黛安 ∕圖

先生在家人和朋友的群組中宣布將於明年一月退休。接著就收到了家人和朋友的道賀信息：「太棒了！」「恭喜你，為你高興！」剛退休的朋友說：「你將會好愛退休生活。」尚在工作的朋友說：「等我們想開了，不為五斗米和健保折腰時，就向你看齊。」

先生是個有計畫的人，工作勤懇，不常休假，周末例行去看望住在T城的老母親，忙碌的生活中幾乎沒有屬於自己的時間。這些年孩子成年獨立、房貸付清，光陰荏苒，也接近退休的年齡了。

去年報稅季節去見會計師，先生對他提到退休計畫。我們與會計師合作多年，已成了朋友。會計師用一貫不疾不徐的聲調說：「為什麼要退休呢？你們上班上了一輩子，退休會很不習慣呢。我有一些客戶，退休後沒多久就走了。」會計師直率地表達他的反對意見。他的辦公室老舊擁擠，客戶很多，工作繁忙。他的個子矮小，坐在一只紅木大書桌後面，因為長時間坐辦公桌造成肩背疼痛，他身穿一個黑色的肩背支撐架，上身顯得有點臃腫僵硬。會計師接著說：「工作很好啊，我每天一面工作一面和客戶聊天，都是朋友嘛。稅務淡季就和太太去坐郵輪旅遊。」他一面點眼藥水一面說：「看太多電腦，眼睛乾。」

退休是人生的一個轉捩點，事業階段的結束，另一種新生活的開始。超過半甲子光陰，不曾間斷朝九晚五的工薪族生活，以一年工作二千小時計算，三十五年總共是七萬小時。不免憂心，人生還有多少歲月能掌握在自己手中？告別超過人生一半歲月的職場生涯，每天可以睡到自然醒，沒有會議、沒有工作進度、業績和壓力的退休生活，會是什麼樣呢？會如同重返孩童時代一般無憂無慮、每天盡情玩耍嗎？

大部分人對退休這項重大決定都會慎重審思，比如說經濟的考量。我以前的老闆L退休前和我分析退休財務規畫，何年退休每月能領取多少退休金 （pension）、該提取多少退休儲蓄金（401K）、按照工作積分能拿到多少社會安全退休福利金（SSI）等等。一天L很高興地告訴我，規畫目標已達到，他可以退休了。因工作繁忙缺乏運動，L體重超重、血壓血糖等指數都偏高。退休後他每日走路數英里、與朋友結伴去歐洲旅遊、打高爾夫球，三個月後見到他，體重減輕，容光煥發，年輕了許多。

還有心境上的調適，是否能在退休後好好安排生活。對退休最早的記憶是爺爺的生活。從我記事起，爺爺已退休，奶奶剛過世。爺爺身體健朗，生活規律，每天清晨出門散步，飯點時間便坐在餐桌前等母親準備飯菜。吃飽後回房休息，大聲打呵欠。睡醒了便在家中走來走去，拖鞋在磨石子地上吧嗒作響。那時我約莫五、六歲，記憶中爺爺的退休生活單調無聊，每天就是等吃飯和睡覺。爺爺有時心情不好，他會用力摔門，將拖鞋重重踏在地上發出很大的聲響，抱怨著：「活著無聊，天天等什麼？等死！」

父親從事公職，剛退休時鬱鬱寡歡。他是單位主管，受到屬下職員們的愛戴尊敬，一旦離開工作崗位，他的生活失去重心，覺得自己沒有用了。那時我初入職場，難以理解父親的心情。

每一代人的想法和生活方式不同，嬰兒潮世代人們努力工作、享受生活，許多人雖然已屆退休年齡，卻不退也不休。父母一代退休後，許多人為子女理家和照顧第三代，或是選擇好好享清福。我輩人退休後依然活躍，或是回學校求學、或是繼續留在職場工作、也有人選擇重新創業，或是專注於自己所愛。根據一項統計，在六十五到七十四歲這個族群中，高達27％的人擁有正職或兼職。美國 勞動統計局預估，到了2026年，這個數字還會提高到30％。

