了一世情緣，其中甜蜜艱苦，難以盡述。

新竹又稱風城。寒風將交大宿舍的玻璃窗吹成了寒窗，某日夜晚，我有感而發，在書桌上繪圖紙寫下：「風城秋聲緊，課繁夜未眠。」

有一年暑假，剛學會電子電路，我設計安裝了一套立體音響系統，將低頻喇叭功率調到最大，砰砰嗙嗙地，熱門音樂當時在我心中激起了最大共鳴。

接著，美國太空人阿姆斯壯登陸月球，他說是「個人一小步，人類一大步」。

大學畢業後，進入空軍服預備軍官役一年，擔任少尉電子官，負責雷達和通訊系統。一面作留學美國的準備。

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人生的第五幕是小城往事。我搭乘波音七四七飛機，跨越太平洋到達美國，開始我的留學生涯。

臨行前，母親遞給我一個裝著「台灣水」的小瓶子，教我到美國後，將它和「美國水」攪和了一起喝，才不會水土不服。他們從前到南洋都是這樣做，很有效。但我並未照做，因為深怕「台灣水」在我肚子裡勾起了更多的鄉愁。

小城天寒地凍的冬季和白雪，帶來了孤獨和挑戰，也帶來了新奇和詩意。漫長的等待，終究迎來了化雪的春天。

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人生的第六幕是洛城陽光。加州 稱為「黃金州」，西部開拓時有淘金潮，加上陽光普照、金光閃閃。我拿到洛城加大校長獎學金，來到加州，人生進入「黃金時代」。

林木蒼鬱的校園裡，有電影中的鐘樓和大石階。工程館旁邊有一個倒流噴水池，水從圓周流回中央，回想起來，就像倒流的時光。

聖塔莫尼卡海灘，夏日陽光璀璨、青春洋溢，是快樂色彩和泳裝的伸展台。我每次站在沙灘上，當冰涼海水湧上腳趾，異樣心情就湧上心頭，耳邊響起了〈白雲故鄉〉的歌聲：「海風翻起了白浪，白雲之外，就是我的故鄉。」

那是個「留學生文學」興起的時代。留學生帶著「烈士」的光環和悲壯，家人、國人、世人，對他們有高度的要求和期許，他們對此角色也甘之如飴。我常在校園路上匆匆走過，夾著厚厚一疊書，或電腦卡片紙張。書桌前牆上張貼著我的座右銘：「在我胸中跳動的是一顆求知的心。」

我的博士論文指導教授，一位是「阿波羅十一號」登月太空船電腦系統主持人，一位是「ARPANET國防計畫網路」主持人，如今被尊稱「互聯網之父」。我後來主持星戰計畫第五代電腦設計工程，可稱為「星戰之兄」。至於「星戰之父」，那是雷根總統。

洛杉磯是我的第三故鄉，從小城來到這裡，我就不想再走了。畢竟，人的心能負載多少次離愁呢？

然而，我終究還是離開了它，卻至今仍保留著那棟比佛利山莊的房子，當作一個永遠可以歸家的鄉園。告別洛城時，我在詩中寫著：「每離開一個城市，就添加一種新的鄉愁。」

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人生的第七幕是矽谷風雲。從洛杉磯到矽谷，我的人生進入「白金時代」。對我而言，「白金」並非金屬，而是半導體晶片。此地科技人有「點矽成金」之說。

記得剛踏上美國那天，我在機場聽隨身音響，正好聽到那首〈Do you know the way to San Jose?〉（你知道往聖荷西的路嗎？）心中感受到一種漂泊天涯的蒼茫孤寂。幾年峰迴路轉，我終究還是走上了「聖荷西之路」。在此我創立了晶片公司，目睹了千禧年前後，個人電腦、互聯網、手機和社群媒體的崛起。不禁感慨：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。」

我的人生還有第八幕、第九幕……陸續上演中。上世紀的往事，如煙似夢，隨風而逝。如今穿越時光隧道，回味記憶裡的雪泥鴻爪，只要還能牽動嘴角的淡淡笑意，人生就算不虛此行。（寄自加州）