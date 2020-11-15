黛安∕圖

我有一個小本子，堪稱葵花寶典，裡面密密麻麻記載了許多不為人知的祕密。這些祕密如同芝麻開門的暗號，是通向世界的按鈕，沒有了它們，將寸步難行，無法搭上無遠弗屆的網路列車。這些通關密語就是各個網站帳戶的密碼，從金融機構、餐廳、水電帳戶、購物網站，到小孩學校成績帳號、旅遊網、社群帳戶……等等。仔細數了一下，小冊子裡有將近八十套密碼。

隨著人們對虛擬世界依賴日深，幾乎食衣住行都與網路有密不可分關係。在網上購買商品、訂餐、進行財務投資、金融業務、人際社交往來……，幾乎所有活動都能夠在網路上全部搞定。因此，登入帳戶所需要的身分識別指令越來越多，要求越來越嚴密。年輕時自恃記憶力好，將所有密碼儲存於腦袋瓜裡，然而，在發生過幾次密碼錯誤或是帳號不對的情形，且次數越來越頻繁後，密碼小冊於焉誕生。

有次回台灣 與金融機構打交道，詢問帳戶中的一筆資料。電話中服務小姐問我姓名、身分證字號以及密碼，「是六個字嗎？」我問她。「不是喔。」「那是四個字嗎？」頓時覺得我好像在參加綜藝節目裡比手畫腳的猜謎遊戲。「那是xxxx嗎？」因為是許多年前開設的帳戶，密碼已不復記憶，我只好隨便亂猜，「很抱歉，不是耶。」接著，我又猜了兩組號碼，還是不對，電話那頭出現幾秒鐘尷尬的沉默，我有點心虛，不知道對方會不會以為我是詐騙集團 ，最後只好放棄：「不好意思，我想一想再回覆您。」便匆匆掛了電話。明明我就是帳號用戶本人，卻被幾個小小數字所打敗，無法驗明正身，頗有英雄徒呼奈何之嘆。

我的另一半則是採取鴕鳥政策，雖然經常忘記密碼，但是他堅持不用小本子記錄，而是乾脆一碼數用，不管是購物網站還是網路銀行，也不論安全性要求，一律使用萬年不變的密碼。「你這樣很危險耶，如果被破解，所有帳戶不豈是一舉攻克，全部淪陷，如骨牌效應般兵敗如山倒？」我警告他。「沒辦法呀，誰記得住那麼多密碼？各種阿拉伯數字、英文字、特殊符號組合，多累啊！」

說得也是。像我的小冊子在幾年之間如滾雪球般累積了數頁之譜，有時要找特定帳戶的一組密碼，還得花一番工夫來回搜尋。為了方便記憶，後來我歸納出密碼設定邏輯，以安全度來歸類。有的是全部小寫英文字母 搭配數字，有的是大小寫英文字母穿插數字，有的是大小寫字母加上數字與特殊符號，再高一等級的，便是在特殊符號後再另加一組號碼，如此層層疊疊嚴實防護，彷彿上了好幾道鎖，不怕輕易遭歹人破解。

但密碼越是繁複，越難記憶，這便是小本子存在的目的。可是有幾次，我在新加入會員的網站開設帳號後，忘記將密碼登錄下來。過一陣子，再度登入時，螢幕上跳出「請輸入密碼」要求時，我好整以暇攤開通關祕笈，翻找了半天，不見密碼蹤影，這才發現之前忘記記錄下密碼的糊塗事。我試著在記憶中搜索可能的設定，無奈帳戶名稱與密碼組合總是兜不起來，左猜右猜，思前想後，如此往返數次，最後總以重設密碼的方式落幕。看著小本子上一堆符號塗塗又改改的痕跡，充分彰顯了主人的迷糊及這場密碼遊戲所帶來的自我懷疑的無奈。

不過，在這場遊戲裡我並不孤單。《PC雜誌》曾經票選網路最常用的十個密碼，第一名就是「密碼」（password）這個字，接下來是標準的懶人思維：「123456」、「qwerty」，此外，諸如：「abc123」、「letmein」、「猴子」……，還有使用者本身的名字也是常用的密碼。由此可見，大部分人實在懶得在這上頭花心思，因為密碼太高深莫測，雖降低了被盜用的風險，但往往頭一號被阻擋於門外的就是自己。原本是為了防賊，卻陷入了和記憶捉迷藏的弔詭情境。

曾經讀過一篇有關密碼改變人生的文章，作者是微軟的工程師，他利用密碼設定成功走出困境、戒除生活壞習慣，並且找到真愛。這位工程師所服務的辦公室，每台個人電腦每個月都需要更新密碼，在他遭遇妻子背叛後，福至心靈設定了一個很特殊的密碼：[email protected]（原諒她）。每次輸入這組密碼時，就彷彿是一種提醒：接受事實，原諒對方，自己的人生才能重新出發。經過每天數次反覆輸入這如同警鐘的字眼，他最後慢慢從低潮沮喪的情緒中走出來。

後來，他興起了利用密碼改變生活的念頭。此後，每個月重設密碼時，他便以當時的計畫、願望作為靈感，像是[email protected]（戒菸）、save4trip（存錢旅行）、[email protected]（12 點前睡覺）、[email protected]（兩個月不喝酒）……等等。每一次輸入這些字句，就像不斷強化意念的行為，也像是開啟了計畫的大門，日復一日，如同催眠般植入潛意識中。那位工程師接受訪問時，提到這招之所以能成功，心理因素扮演很重要角色。密碼是讓你可以通過某些地方的鑰匙，當輸入密碼成功進入系統後，會有一種小小的成就感，這樣的心情成為一種前進的動力，於是，一點一滴地幫助你完成目標。

原來，密碼也具備這樣的功能。如果我們把自我激勵的話語及轉變生活態度的想法作為密碼設定的參考，過程是不是會有趣許多，而且還能達到正面積極的作用。下次再與密碼狹路相逢時，換一種心情與角度，從絞盡腦汁與各種組合的奮戰中解脫出來，密碼人生或許會越挫越勇，展開全新的篇章。（寄自加州）