夏季的蒙特婁，豔陽普照，天空藍得沁心，陣陣夏風舒爽撲面，令人忘卻凜冽的冬日。在蒙特婁，夏天是動感的季節，冬天則是感動的季節，令我難忘的故事都發生在冬季。

蒙特婁的公車經常拋錨，這裡的拖車效率又非常差，一旦拋錨，動輒得等上三小時。於是司機只好請乘客下車，改搭下一班公車，或請親朋好友前來搭載。

前年寒冬我便遇到這般的窘境。那是個攝氏零下二十九度的夜晚，我在學校溫書，歸途不巧遇到公車拋錨。車子突然熄火的一瞬間，就像漆黑的電影院 裡突然開大燈，影片戛然而止，一種捨不得清醒、不願回到現實的感覺。司機用法文大聲解釋狀況後，身分各異的旅客們魚貫下車，齊聚雪地。一張酷臉的年輕人嘗試與旁人交談，緩和慌張氛圍；年邁的老太太向旁人借手機 打給家人求救；有人上網查公車時刻表，四下公告下一班車的時刻。十分鐘後，有人被親友接載，上車前回頭高聲邀請和他住同區的人可搭便車，馬上有人出聲回應，一輛車很快滿載。

眼前的善良不因人種而有差別心，莫忘人世間，我們都是生而為人，之後才有你、我、他的區隔。孤寂街燈下，雪花飄飄，萍水相逢的陌生人綻放善意、互相取暖。我雖然凍得雙腿僵直，幾無知覺，風吹得臉頰要龜裂，不過那一夜我冷得很過癮。（寄自加拿大 ）