那日去村裡開會，我驚訝地發現自己讀書時候的教學樓變成了村裡的辦公樓，曾經跑步、踢球、打雪仗的操場變成了附近村民的曬穀場，只有旁邊的小溪除了水位降了些，依稀還保留著原來的樣貌，成了我追溯過去唯一可以依靠的媒介。

溪上有一座橋，長寬與一輛小轎車的尺寸相仿，我每天上學放學都要經過它。橋的兩邊有石頭修葺的欄杆，頑皮的男孩子會抓著欄杆上的石頭一躍而過，以顯示自己的勇敢。

有橋，當然就有橋洞。橋洞下有幾塊大小不一的石頭，形狀亦不規則，俯臥在水面上，宛如龜背，可以同時容納好幾個人，我們小時候最愛來這裡玩耍。天晴的時候，橋洞下可以躲避陽光；下雨的時候，橋洞下可以躲避雨水；老師拎著戒尺四下裡尋人的時候，橋洞下可以躲避責罰。

那個時候，學校裡開有興趣課，以教書法 為主。下課的鈴聲一響，同學們就跑到溪邊去洗毛筆，洗之前，總不忘互相打鬧一番，或在腦門上寫一個「王」字，或在臉上畫三撇鬍子，或在橋洞兩側的石壁上潑墨揮毫，笑著、鬧著，玩得不亦樂乎。小溪記住了我們的笑聲，同樣也記住了我們的天真。但是今日當我走到橋洞下，卻發現石壁上的字跡已經沒有了，就好像我們不曾來過一樣。倒是那清淺的溪水裡，依稀還能見到幾條昔日的游魚。

以前，這裡有很多的跳跳魚，牠們大多只有幾釐米長，三五條捆起來也不過拇指般粗細，卻彷彿是整個水下世界的王者。牠們喜歡在石頭縫裡鑽來鑽去，不動時牠「靜若處子」，若伸手去抓牠，牠比飛奔的兔子還要靈敏，尾巴輕輕一甩，從這塊石頭底下躥到了另一塊石頭底下。等你再將手伸到近處，牠又「哧溜」一下跑遠了。當你的耐心被一點點消磨殆盡，而牠猶不知疲倦，用那胖大的眼睛打量你，略帶著挑釁的意味。你雖生氣，卻又無可奈何。

小溪雖小，從不失熱鬧。春天，水面上有蝴蝶、蜻蜓、翠鳥，牠們停在草葉上，與天光雲影共徘徊；到了夏天，溫度漸漸升高，年少的我們穿著塑膠鞋從下游溯流而上，涼意可以從腳心傳到胸腔，在沒有空調的夏日午後，不會有比這更愜意的了。我們匡噹匡噹地在水裡走著，嚇得岸邊的青蛙都不敢出聲；秋天最鬧猛的是溪邊的樹，樹上的鳴蟬似乎知道自己即將退場，抓住最後的時光一展歌喉；冬天，萬木蕭疏，落在小溪裡的除了樹葉，還有雪，雪一落就化了，可是第二年春天，雪融化的地方長出了水草，水草青青，彷彿告訴我們，冬天沒有消失，而是變成了春天的一部分，不然何以有「倒春寒」呢？

這些年，我去過很多的地方，看過很多的水，行過很多的橋，唯有此處始終難忘。借用《小王子》裡的句式表述：這個世界上有無數條河流，但是對於我來說，故鄉的那條小溪依然是最獨特最無可替代的那一條，因為我曾經蹚過水、洗過筆、抓過魚的是它，見證我與同學一起玩鬧的是它，委屈時聽我傾訴的亦是它，它早已成為我生命的一部分。（寄自浙江）