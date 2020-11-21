今日驅車前往大盆地公園（Big Basin Park）途中，公路旁但見林木焦黑，一片斷瓦頹垣，清風過處，枯焦落葉迎面撲來。時見燒毀車輛被棄置道旁，路邊縱有完好屋舍，卻已人去樓空，一片淒寂，在初秋的暖暖晨光中，卻是滿目蕭然。上個月加州 的幾場山火 ，焚燒數百萬平方公里的森林，毀屋數千棟，不少北加 州的千年紅木勝地化為灰燼。

多年來在這條公路上來回多次，兩旁紅木參天，枝葉繁茂，即使在盛夏中午，樹影依然蔭覆大半路面，環境極為清幽。尤其早晨路過，林木間猶散布著薄霧輕煙，空氣冷洌而清爽。偶見鹿群徘徊道旁覓食，遂停車拍照，那鹿群竟無視人們對牠們的好奇窺視，兀自低頭吃草。此時或聞林中一片啁啾之聲，鳥兒倏忽來去，更覺得胸中生趣橫溢。

大盆地公園一條沿溪的山徑是我經常造訪的地方。小徑旁紅杉枝幹的姿態皺折，石塊的紋理深淺都趣味天然，令人難忘。早晨上山，策杖撥草而行，山徑上白霧瀰漫，溪水尚籠罩在漫漫輕煙之中，依稀聽到鳥啼與潺潺溪聲相和，數步之外只能見樹梢微露，此時道旁的樹木石頭宛如天然路標，常常仰賴它們的指引，才不致於在霧中迷路。

回程時霧氣已散，漸漸有登山者循徑而來，山徑曲折蜿蜒，往往未見人影而談笑聲已微微可聞。一旁溪水澄碧，在山徑彎處聚成小潭，陽光初露映照潭水，水面波光粼粼。路旁有巨樹倒臥水中，常見小孩以斷木為橋，戲水潭中，時時傳來歡笑之聲。而這一片天機盎然的世外桃源，如今都已毀於大火之中，真令人惋惜。

今日回程中看到路旁有焦黑的紅木，樹幹上方吐出新枝，油油綠葉，隨風婀娜，一片盈盈生機。而離它不遠處卻是數叢橫斜倒臥的枯枝，不禁令人感嘆大自然生生不息的力量。

途中在一個公園小憩，見路旁一隻鹿在低頭覓食，公園的管理員緩步趨前，輕聲地說：「不要去驚擾牠，牠也失去了家園。」大火固然毀了人類的家，但野生動物也不能倖免於難。人類尚有政府及社會的支持以暫度難關，而野生動物就賴人們讓出尺寸之地以作為臨時棲身之所，只待來年春風草長，森林重復生機，牠們就可回歸家園。（寄自加州）