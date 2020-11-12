春雨來時，芳菲悱惻，細細融融，不為延續殘冬陰冷，反倒似為暄和的春日略作鋪墊，濡潤灌溉，滋養發生，在時節義理和生命奧義的期許下，春雨油然欣喜，沛然成章，彷彿慈愛與仁德，皆在無言裡完成典範，田野青山的雲纏霧綿，簷前一夜的清瀝點滴，溫柔的智慧，沉默的奉獻，帶來眾人所謳歌的生命成長。

夏雨來時，綠蔭正濃，凌空呼嘯，颼颼有聲，驅散了空氣中的窒悶，洗滌塵汙，讓乾渴的大地得以飽飲清涼。

我過去的日子是春雨滋養的芽葉，無所體認地接受油膏之沐，所有的憐恤與愛都讓我認為是理所當然。大學上課，很難出現在教室裡，只覺得那些講解太過枯燥乏味，我想要體會更新鮮的世界，尋找寫作的靈感。多少匆匆應付的考試，老師們也並不為難我，關於「南北宋詞的差異」、「入聲字消失的原因」或「解釋莊子書裡面心齋、坐忘和兩行的種種內涵」，說實在我都心虛漫議，根據潦草，孟浪的意見也都在寬容裡獲得分數。帶著一顆空洞的心走過四年，我連畢業典禮都不想參加，非常寂寥地遠觀那個花束與帽子的世界。

到了研究所，老師也不嫌我程度太差，還是從頭教我如何使用參考室裡的工具書，怎麼思考一些簡單的學術問題，我不久後便發現，所有無法寫出的報告或論文都指向一個癥結，那就是對原典的陌生和缺乏真正理解，正當我有為時已晚的感慨，老師們還是一一從基礎教起，漫長的寫作和討論，讓我勉強獲得學位，我發現口試結束以後，老師似乎比我還要高興，那使我真正有了慚愧的心情。「隨風潛入夜，潤物細無聲」，教育 之道，盡在其中。

季節漫無目的向前，而今我已有了夏雨將至，無以為避之感。

我的觀念、價值，漸漸與愈行愈快的社會脫節。先是從硬體開始，新的車上沒有CD唱盤，逼得我要跟那些珍藏的老唱片話別；手機 裡或網路上的諸多功能我都不會使用，並經常性遺忘各種網站登入的帳號密碼，對別人而言的方便，對我反而是一種阻礙。我也漸漸發現，我習慣的那套方式，面對社會問題已經無能為力，新的價值從天而降，像夏雨，倏忽潺湲了乾涸的溪流，卻也淋濕了我這沒有傘的行人。

我非常留戀過往，一如川端康成在小說 《名人》中的惋惜。這個故事敘述活在舊時代美學裡的年邁圍棋名人，退隱前接受新銳高手大竹七段的挑戰，老名人嚮往的是從容意境和共譜名局的舊日情懷；但大竹君一心渴望勝利，求勝的慾望淹沒了人情之常，透過棋道意圖展示的美德也在過程中飽受煎熬。大竹七段嚴密而耐心地向老人發起攻勢，「不敗名人」的殿堂終於坍毀。

反覆思考這部傑作，也許舊時代其實並不美好，所有的留戀都是對自己天真的緬懷，以及嚮往永恆的潛意識。夏天的雨必以暴烈的姿態挾雷電而至，改變了春日世界原本的邏輯與風情。如今我漫步在這場濕熱的雨裡，進退狼狽，也不免回憶對局中，大竹七段走出籌畫已久的六十九手，這凌厲的棋招初次打擊了名人的信心，川端康成記載大竹落子剎那的得意情態：「『是雨還是暴風雨呢？』七段說罷，放聲大笑」。