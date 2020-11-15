防疫 期間宅在家，不能到美髮店整理三千煩惱絲，沒剪、沒燙、沒修、沒染，朋友相見的視訊裡出現了一堆白髮魔女和丐幫幫主。

王家夫婦結婚四十年，第一次決定互相剪頭髮。有道是髮型是人的第二張臉，但太太不能期望不善家務的老公能理出什麼好式樣，只能要求剪短，清爽就好，太太後來堅持染髮可以不顯老。先生不以為然：「不是說好白頭偕老嗎？妳倒變成棕髮老美了？」輪到太太剪先生的頭髮時，太太也有感嘆：「是說好要和你白頭偕老，你卻半路禿了頂，只剩幾根飄在那兒。」

髮型對一個人的外型影響重大，換個造型堪比整容，所以每次剪髮都是一次冒險，不知道結果會是什麼樣子？遇到不認真或溝通不良的髮型師，若只說「剪短、打薄」，往往剪完後會讓當事人受到大大驚嚇。找理髮師全靠運氣。朋友莎莎去美容院剪頭髮，理到一半，發現有點醜，擔憂地對理髮師說：「怎麼剪成這樣了？」理髮師回答：「別擔心，完成就好看了。」剪完後髮型師一臉糾結地看著她說：「確實挺醜的，不知道是人醜還是髮型醜，算了，不要你錢了。」接著又講了更令人氣餒的話：「造型這回事就是要隱惡揚善的，我忘了這個髮型是需要顏值的。」這個髮型害莎莎被親友笑了幾天，不是偷笑，而是哈哈大笑，還問她：「妳是受了什麼刺激？」剪髮之前，莎莎想換髮型，剪完之後，她想換臉。她打算未來幾周都不出門了。

兩代之間最大的衝突常常表現在髮型上。我的學生時代有髮禁，女生要剪成耳上一公分的清湯掛麵頭，不能燙不能捲不能削薄。頂著西瓜皮馬桶蓋是那時代女生的心裡陰影，而剃成和尚頭的男生也有類似的身心創傷。叛逆的孩子不願意接受這種管束，便和學校教官玩捉迷藏的遊戲。當被教官判違規時，學生說自己頭髮是「自然捲」。有經驗的教官卻問：「一捲多少錢？」學生脫口而出：「一捲十五元。」這才發現中計了。在男生只能理平頭的年代，許多小孩喜歡與眾不同，造型也要獨樹一幟，青少年時荷爾蒙正走在躁動階段，髮型就是要學「披頭」、「龐克」。當時台北西門町還有少年組抓人，當場動剪刀糾正。美國 青少年的父母也不省心，都曾對一頭亂髮的兒子說過：「如果你不能為環境美好盡點力，至少把你頭髮剪剪。」高中老師也批評：「我的學生花了一年說要尋找自己，剪了頭髮後總算找到了。」

「長髮為君留」，談戀愛時一頭飄逸長髮很浪漫，年紀大了之後，不論日子還是心情便越來越簡約，剪個短髮好打理，也怕長髮飄飄一回頭會嚇到人，「這麼老，還裝嫩？」但剪短髮，又發現臉會變大，如何是好？留長剪短一直變來變去，真是麻煩。怪不得出家人會落髮，剪去三千煩惱絲，向這項俗世煩惱說再見。（寄自加州 ）