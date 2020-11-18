Hanna Chen ∕圖

在我身上發生的多數事情都很無聊，但唯一幸運的是，至今我仍保有一件看不見的禮物，它讓我得以度過某些渣漬般微不足道的片刻。

那時我剛滿二十五歲，離碩士論文的截稿日還有段放任的閒暇，剛結束一段讓雙方倦怠至極的關係。從捷運站出來後，得拐彎貼著馬路走十分鐘，跟飆飛的機車騎士爭路，我搶快一點他就不得不慢，他駛離原地的速率永遠超前，便利商店的燈火通明永遠是我們慾望對象，然後我回到那舊公寓。

向來我腳程慢，直到短暫教書的一年，才在倉促中依著節拍器那樣地練就城市的律動，換過一個個節點那都不是安居，不及停留的倉促，又不足以故我的靜觀。

有天偕家人在外吃飯回來，我悶著頭往前走，我爸被落在後頭，說：「你怎麼走這麼快，很像台北女生。」

城市構成了我也困住我，這是早就熟爛的情節。

彷彿也沒怎麼折騰，清清水水地來到明年就滿三十歲的光景。大概我一直知道我想要的是什麼，但經常錯信我想要的非此即彼。

這盼望、追尋和發現錯誤，又徒勞的嘗試重建信仰的過程，也許會這樣伴著我直到許多事物在這之中被重建起來。

那時身邊親近的朋友也過著相似行程，與我一樣未離開過這城市，大學畢業後繼續讀學位、謀職就職、考教師甄試，社群媒體 上——那是遠一點的了，看得見有人出國留學，也有人結婚。我曾經想要安於現狀，寧靜於此身，間歇性地關閉社群媒體，倦怠於隻字片語拼湊而來的揣測，每隔一兩個小時察看流量數據，發覺自我從某個甚至來不及彌縫的洞口中流失。

但是我和H也在這幾乎不及補缺的狀態下相遇。

我給他留言，謎語式的，期待謎底暫且被延宕。梅雨傾倒而下，走在積雨的椰林路面我們鞋子都滲水了。今天雨太大了，鞋裡可以養金魚，我說。

不記得他後來以什麼來回覆我，但H有天送我回家，破舊的橙色街燈之下，有什麼事物正在煥發出光澤。我好像為了什麼事在鬧騰，言語上怏怏不快，實際上就是小事，只是浮躁會如影隨形，解不開的暫時只能是一朵結。

他手指在空中彈奏一般，敲擊看不見的琴鍵。

他送我的那件看不見的禮物，是一枚隱形的戒指。水泥森林環繞，我們駐足於這毫無生趣和美感的老式住宅區。

為了追綾野剛，我和朋友約去看岩井俊二的《被遺忘的新娘》，預期以外地被女演員們的一切所勾引。譬如黑木華敷了粉似的瑩白肌膚，Cocco非典型美人的靈巧臉孔，曖昧絞繞的同性情誼，披上皓白婚紗與不斷飛駛的愛快羅密歐。

悲傷的基底上覆了一層優雅明快的旋律，難忘白紗的真白給七海戴上空氣戒指，岩井俊二這麼描寫它：「比那更隆重的東西在她的無名指上。」比打磨了的金屬指環更隆重而無法輕易剝奪的，是不可見的牽絆，像一隻直叩心鎖的手，「七海被施了魔法，而且是她主動置身於這魔法。」

朋友和我去電影院 的那個下午，影廳裡只有我們和另外一對女孩子。我們樂得包場似的空曠，那時我還不認識H，他也不知道我的存在，但是我們在不同時看了同一部電影。如果是夏宇她大概會說，我們用一樣的肥皂和肥皂盒子，這不美嗎？

於是我戴上七海擁有的那種戒指，但電影結尾不是完全的圓滿璀璨，有死亡，還有大量奔放的淚水。

把時間往後挪一些，山中湖的森林，通達三島由紀夫文學館，滾熱的晴天朝我們撲來，看似大把的浪費虛擲。把時間擱置於台北，我們坐在環湖而行的小巴士，給不認識的同車旅客取綽號，偷聽日本男人和膚白髮鬈的法國高中生搭話。

