九子∕圖

當我去過巴黎、佛羅倫斯、布達佩斯和京都等一些歐洲和亞洲的大城市後，回想起來才發現，我的離家遠行始於十八歲那年的一次廬山之行。也許正是那一次出行喚醒了我血液中浪跡天涯的性情，我的腳步邁開了就再也停不下來。

那是1976年7月下旬，我和高中同學明凱相約從上海去廬山旅遊。當時我是一個工廠的新學徒，每天在高溫和機器轟鳴的車間裡工作；明凱是雜貨店的店員，公司安排他在臨街搭建的小店裡售貨，那家店像一個小盒子，裡面剛剛可以容身。我們都渴望擺脫自己的現狀，走出熟悉的上海去看看外面的世界。我們每人兜裡帶著幾十元人民幣就踏上了旅途，乘上了從上海去九江的火車。第一次出門買的是無座票，於是從上車開始就是一場戰鬥。上車時，人擠著人，車廂裡別說空位，連過道上也站滿了人。我循規蹈矩地從門口往裡擠，身體拚命收縮扭曲，還是毫無進展。明凱在我身後，見門口進不去，索性去車廂中段爬窗口。他先把背包塞進窗子，然後一口一個「朋友幫幫忙！」就往窗子裡爬。他的嘴巴甜，窗裡的人伸出援手把他拉了進去。他在靠近廁所的門口占了一塊二尺見方的空地，已經算得上是塊寶地！我們席地而坐，周圍站滿了無座的乘客。就這樣我們出發了。

車廂裡是一個特殊的世界，潮濕的地板上有菸蒂、痰跡、鞋上帶來的塵土。午夜醒來，我站起身來活動一下僵硬的身體，放眼看去，是大大小小壘成牆的包裹，以及歪歪斜斜、橫七豎八的男女；千姿百態的面容，翕動的嘴唇，抽搐的鼻翼……。那時候我剛剛跨過十八歲，看到眼前雜亂無章的世界，對於自己的前途更增添了一份忐忑。

一夜行車，第二天將近中午才到九江。我們在車站附近找了一家旅館住下，一個四、五十平米的大房間裡，一溜排開的床，中間沒有間隔，連道簾子都沒有。女士則去隔壁一個同樣大的房間。因為臨近車站，出出進進的都是從車站出來的人。有的農民提著大包小包，城裡人則簡單許多，一個旅行袋即可。我們兩人每人一個書包，所有的家當都在裡面了。晚上睡覺時把書包放在枕頭邊上，書包帶緊緊地纏著手腕。原想著人多而雜，防偷甚於一切，卻沒有想到半夜裡突然渾身搔癢難熬，雙手往身上一摸，雙腿雙手等裸露部位起了一串串的小疙瘩，是被臭蟲攻擊了，可是半夜三更能去哪裡呢？看到鄰床的人呼呼大睡，自己也是睡意濃厚，只得忍著躺回床上，扮作一具殭屍，期盼著餵飽臭蟲停止吸血。畢竟年輕，想睡就能睡著。等到第二天晨起，原以為四肢上會慘不忍睹，結果奇蹟出現了，除了稀少的幾個紅斑，大部分的疙瘩竟然都消失了。真是天助我也！

我們在街邊的食攤上吃了早點——九江的蘿蔔餅和豆漿油條，就上路了。從九江徒步上山，沿著鋪好的石階路走到牯嶺街，全程九公里，途中經過好漢坡，一千級台階蜿蜒而上，地勢險峻，林深谷幽，走走停停，花了三個多小時。

那時中國 的經濟幾近崩潰，根本沒有旅遊業，山上的公交班次很少，間隔時間很長，還不準時。沒有車我們就自己走。除了去一些特別遠的景點之外，如果是一小時以內的景點，全部是步行。在酷暑的山間徒步，身上挎著一個墨綠色的水壺，脖子上搭一塊毛巾，走過荒突的山野時，頭頂烈日，就把毛巾弄濕頂在頭上遮陽。經過山泉，就趕快去喝水、洗臉。山中遊人稀少，我們完全沉浸在自然的懷抱裡，除了山上的別墅區，一切都是自然的美景。在一千多米的海拔上，有波平如鏡的湖光山色，瞬息萬變的雲海，和奇奇怪怪的山石。路上遊人不多，山民們卻已經開始做起了小生意，老太太在山路上提著籃子賣茶葉蛋，年輕婦女帶上板凳和桌椅，賣起了茶水。那時候山裡人比城裡人更窮，一分錢就可以喝杯水，八分錢就可以吃個茶葉蛋。生活雖不易，但人情淳樸。

問路和搞車票這些社交活動都是由明凱負責。他有一雙大而明亮的眼睛，又笑口常開。他還抽菸，到了車站旅店等需要打交道的地方，只要對方是男性，他就遞上一支菸；如果遇到女性，他便阿姨長阿姨短地叫，再加上他的笑臉，更是沒有克服不了的障礙。所以一路上，我們有時可以搭便車，有時又可以買到據說是已經售罄的車票，一路暢通。

在山上看瀑布、雲海、奇山怪石，暢遊於山澗中的溫泉。到了龍首崖上，懸壁峭立，一石橫亙其上，恰似蒼龍昂首。站在巨石上，眼望崖下扎根石隙的幾棵虯松，宛如龍鬚，隨風搖曳。站在龍首崖上叉腰遠望，想為自己的人生壯壯膽。拍完照沒多久，大霧來襲，深澗峽谷中，雲霧升騰，彷如遨遊在茫茫雲海之中。除了自然美景，廬山上還有很多別墅群，其中有蔣介石和宋美齡住過的美廬。也有廬山人民劇院。毛澤東曾經在那裡召開廬山會議，對政治對手進行圍剿，維護自己的絕對權威。

