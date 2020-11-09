第五大道長老會教堂像一座劇院。（張幸．圖片提供）

●聖托馬斯教堂

還是在第五大道上，與聖派翠克大教堂相隔兩個街區，聖托馬斯教堂（Saint Thomas Church）佇立於此。這是該教堂的第四個版本。1824年第一個版本的聖托馬斯教堂建於曼哈頓 的格林威治村，二十七年後被大火燒毀；次年，重建的第二版啟用，四十五年後關閉；1865-1870年，第三版教堂在聖派翠大教堂附近建成，1905年毀於大火；現在的第四版修建於1911-1913年。

這個被矢志不移的教區成員一再興建的聖托馬斯教堂也呈現出一幅未完成的樣貌。它本是典型的哥德式風格，卻左右不對稱，教堂前方只有一個方形塔樓，卻又沒有修建塔頂扶欄，似乎有朝一日還要向上修建塔尖。中殿裡面一樣是拱廊和肋形拱頂，但只有一側的拱廊有外廊，另一側則是堅實的牆壁。

它的大門是層層縮進的三拱式門廊，上面一個巨大的哥德式火焰石窗，在外面看還不覺得什麼，進去回頭再看，它就像萬花筒裡顯現出來的美麗彩花。門廊下兩扇古銅色大門之間的石柱上站著赤足的耶穌：雙目微合，嘴唇輕啟，兩手略略抬起張開。他上邊的半月楣和兩側楣石站著多位聖徒雕像。

儘管裡面有兩排環形吊燈，光線還是陰暗昏黃，營造出老教堂的沉厚氣氛。暑天進來，清涼怡人；寒冬進來，暖意盈盈；第五大道的熱鬧繁華、喧囂躁動都被擋在外面，安靜而幽閉的聖托馬斯教堂能讓人心安定，是個適宜清修之地。

在後殿，高處的三面彩窗山形分布，透進光亮，窗上和窗下密集著聖人的石雕像，環繞著中間的十字架。這些輕巧玲瓏的石像，一個個身材頎長，輪廓清晰，面帶悲憫。他們都曾是凡身肉體，因其虔誠，因其執著，因其忘我的犧牲與奉獻，而成為聖人，最終變成教堂的一部分，與教堂長存。

●長老會教堂

從聖托馬斯教堂再過一個街區是第五大道長老會教堂（Fifth Avenue Presbyterian Church）。它的外型與聖托馬斯教堂相似，裡面卻另有一番風光。正廳整整齊齊排列著長木椅，環形的二樓也布滿長椅，它沒有其他教堂的耶穌、聖母和聖人塑像，也沒有玫瑰窗、雕刻、祭壇、石柱窗飾，在這裡感受不到其他教堂的神聖莊嚴氣氛，它有點像一座典雅考究的劇院，又有點像森嚴肅靜的議會會議廳。

它寬綽敞亮的圓頂像一個倒扣的大蛋殼，地上鋪著紅地毯，地毯下是木地板，走在上面有「咚咚」的響聲，十分接地氣。驀地看見講台扶欄上懸掛下來的小小十字架錦旗，才想起這裡是教堂。宗教儀式的簡化與長老會的教義有關。長老會是新教三個分支之一，它否定羅馬教會的權威，主張廢除天主教的主教制，宣導摒棄祭台、聖像和祭禮，日常事務由教徒推選長老與牧師來領導和管理。

我最早知道長老會這個詞是因去過紐約的長老會醫院。這家醫院相當於哥倫比亞大學和康乃爾大學的附屬醫院，是美國 第四佳的醫院，每一個專科的醫療水準都名列全美前五十名，其中數個專科名列前十名。它也確實有大醫院的實力和風範，財大氣粗、設備精良、醫生優秀，與高收入、高教育的長老會階層特點一致。長老會成員在美國政治、法律、商業等各重要領域占據很大比例，代表了美國文化中先進理念的人群。

●三一教堂

曼哈頓上城和中城的街道橫平豎直，橫的街道（Street）與豎的大道（Avenue）縱橫交叉，如同天然座標紙，可以把每個位子落實進一個小方格，不大會迷路。下城的金融區就不一樣了，那是曼哈頓最老的行政區，街道多順地形走向，加上曼哈頓島本身向東邊傾斜，很容易讓人搞不清東南西北。在那裡，如果看見三一教堂，我就找到了方向。我從教堂出來，以教堂定位，知道常去的幾家百貨公司該怎麼走，回家的地鐵站又該怎麼走。

三一教堂（Trinity Church）坐落在百老匯大道上，正對著短短的華爾街，從紐約股票交易所出來的金融家們，肯定對這所細長的鐵銹紅小教堂熟悉，它一飛沖天的尖塔似乎有著來自另一個世界的召喚。

