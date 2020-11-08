我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

人生如歌

曉林

形容人生的話語很多，有人說人生如夢，過後了無痕跡；有人說人生如戲，我們都在戲中的喜怒哀樂裡尋找自己的歸屬；有人說人生如水，滔滔流去年華總是空；我想說人生如歌，桃花流水、明月清風都是風景，只看我們以何種曲調去唱。

小時候，親娘早逝，為了逃避紅潮，父親帶著我離開山東老家南下，之後隨國軍到達寶島台灣。然後住在裝甲兵於台中市辦的子弟中學裡，以穿小軍服、吃大鍋飯的方式念了六年書。那時我們周末常做的活動就是看電影。因為台灣在日本統治下很多年，日文教育很普及，所以有很多來自日本的電影可以看，慢慢地我也隨著大家看了一些文藝片和武士道的電影。其中有部當時很流行的日本古裝電影的主題歌〈荒城之月〉，是日本有名的民謠，由瀧廉太郎作曲，土井晚翠作詞。描述明治早期1868年幕府倒台時發生「戊辰戰役」的會津若松古城。在電影裡，月光下看到那五層高的古堡和城區，聽到純情少女的若尾文子在懷念親人時所唱的那首〈荒城之月〉，令我想起在大陸的故鄉和親娘，因此我也養成了一個在月光下回想老家和雙親的習慣。

如今六十年後，美人也過去了。雖然八十多歲的若尾文子，風韻猶存，她的老電影也繼續產生新的粉絲。但就像她在〈荒城之月〉裡所唱的：「浩渺太空臨千古，千古此月光；人世枯榮與興亡，瞬息化滄桑；雲煙過眼朝復暮，殘夢已渺茫；今宵荒城明月光，照我獨彷徨。」昔日繁華今安在，故人不知在何方？

感動我們的每一首歌都是一個故事，代表著我們過往生命中的某一個人、某一件事、某一段時間、或某一個地方。因此這些歌都像是一段我們人生的剪影。喜歡討厭也好，認真隨便也罷，不管歌喉是沙啞滄桑還是嘹亮激昂，我們都必須且走且唱。（寄自加州）

電影 日本 台灣

上一則

難忘的旅遊

下一則

紐約教堂巡禮（上）

延伸閱讀

大阪「廢市」公投 市民否決升格 維新會挫敗

大阪「廢市」公投 市民否決升格 維新會挫敗
李淑楨離婚又結婚 老公是圈外華人

李淑楨離婚又結婚 老公是圈外華人
日媒：日本擬建新型「神盾艦」 防禦北韓中國飛彈

日媒：日本擬建新型「神盾艦」 防禦北韓中國飛彈
日本新生代散戶 偏愛網路下訂單

日本新生代散戶 偏愛網路下訂單

熱門新聞

倩華∕圖

傲慢的代價（上）

2020-10-24 03:02

一方素帕

2020-11-01 02:02
倩華∕圖

傲慢的代價（下）

2020-10-25 03:12
作者阿姨、姨父新婚不久後的合影。

《老照片說故事》親情深似海

2020-11-04 02:10

我的洋親家

2020-11-03 02:00
甘和栗路∕圖

耳鳴

2020-11-01 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言