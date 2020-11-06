槁木猶有生機——遊訪國家石化森林公園

彩繪沙漠旅棧。（王錤．圖片提供）

今年八月底，我和外子在五個星期的瘋狂打包後，離開了我們居住將近四十年的聖路易市，搬遷到賭城拉斯維加斯。我和外子都不賭博，這樣舉家搬遷或許是我們人生的一大賭博。我們對未來有憧憬和期待，但總覺得忐忑不安。但是當我們造訪在國家石化森林公園時，許多雜念就消失了。

國家石化森林公園位在亞利桑那州的東北角，面積約為二百三十平方英畝，將近四個聖路易市大，有名的六十六號美國 公路（Route 66）曾經橫跨它。我們從聖路易出發開往拉斯維加斯，車程一千六百英里，要開三天兩夜，途中經過這個公園，因此順便遊覽一番。

整個公園是半沙漠型的草原和荒地，牧草及賴特式鼠尾粟草零星地長在草原上，偶爾見到不知名的小黃花在路旁開放，倒也生氣盎然。荒地因為風雨的侵蝕，完全亁旱，它們有著陡坡，坡上有著一條條棕色、橘紅色、米色、深褐色的橫紋摻雜著，煞是好看，像是造物者大筆一揮，成就這樣的奇觀。有的荒地頂上是平坦的，稱為高原或是Mesa，像是刀切似的，配合周圍的斜坡，看起來像是夾層蛋糕，饒富趣味。並非所有荒地的斜坡都是以橙色為基調，有的是由灰、藍、紫色系構成，也別有風情。

石化森林內有十多個景點，除了有名的彩繪沙漠旅棧 （Painted Desert Inn）之外，有二千多年前人類在岩石上刻下的象形文字及符號、荒廢的十三世紀印地安人居住的小鎮、1932年Studebaker生產的篷車停在六十六號公路遺址上、一百一十呎長的化石樹幹所形成的瑪瑙橋等等。由於時間有限，公園管理員極力推薦我們去「藍色高原」（Blue Mesa）遊覽。藍色高原的斜背是藍色基調的，主要高原上有三英里半長的通道，可以驅車或是徒步，眺望無際無涯或大或小的藍色高原，它安靜地躺在蔚藍的天空下。一條一英里長的步道 ，供遊人從高原上往下走到谷底，走一圈可以近距離地看清楚斜坡的層次結構與顏色，更難能可貴的是，親眼目睹了石化後的樹幹。

樹的石化過程分成幾個階段：死了的樹脫落了樹皮及枝幹後；地下河川將樹幹推倒並沒入水中，樹幹的表面受到水中沉澱物覆蓋；然後被冲到河岸的泥土中迅速被掩埋而免去被細菌及氧化侵害的可能；富有礦物質的地下水滲透樹幹而開始石化；千萬年中地下岩石不斷異位擠壓樹幹，使大部分的樹幹被壓壞，僅少數倖存下來並被擠壓出土，展現在沙石外面被人發現。

石化後的樹木，主要成分是石英。石英很硬卻非常脆弱容易折斷，它本身是透明無色的，但是因為其中的礦物質石化後而變色，鐵會變成紫色、粉紅色、棕色、檸檬色、橙色、或是石灰色；而鐵和銅結合後，變成藍色；鐵和銅及鉻結合，則變成綠色；鎂變成黑色；碳及鎂結合變成淺灰色……所以石化的樹幹呈現出繽紛的色彩。這些石化過程起源在三疊紀，也就是恐龍出現的侏羅紀之前，大約是二億二千萬年前。石化樹主要是來自針葉樹和銀杏樹，從出土的樹推斷，它們大約是一百四十英尺高，相當於十幾層樓高，有的更高達二百英尺。由於礦物質的關係，石化樹非常沉重，每一平方英尺大約一百六十磅到二百磅。當我們從藍色高原往下走，看到一截截的石化樹零散於路旁，如果不仔細看，以為它們是新砍的樹椿。當靠近審視時，才發現它們精采的內涵。

我站在藍色高原的谷底打太極拳，雙目遠望無際無涯的高原，近看億萬年的化石，心情是既激動又平靜。這些化石每天都在改變，就如同你我一樣，它們何嘗不是一種生物呢？我們和自然界呼與吸同樣的空氣，彼此生生不息。看著這些化石樹，我內心產生一種莫名的震撼。就像數年前我在鄭州的河南博物院，看到五十萬年前「南召猿人」的一顆牙齒時，它與我僅有一片玻璃相隔，頓時領悟到不需要假手時光隧道也可以近距離接觸，浩瀚的宇宙四方上下、古往今來都是一體的，並不是一個抽象的概念。莊子的〈逍遙遊〉和〈齊物論〉不再顯得神祕難解，所謂的槁木與死灰，並非全然是消極之意，反而能夠帶給人們智慧沉澱以後更深層的認知。

美學大師蔣勳闡釋莊子筆下的槁木有兩種：一種是冬天樹葉凋零、看似枯乾已死的樹木，它們在春天來臨時又會發芽、開花、抽枝、長葉，這種槁木蘊藏了無限生機；另外一種槁木，它們可能失去了樹皮，甚至傾倒與樹根分離，但是它們是美的象徵，它們扭曲的軀幹，演繹著一個生命力的過去。一生顛簸的大詩人蘇東坡被罷黜流放後，受到啓迪而畫了槁木枯石，獲得世人讚嘆。我覺得化石森林的樹幹是第三種槁木，它們在億萬年的提煉下，依然不斷改變，為穹蒼萬古呈現美的印證。

外子幫我錄下打拳的片段，當時山風呼呼地吹動，產生一種自然的地籟，蔣勳一再鼓勵大家用心去聆聽由山與樹產生的地籟，了解大自然以及莊子的齊物哲學，進而產生逍遙的心態。我很感謝上蒼，在我人生再次出發時，有幸參訪石化森林公園。（寄自內華達州 ）