三一教堂內部跟其他哥德式教堂類似，拱頂、彩窗、塑像一應俱全，但規模小很多。它在高樓林立的金融區很不起眼，但1846年它初建成時是當時紐約最高的建築。它雖然不大，卻是紐約最大的地主，擁有二十億美元的不動產，每年房地產收入高達1.58億之多，這也讓它成為世界上最富的教區之一。

在寸土寸金的金融區，教堂內院的墓地竟完整地保留下來，裡面埋葬了一些聲名顯赫的歷史人物，把他們的生平細述一番，相當於上了一堂早期美國歷史課：發明家羅伯特•富爾頓（Robert Fulton）建造了美國第一艘商業蒸汽船和第一艘蒸汽機軍艦；政治家、外交家、財政部長艾伯特．加勒廷（Albert Gallatin）開辦了紐約大學 ；開國元勳亞歷山大．漢密爾頓（Alexander Hamilton），構建了美國的貨幣金融體系……。

蒼天在上，蒼生在下，人傑載入史冊，普通人的生活仍在繼續。在教堂外的街道上，一個流浪漢借用墓地的鐵柵欄搭起簡易帳篷，睡著薄寒的地鋪，相依為命的小貓在近旁東張西望。

●聖保羅禮拜堂

三一教堂的幾條街之外，是聖保羅禮拜堂（St. Paul’s Chapel）。天主教堂分為四個等級，最高的「聖殿」（Basilica）為教省總主教（或稱大主教）駐地；「大教堂」（Cathedral）為教區主教駐地；「聖堂」（Church）為神父駐地。聖派翠克大教堂理應是聖殿，但它前身的老聖派翠克已被冠名聖殿，且沿襲至今，於是它就只稱為大教堂了。最低一級的「禮拜堂」（Chapel）沒有常駐的神父，也沒有固定的教徒定期來此祈禱。聖保羅就是這樣一座禮拜堂，隸屬於三一教堂。

聖保羅禮拜堂在世貿大廈對面，位於下城最繁華的地段。1766年它建成時美國尚未誕生，那時周圍是樹林、果木、大片草地，它所在位置被視為郊區。1789年，第一任總統喬治華盛頓在這裡宣誓就職，把這裡當臨時總統府工作了兩年，當時新首都正在建設，紐約是臨時首都。

聖保羅禮拜堂的正面像希臘神殿，四根愛奧尼式廊柱撐起山形牆屋簷，背後有一個尖尖的八角塔樓；內部是筒形拱頂，正廳光線明亮，色彩淡雅，管風琴苗條簡樸，其氛圍與古舊的外表成了反襯。1776年，從三一教堂燒過來的大火殃及於它，它卻被力挽狂瀾地拯救了。由於三一教堂的頭兩版都被燒毀，聖保羅禮拜堂成為曼哈頓現存最古老的教堂。

2011年9月11日，世貿大廈雙塔倒塌，相鄰的幾座現代建築受到牽連，隨後也倒塌了，近在咫尺的聖保羅禮拜堂卻安然無恙，連一塊玻璃也沒有碎，簡直像神蹟。隨後，聖保羅禮拜堂被當成臨時休憩場所，日夜工作的消防隊員、工人、員警和其他救援者，累了就到這裡來補充飲食或者倒頭睡上一覺。

911事件後的第二個冬天，我第一次來到聖保羅禮拜堂，雙塔不再，教堂的天空顯得格外空闊，前院的鐵柵欄上仍掛著紀念罹難者的鮮花和照片。現在，這個小教堂更像是911紀念館，陳列著救援人員穿過的制服、安全帽、靴子，他們留下的制服徽章層層疊疊掛滿一個陳列架，以前掛在外面的照片移到內部的展桌上。教堂特意保留了當時用過的一把木椅，上面有眾多救援者筋疲力竭時倒臥其上時其制服刮出的劃痕。與此對照，展架上日本中學生們疊的數千隻七彩紙鶴透出了別樣的精心與誠意。

●結語

先哲說過：「一切可朽之物皆會消逝，而永恆常在。教堂正是朝向永恆的建築。」雖然紐約的教堂沒有一座能與歐洲的著名教堂媲美，但是，每一座我去過或者只是偶爾路過的教堂都讓我心生感觸。四百年前，曼哈頓島被荷蘭人以二十四美元從印地安人手裡買下，蠻荒之地發展為今天世界的中心，物質持續積累，財富持續擴張，科技持續進步，但有些東西卻不能改變，要保留，要堅持，要敬畏，要在生命與現實之上有一處像教堂一樣的所在，作為心靈的棲息之地、靈魂的皈依之處。（下）（寄自紐約）