或者遇上迫使高松港關閉的颱風，兩天裡我們困倦地降落，青年旅館的交誼廳內，人們疲勞而無謂地一叢一叢窩著消磨。

台灣的四口家庭煮了泡麵來吃，讀小學的兩個男孩起初躁動難安，聞了泡麵的香，一齊圍著用兩張塑料桌併成的餐桌，颱風天最溫暖歡快的事莫過於此：外頭山風海雨，但你清楚明白自己有處可去，有幾餐熱的食物在行囊。或者便利商店也不至於打烊，趿著拖鞋走進亮潔室內，換來一餐飽足，而你知道此刻——即便放眼數十年間它不過短暫一日——無須掛心其他繁務。

也曾錯誤地在荒涼墓園外邊下了車，見日文漢字以為是能參拜的神社廟宇，地域偏僻，巴士的班次相隔半小時、一小時甚至更多，都是常有的。而我知道即便旅途中沉默充滿了大多數時間，出於疲勞和對往後人生的茫茫未知，只要隱形的戒指仍在，它都將擁有意義的歸屬。

要怎麼說明一件不可見的東西仍存在那裡呢？或許有些事情付諸文字只會是一場盛放過火的花期。我並不常想起它，但我明白它就在那裡。

終於告別夏天，我們去過嚴冬的首爾，約了行程去京畿道滑雪 ，兩個台北俗人活了二十多年都沒見過雪，換上比想像中輕薄的滑雪裝，一到雪場忘了冷，護目鏡頂在額頭上，用眼睛接受那靄靄的雪景四面環來。韓國教練說，你們滑雪時一定要戴上護目鏡，雪非常亮，眼睛會受傷。

但是滑雪靴超乎負荷的壓迫和鈍重，很快讓我失去看雪的新鮮。教練曾在中國留學兩年，中文說得好，幾個來自不同國家的初學者如我們，跟著她在晶瑩反光的雪場舉步維艱地移動自身。從站立開始，從學習跌倒開始，在雪裡我們喪失平日最難意識到、近乎本能的行動——走路，原來需要動用全副的力量與肌肉。

雪地的摩擦力小，又因為那天罕見地出了太陽，近十一點，曬得冰雪漸次消融。雪畢竟是因時興滅的，溫度濕度的細微變化都令它即刻茂生不同的樣子。

我持續跌倒，解開雪靴和滑雪板之間的鎖釦，重新站起來，不時與其他練習者從不同角度相撞，跌坐於雪。然而H在一小時內學會了從坡度高的地方，踏著雙板滑行而下，兩行如雲氣的曲線在他身後劃開冰雪。

中午過後我就坐在餐廳外面，透過護目鏡看雪場裡所有的人，包括雙手愜意地背在身後，不用雪杖就能恣意穿梭於人潮之間的男人女人。陽光越來越刺眼，幾度讓人誤以為此刻並非隆冬。靠近我腳邊的雪都被踏得很髒，向來對付這一類體能活動，我都遠遠地落人之後，因此也不真的沮喪。H過來找我，和我一起到坡度緩處練習。

回程中我們巧遇同車前來的墨西哥情侶，視覺上才二十歲出頭的年輕男女。彼此的母語都不是英語，還能閒聊幾句，他們整天都在高級雪道，先前已累積不少經驗。我屢屢自曝手腳不靈，他們說：「第一次都是這樣的，以後會變得很好玩。」

我懷念跌倒時一晃眼就躺在雪地的視野裡頭，天空澈澄得非常美，好像我從沒這樣看過它。H說我不懂掩飾，幸好遇見善良年少的人。

後來時間被分割得細碎，我想起張愛玲眼中的藍天被扯成一條一條，在寒風中飄動，而我如此幸運，無名指上那看不見的戒指竟煦煦遞出溫厚的重量。