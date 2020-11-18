外孫出生到現在七個月大，女兒女婿照顧得無微不至。小倆口還正是青春年華，愛與朋友歡聚享樂的年紀，可是為了照顧襁褓中的嬰兒，怕他餓著、凍著、病著，從他的一個眼神、動作，他們都可以了解他的需要。

看著我跟外孫的合照：一個歷盡滄桑的老阿嬤，抱著一個天真無邪的小嬰兒。看著看著，我彷彿走入時光隧道，回到一甲子以前。記憶中最早的是母親拿著一匙一匙的飯菜，在我眼前晃動，口裡輕聲念道：「東涼、西涼，寶寶吃口肉香。」晚上我熱得睡不著，或是長牙而痛得無法入眠時，母親總會抱著我在院子裡走來走去，口中哼著一首又一首的催眠曲，我趴在她身上，慢慢地睡去。那時候，只要身體不舒服，我就唉哼不停，大人一定想盡辦法輕哄安慰我。姊姊也會揹著我去廣場上看露天電影 ，不管人潮多擁擠，我不用擔心害怕，她始終會讓我舒服地趴在她背上。

那時候每晚大人們都會在巷口的大樹下乘涼聊天，小孩在旁邊玩耍，媽媽要我唱遊表演，娛樂大家。我雙手上下輕柔地擺動，踮起雙腳，四面旋轉著，學著蝴蝶飛舞的樣子，大人拍手叫好，我也洋洋得意一番。我還有一個絕活，就是寫反字，那是我五歲以前，還沒有上學，家裡有塊小黑板，我就在上面學寫字，還會自動地用左手照著右手的動作，寫出同樣的筆畫，但是左右方向相反的字。家中每有客人來，父親便驕傲地向客人炫耀，要我在小黑板上寫反字以饗嘉賓。我自然振筆疾書，大家拍手叫好，我又得意一陣。

這些都是五歲以前的記憶，我不知大人們養育我的艱辛，我是無憂無慮的，儘管生活中偶有意外，例如剛燒開的水壺被我踩翻了，全身燙傷；在巷口跟其他孩子們玩，從堆著高高的沙袋上掉到陰溝裡，吃了滿嘴的淤泥……這些肯定帶給大人們擔心和不安，但我卻依然天天玩耍，日日唱遊。

五歲之後，因為父親工作的關係，我們搬到另一個小城，我也開始上學。隨著功課的壓力、人際關係的複雜，不知何時，那份無憂無慮悄悄地溜走了。然後，進入社會、成家立業、養兒育女、幾度經歷急病手術，面臨更多的人生風暴 ，那些都是我必須獨自去面對的，不能永遠躲在父母兄姊呵護的翅膀下。媽媽常感嘆：「妳小時候好可愛，看到妳，我什麼煩惱都沒有了。」每次聽她那樣說，我只能報以長嘆一聲：「唉，我總要長大的啊。」

前一陣子，我打電話給母親的多年知交王媽媽，閒話聊天，她說在我的文章裡總看到一點淡淡的哀愁，已不見我小時候的天真活潑。我也感慨萬分。被無情的歲月巨輪推著，當年在大樹下翩翩起舞的小女孩，如今已視茫茫、髪蒼蒼、齒牙動搖，那時圍坐著拍手鼓勵的大人們如今想必多已作古。良辰美景憶當年。期許自己身體雖漸朽壞，但心仍能保有純真喜樂，才能接棒鼓勵下一代，幫助他們成長，有能力去面對他們人生的風雨。（寄自紐約 ）