北京和平里。（喬葉．圖片提供）

鄭州和北京 ，算是我最熟悉的兩個城市了。對鄭州是因為十幾年前被調到了這裡，由此落地生根。對北京是因為曾經在這裡學習過多次，其中有過一個整年，兩個半年，加起來有差不多兩年的時間。近年來，因為工作的緣故，北京又成為我頻率最高的出差地。想來若不是因為常在兩地奔波，還真沒有把它們串到一起的想頭兒呢。

由此至彼，串的是這具肉身，感受也是來自於肉身的本能。比如說，雖然都是北方城市，但鄭州畢竟還是靠南了六、七百公里，這一點點南，切膚了就不一樣。冬天到了北京，一出車廂就能感覺得到風的硬，站一會兒腿就凍得隱隱發疼，再回到鄭州，立馬就覺得暖和了好幾度。再比如說，一到北京就會感覺得到城的大，人的小，踽踽獨行，渺渺如蟻。在鄭州，人依然是小的，可很鮮明的，城卻不再稱得上大，尤其是剛從北京回來。在中國 ，哪個城市能大過北京去呢？儘管我如今也常跟著鄭州人一起把鄭州叫做「大鄭州」。

話說回來，再大的城，與過日子憂戚相關的，也都是些「小」，不然怎麼會有「小日子」的叫法？比如我鄭州家門口左手邊的胡同裡有家小花店，小得不能再小了，只有一米多寬，兩個人錯身都難，卻什麼時令花都有，物美價廉。一把青青蔥蔥的蓄根水竹才要十塊，便宜吧？一大束雲南乾花也才三十八。花店旁有家理髮店，也就一間門面，最裡面是衛生間，最外面是收銀台，小哥兒個個都帥，手藝個個都好，我辦了張五百塊錢的卡，平均每月去一次，理了兩年還有餘額。

再比如家門口右手邊的張氏牛肉麵和張家大盤雞，都是好吃不貴的小店，我常去這兩家打發午飯，它們約等於我的私人廚房。朋友約飯，我懶得跑，也讓朋友遷就我，常在這裡吃。它們門緊挨著，門牌裝修也很雷同，又都姓張，孿生兄弟似的。有一次，和朋友們約了去吃大盤雞，他們跑到牛肉麵那家點菜，我跑到大盤雞那家點菜，點完菜各自等著，實在等得不行了才打電話詢問，最後爆笑著把菜彙集到了一家。再向右還有一家賣涼菜的小店，師傅應該姓盧吧，所以就叫盧氏涼菜店，一年四季都有那麼多人買他們家的涼菜，去遲了就會清盤。絲瓜尖兒、黑木耳、麵筋塊兒、蓮菜，也不過是這些家常式樣，但他有一個畫龍點睛的祕訣，就是特製的麻醬，太好吃了。每樣菜他都會問我，要不要麻醬，我每次都會要求：多放點兒啊。他都會應答：好嘞。其實他每次都不會多放，但我每次也都要求，他每次也都應答。每次把這些個菜買到家裡，吃的時候大家會說，還是那個味兒啊。嗯，這個很重要，還是那個味兒。吃不煩，吃不膩。

呵，我這個吃貨，由不得想數數大鄭州的美味了。燴麵是不用說，全世界最好的麵就是它。哪條街上要是沒有一家燴麵館子，那就不能原諒。其他的雖然沒有燴麵勢力大，但也處處開花：洛陽漿水麵、新野板麵、三門峽大刀麵……不好了，別的也擠擠挨挨地蹦上了喉頭，搶著報：還有我呢，還有我呢。親愛的，我知道，你們別急，容我一個一個排著說：葛記燜餅、老蔡記蒸餃、黃家包子、靈寶羊肉湯、博望鍋盔、北舞渡胡辣湯、許昌熱豆腐、郟縣餄餎麵、駐馬店芝麻焦餅、封丘卷尖、濮陽糟魚、信陽糍粑、滑縣道口燒雞、魯山攬鍋菜。我老家的經典幾樣：武陟油茶、博愛雜拌、沁陽鬧湯驢肉和驢肉丸子；開封的小吃花樣最全，在鄭州的門店也是抬頭可見：桶子雞、油饃頭、炒涼粉、羊肉炕饃……

口水出來了麼？沒關係，一想到北京小吃，它自然就退縮了回去，舌尖頓時寡淡。有一次，我和一個山東大妞一起搭北京公交，閒著無聊便讚美著各自的家鄉小吃，同時也對北京小吃表達著深切的困惑，說著說著，我們便難抑悲憤，簡直是痛心疾首地說：「什麼炒肝兒啊豆汁兒啊，那些玩意兒有什麼可吃的？」「還北京小吃呢，北京人就吃這些，真可憐！」我們只顧盡情盡興地聲討抨擊，卻不知道旁邊一位女士一直在默默地忍耐著我們。直到下車的時候，她才適時插話，一口京腔京韻：「請你們說話注意點兒，不要傷害北京人民的感情。」