有朋友退休前擔心自己退休後無事可做，卻意外地找到了新的愛好，養花種菜過得充實又開心。有朋友長年忙於工作，無暇做自己所愛的事，退休後學鋼琴、彈吉他快活無比。重拾昔日的愛好，或是發掘新的興趣，將退休生活過得多采多姿。當然也有些人熱愛工作，除非做不了，否則絕不退休。

如果定五十歲為初老的起點，初老之前的人生，如求學、求職、結婚、生子等等，大多能夠自己掌舵。步入初老之後才發現，許多事無法掌控， 生命循環的悲喜、病痛災難的發生、年華老去的無奈，只能聽隨天命。從知天命到耳順的十年是人生的一個轉捩階段，糾結掙扎逐漸打開化解， 排斥的事也漸能接受而坦然面對，並賦予新的詮釋，比如退休。

如今退休，不再是老了無所事事、天天等吃飯睡覺；也不是離開職場後就失去了人生價值。退休，是告別工作崗位，休養生息後再出發。這個新的人生旅程，可以選擇慵懶閒散或是忙碌充實。可喜的是，有選擇的自由。

先生在公司正式提出退休後，造成了上司與團隊一陣驚慌。先生在公司任職二十年，手中攬有許多重要項目，同事老闆都敬他為專家，向他諮詢求教。他一旦退休，誰來接棒？好在先生考量工作交接所需，給了足夠的時間將知識與技術傳授給接棒人，並提出完善的計畫，防範未來可能出現的問題。數周後工作交接順利，老闆也不再交託重任給他，工作逐漸輕鬆下來。開會時先生不再熱烈參與，成了局外人。他察覺到自己的重要性逐日減少，不免也有點糾結：「這種轉變還有點不適應呢。」

日子一天天過去，先生的心境也逐漸調適得宜。我問：「現在還有掙扎嗎？」他露出開懷的笑容：「不掙扎了，被工作綁了那麼多年，每次安排休假都很困難，玩回來後工作壓力更大。如今總算快盼到自由自在的日子了。明年開始我隨時可以出門度假，到時候該妳羨慕我了。」

我聽了也蠢蠢欲動，羨慕地說：「那我也早點退休吧。」

退休是一個人生的分水嶺嗎？有人將人生一分為二：退休前和退休後，將許多計畫和夢想都寄望於退休後。退休是一座城牆嗎？錢鍾書的《圍城》：「城裡的人想逃出來，城外的人想衝進去，職業也罷，婚姻也罷，人生大多如此。」職場如同一座圍城，退休是衝出城外嗎？離城後，有人會想再衝入城內嗎？

公司一位高階主管D多年前退休，一天在休息室意外見到他，西裝筆挺、神采飛揚地告訴我，他被公司回聘做顧問。一做數年，合約結束後，同事們依依不捨歡送他二度退休。他說：「我還在與其他公司洽談，希望能繼續工作，將自己的技術經驗貢獻於我的專業領域。」D已是從心所欲不踰矩的年齡，但強烈的工作熱忱讓他再度衝入城內。

有人離開職場並非出於自願，比如臨近退休年齡被公司裁員而找不到工作；或因健康問題、或因父母老病需要照顧而被迫退休；還有某些是達到退休年齡被迫必須退休。這一群喜歡工作卻不得不退休的人，我問他們：「退休好？還是上班好？」回答都是：「當然上班好！」

一天上班時，團隊裡一位優秀的工程師在群聊中寫道：「每一天與妳共事，我都覺得妳更棒！」我看了很開心，士氣大振。對尚在職場圍城內的我，退休時機未到，城外的人生對我仍是一個未知，有幾分憧憬，也有幾分掙扎。退休和人生其他事一樣，如人飲水，冷暖自知，開心就好。（寄自加州 ）