那時上海的物質生活極度缺乏，副食品供應都要憑票，人們不論男女都穿藍灰色布衣。到了廬山後，見到人們生活更是艱辛，在山間客棧裡，看到鄉民們的衣食住行，粗陶大碗裡的米飯就著鹹菜，呼嚕下去就是一頓飯了。

有一天在一條崎嶇的山道上，見到幾個年輕人抬石鋪路。那是我第一次近距離地接觸山裡人。我們光走路就汗流浹背。他們呢，一個個都光著上身。特別是其中一個小男孩，個子小，活卻不輕。看似那樣瘠薄的肩胛，卻那般堅韌。肩負重擔，步履卻不顛躓。他臉上掛滿了汗珠也不擦，本就不豐腴的肩，被巨石壓著的扁擔擠壓著快凹進一個坑了，還若無其事的樣子。

我慫恿明凱：「這小夥子手勁一定很大，你要不要去和他比比？」明凱沒把面前的小個子放在眼裡，晃了晃頭說不至於。看到他們停下來喝水休憩時，我們就和他閒聊了幾句。原來他也有十六、七了，和我們一般大，就是個頭小。

我困惑地問：「這路往哪裡鋪？」他揮動著手臂往遠處指。遊覽點要擴大，就要鋪新的路。我順著他指的方向望去，一座座直立的山峰就像被利刃削過似的，山崖上陡峭直立，無可攀援，山腳下也無路可尋。我問：「怎麼上去呢？」他仰起脖子，彷彿奚落我的無知，咯咯地笑道：「這裡本來也沒有路，都是鋪路的人一腳一個坑踏出來的。」我又說：「活太重了吧？」他這才靦腆地笑著說：「我還沒有想過呢。」

說著話時，明凱上去拉起小夥子的手說扳個手腕。小夥子一口答應了。他們找了塊巨石，各站一邊擺開架勢。前五秒明凱臉上還有笑臉，緊接的五秒，他面部肌肉 都僵硬了，最後五秒他哎呀一聲就給扳倒了，完全沒有招架之力。明凱嚷嚷著要再來一次，只見小夥子壞笑了一下，用那隻不大的手握住明凱白淨的手，好像就那麼輕輕地一握，明凱就哇哇地叫了起來，身體都扭曲成了S型。

傍晚回到住地，竟然又見到了那個小個子來客棧送貨，原來他家就在山邊上。見上第二面似乎已是熟人了，我們就上他家裡去串門。進了空蕩蕩的木板房，真可以說是家徒四壁，正當中地上有一個火炕，火炕上的房梁懸掛著幾串豬肉，豬肉經受了日積月累的熏烤，已焦黃發黑成了熏肉條。熏肉是這一帶有名的土產，晚餐時我才在餐館裡品嘗過藜蒿炒臘肉，可口噴香。我問小夥子：「你會醃臘肉？」他說是媽媽做的。我問：「你每頓飯都吃臘肉？」他的頭搖得像個撥浪鼓，說：「山裡過年才會殺豬，平時沒肉吃，這些臘肉是要等著爸爸回家時才能吃的。」這時我才知道他爸爸也是鋪路的，去了更遠的山裡。

我試探地問他：「如果能到都市生活，去嗎？」他說：「去玩玩也想。」他喜孜孜地，眼中充滿了希冀之光。我問：「上那兒找對象去不去？」他不加思索地說：「不去，家裡自在。」

離開了小夥子的家，我們在昏黃的暮色中回住地。腳下的路，平坦、寬闊，我不由地蹲下身子，撫摸著那已經被遊人的足跡踏遍的青石，眼前浮現出小夥子鋪路的身影。第二天我們出發時，回眸遠方，依稀看見小夥子又爬上一座更險峻的山脊。

那一次走出上海的旅遊，讓我接觸到城鄉各階層人民的真實生活狀態，儘管接觸的範圍十分有限，可是對自己人生的成長已是彌足珍貴。

也是那一年在山上，突然在廣播中聽到消息：7月28日唐山發生了芮氏7.8級大地震 。地震造成巨大的災難，導致二十四萬人死亡。那一年中國還發生了很多驚天動地的大事，唐山大地震兩個月以後，毛澤東病逝，接著毛夫人江青被捕，文革結束、中國恢復了大學招生考試……中國開始進入了一個嶄新的時期，凝滯的社會舊貌隨之發生翻天覆地的變化。那一年是中國，也是我自己人生中的一個重要轉折點。

後來我上了大學，畢業後工作了幾年又出國留學。明凱一直在原來的工作崗位上。我來美留學後，與他失去了聯繫。不知在九○年代的商業大潮中，他所工作的雜貨店小集體企業解體後，他過得怎樣？有沒有下海經商？還有那個山中的鋪路小夥子，他健壯的體魄和結實的肌肉仍在我眼前晃動。他是駐守在山裡發展旅遊業？還是像許多散落在城市工地上的農民工一樣，在城市的建設工地上幹著最辛苦的工作？仍然粗茶淡飯？

而今我已到了耳順之年，十八歲的那一次遠行，卻依然記憶猶新。（寄自加州）