但凡感嘆起北京的大，很多朋友都不免會沮喪。不過這大城中的被湮沒感，卻很對我的胃口，雖然這聽起來彷彿有些矯情。「唯有王城最堪隱，萬人如海一身藏」，這詩其實是有些傲嬌的。在王城還想隱的，一定是不太好隱的人。而如我這樣的人，進了人群就找不著，想不隱也不成，因此也恰恰享受到了真自在。到北京開會，我最尋常的狀態就是在酒店裡宅著，哪兒都不去。在北京學習的日子，除了到樓上教室上課、到樓下餐廳吃飯，其他時間我就在房間裡待著，穿著睡衣晃蕩晃蕩，前進後退，或者在床上翻撥浪打滾兒，暢快極了。

北京所有的地方，和平里於我是最親的。因有一位閨密級別的朋友曾在這裡住了很多年，她在這裡住時，我每次來北京，寧可不住會議安排的酒店也要住她那裡，她會把備用鑰匙留在一個只有我們倆知道的隱蔽之地，一摸到那串鑰匙，我的心都是甜的。如今，每次到北京，只要有可能，我依然會去和平里轉悠一圈。那裡太多的「小」，我都知道。我知道哪條路上無論冬天多麼灰撲撲，春天一到就先開滿小仙女一樣的白玉蘭，過些天再開滿嬌嫩嫩的粉薔薇。也知道哪個小院的深秋，會閃爍著銀杏葉的金燦燦。——這個地方，如果她是一個人的話，我可以篤定地說，我愛撫過她衣褶裡的青紅皂白，也擁吻過她皺紋下的淚水歡顏。

前年盛夏，去北京開會，又到了和平里。空氣品質是良。我開始狂走，走了又走。烈日黃昏，街道悶熱，汗水很快就浸透了我的前胸後背。混在下班的人群中，我也裝作形色匆匆。暮色降臨，地攤兒紛紛綻放如花朵。我筋疲力盡，便坐在馬路牙子上看著人們來來去去，聽他們閒話。我聽見年輕的母親對身邊的男人說：「寶寶的牙齦已經硬了，快出牙了。」我趕快摸摸自己的牙，就在上個月，我拔掉了兩顆智齒。一邊摸著，自己也覺得自己好笑。餛飩侯、吳裕泰、煤炭大廈、慶豐包子、青年溝、興化路、地壇北里，還有那些樹……他們依然在原地，沒有老。在他們眼裡，我一定已經老了十多年，卻也常常愚蠢地覺得自己還沒有老。

後來我上了一輛公車，隨便它開到哪裡去。年輕人很多，很擁擠，車的中部，那個不設座位的廣闊地帶，我倚仗著一只抓環，承受著他們的擠壓和衝撞。那些沉默的青壯年男人，幾乎還都沒有開始謝頂，他們的黑色短髮凝結成一片烏雲，深色衣衫是另一片烏雲。他們對這世界、對金錢、對異性，都正有著充裕的荷爾蒙。我能推測到，他們抽菸、喝酒、打遊戲、看電影 、加班、吹牛，偶爾笨拙地洗洗衣服，下廚做做菜，接到老家的電話時，他們既手心燙熱，又如履薄冰。他們指望薪水每月都能準時發放，最好每年都能漲那麼一點點，指望什麼時候有些許好運氣，邂逅一個傻白甜的女孩……而此時，他們身邊的女孩和他們一樣都沉默著，她們和他們，想的不一樣。

每次坐鄭州的公車，也是一樣的他們和她們。真的一模一樣。在鄭州的早晨，為了避免高峰，我喜歡坐七點之前的公車。那時節，鄭州剛剛醒來，車裡尚有一股清新的氣味。人也不多，疏落的層次入畫也不難看。我常常坐在最後一排，這是我最中意的地方。一遍又一遍，我看著車裡所有人的腦袋：拎著空竹筐兩鬢斑白的老人，背著書包面頰紅潤的孩子，戴著耳機專注聽歌的綠衣女子，目不轉睛刷著手機的青皮少年……彼此不知姓名，只有很明確的一點：我們都是最最普通最最平凡的人，無論在哪一站下車，我們都有著大致相同的命運。

每逢此時，我都會湧起一種祝福的衝動。祝福你們。我默念。這種祝福已經進行過很多次，都只是默默，因這祝福是如此簡陋——沒有什麼具體的內容，比如健康長壽，或者恭喜發財。只適合默默。說到底，這祝福也許只能回饋給我自己一點點溫暖，好在我也並不貪婪。（寄自河南）