買了一只玉子燒鍋，想用來做玉子燒。可腦子裡一直想的卻是另一道菜——玉子豆腐。玉子，是日本 人的講法，指雞蛋 。在日本人眼裡，玉子豆腐就是雞蛋豆腐，平淡無奇。可在中文裡就不一樣了，「玉」是晶瑩剔透的，以至於「玉子豆腐」也透出滑潤、涼爽、高貴的感覺來，這道菜也便有了意境。

我喜歡日本食物，因為它的清淡和精緻，以及在其中透露出的那種閒適的心境。買過一本書，書名叫《每天都是小春日和》，從中學了幾種食物的製作方法，也體會到平淡綿長的生活態度，帶著這種生活態度做出來的食物充滿了美感。所以，有「美食」這個詞。

如果把美食理解為味道好的食物似乎不夠全面，美食還應包含對美感的追求。早在宋朝時，許多新奇的食品便在市面上不斷出現，人民對食物的追求也從味道之美轉向了意境之美，人們在飲食中充分領略了色味交融的文化氛圍。我曾說過，廚師應該有一定的美學修養。製作食物不能僅僅為滿足口腹之欲，更要賦予食物一種意境的追求，要將對食物的審美情趣擴大到視覺上，所謂色、香、味、器，缺一不可。「器」是我自己加上的。一道菜端到桌上，菜的味道再好，若盛裝的容器不對，也會影響食欲。

從採買食材到落盤上桌，廚師的用心應處處體現對精緻的追求。精緻是一種生活態度，有了這種生活態度，再家常的菜也會有令人眼前一亮的光彩。十幾年前，曾去過牡丹園那邊的一家老北京 炸醬麵館。進店後，入眼的是一張張八仙桌和長條凳，服務員——這會兒稱之為店小二更合適，一身中式寬鬆衣褲，肩上搭一條白毛巾，見客來朗聲一喚，讓人一下子就有了吃炸醬麵的心境。隨後，炸醬麵上桌，一碗素白的麵條，一大勺濃郁的醬料，旁邊十來只小碟裝著切得極細的紅蘿蔔絲、綠蘿蔔絲、黃瓜絲、晶瑩的豆芽菜、軟軟的香味濃郁的黃豆……眼前便是盎然的春天色彩，清新的春天味道了。（寄自加拿大）