形容人生的話語很多，有人說人生如夢，過後了無痕跡；有人說人生如戲，我們都在戲中的喜怒哀樂裡尋找自己的歸屬；有人說人生如水，滔滔流去年華總是空；我想說人生如歌，桃花流水、明月清風都是風景，只看我們以何種曲調去唱。

小時候，親娘早逝，為了逃避紅潮，父親帶著我離開山東老家南下，之後隨國軍到達寶島台灣 。然後住在裝甲兵於台中市辦的子弟中學裡，以穿小軍服、吃大鍋飯的方式念了六年書。那時我們周末常做的活動就是看電影 。因為台灣在日本 統治下很多年，日文教育很普及，所以有很多來自日本的電影可以看，慢慢地我也隨著大家看了一些文藝片和武士道的電影。其中有部當時很流行的日本古裝電影的主題歌〈荒城之月〉，是日本有名的民謠，由瀧廉太郎作曲，土井晚翠作詞。描述明治早期1868年幕府倒台時發生「戊辰戰役」的會津若松古城。在電影裡，月光下看到那五層高的古堡和城區，聽到純情少女的若尾文子在懷念親人時所唱的那首〈荒城之月〉，令我想起在大陸的故鄉和親娘，因此我也養成了一個在月光下回想老家和雙親的習慣。

如今六十年後，美人也過去了。雖然八十多歲的若尾文子，風韻猶存，她的老電影也繼續產生新的粉絲。但就像她在〈荒城之月〉裡所唱的：「浩渺太空臨千古，千古此月光；人世枯榮與興亡，瞬息化滄桑；雲煙過眼朝復暮，殘夢已渺茫；今宵荒城明月光，照我獨彷徨。」昔日繁華今安在，故人不知在何方？

感動我們的每一首歌都是一個故事，代表著我們過往生命中的某一個人、某一件事、某一段時間、或某一個地方。因此這些歌都像是一段我們人生的剪影。喜歡討厭也好，認真隨便也罷，不管歌喉是沙啞滄桑還是嘹亮激昂，我們都必須且走且唱。（寄自加州）