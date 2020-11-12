達姆∕圖

我喜歡觀看的運動，大多跟美感有關，像體操、花式滑冰、國際標準舞、水上芭蕾 等，但我最喜歡的，還是體操。

前幾天陪女兒去做墊上運動。在拉斯維加斯，想要學習任何才藝，都可以找到世界級的指導老師，他們都是專業的表演工作者，閒暇時教些業餘愛好者。練習場地設備完善，經營者是太陽馬戲團的團員，他請的老師自然都是最優秀的馬戲團同事，在他們表演以外的時間教學生。我在一旁觀看，老師以精準的分解動作，一對一地指導學生，專業的態度，令我嘆為觀止。看著女兒用心學習，在墊上努力翻滾，一股思緒被觸動，將我拉回年少時期。

我小時候也學體操，啟蒙老師是爸爸，他是體操教練，培養過幾個體操國手。老爸教我跳馬以及一些翻滾動作，但我真正接受嚴格的體操訓練，是在國中時。我的母校私立時雨中學，位於金瓜石。金瓜石經常陰雨綿綿，加上校園很小，體育課大都只能在室內的體育館活動，因此，體操、桌球、籃球成為學校體育教學的主要項目。

我喜歡體操和桌球，籃球卻打不好。不知是否也算遺傳，有一天女兒告訴我，她雖喜歡運動，但只能學習個人項目，像溜冰、體操等等，卻沒辦法參加群體運動。她說小時候打球，有一次好不容易搶到球，就拚面往前跑，同學在後面大聲呼叫，她便更加得意地往前衝，以為全場都在為她加油，沒想到同學們是大聲呼喊叫她回頭，她完全不知地直衝到底線，為對方得分，把她的隊友們氣得直跺腳，也讓她從此對球類運動失去信心。我也是如此，打籃球時總是讓對方得分，但體操卻是我的強項，我曾經上過電視表演，只可惜都沒有留下照片或影片。

當時體育課的張銧璘老師，在師大體育系畢業後，就來到時雨中學教書，以校為家。張老師看我是塊材料，一心要培養我成為體操選手。在他的調教下，我也果真有亮麗的表現。張老師對我要求特別嚴格，每天除了跑步練體力，放學後，體操校隊（當年稱為技巧隊）還得全部留下來練習。拉筋、劈腿、前後彎腰、徒手倒立、側翻、前後空翻，每天不斷重複這些基本動作。我的專長是地板和跳馬，但是最怕平衡木。每次一跳上平衡木，就覺得重心不穩，無法平衡。當年不知道自己為什麼會害怕，直到有一次，我搭雲霄飛車，當雲宵飛車從高處往下俯衝時，我嚇壞了，那一刻我才明白，我的平衡木老是做不好，大概是因為我有懼高症吧！

學習才藝，如果只是為了興趣而學，應該不會有壓力，但若要學得精，要出類拔萃，那就非得花上許多時間與精力來苦練，學習體操更是如此。國三面臨聯考那年，學習體操對我來講，已經逐漸變成一種壓力，每天練得筋疲力盡之餘，還要兼顧學業成績。在那樣的壓力之下，我開始思考，整天在地板上翻翻滾滾到底有什麼意義？我告訴自己，不能把所有的時間全耗在體操的練習上，其實我最喜歡的是音樂，不是體育。

我曾經看介紹大陸體操選手的錄影帶，他們從很小被挑中，將成為未來的儲備國手時，就已經注定了一生的命運。他們是國家的資產，自幼離開家，送到體育學校接受嚴格訓練，一年當中，只有很短的時間能與家人相聚。我慶幸生長在台灣 ，雖然師長對我有所期待，但我可以有自己的選擇。上了高中之後，我隱藏自己的運動細胞，不讓體育老師看到我身上的活力，我的體操生涯在我進入高中那一刻，劃下了句點。

雖然沒有變成體操明星，但在時雨中學那段翻滾的日子，卻是我最難忘又美好的回憶，除了體操，我還客串田徑選手，代表學校參加瑞芳區運動會，跟附近幾個大學校的選手較勁，並拿到四百公尺及八百公尺接力賽兩面銀牌。

每當思及陶淵明為思念親友而作的停雲詩：「靄靄停雲，濛濛時雨……良朋悠渺，搔首延佇；停雲靄靄，時雨濛濛……願言懷人，舟車靡從；東園之樹，枝條載榮……安得促席，說彼平生。」這些詩句總讓我彷彿又回金瓜石的春日午後——天色迷濛的微風細雨中，剛剛考完數學，手心才挨過板子，還來不及掉眼淚，接著就要上體育課，準備把發紅的手心磨得更加腫脹。時雨中學是間小學校，因此同學之間情同手足，師長對我們的關愛及呵護，有如家人。打我手心的岳呈文老師，其實最關心我，他只是恨鐵不成鋼。

琅琅書聲中，更有金瓜石秀峻的山景，偶爾飄盪的氤氳山嵐，伴隨我們日夜成長。歲月如梭，短短三年時光，有如河水靜靜流淌，在翻滾跑跳中，汗水沾濕衣裳，書寫著我的青春年少，是我人生旅途中彌足珍貴的一站。（寄自內華達州 ）