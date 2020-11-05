跳舞的樹葉

走在街上，見一物在旋轉、降落著。近看，原來是一片小樹葉。蒼白的小樹葉已經失去了綠色，但她旋轉落下的樣子，真是好看。

她用盡了力量，然後就躺在馬路邊上，等著風來，等著雨來，化作泥土。

我走過她身邊，心中湧起感傷。其實我們每個人不過是氧碳氫氮。我們的身體終究成為塵埃。唯一可以留下的就是文字。

後人若想尋找我，請到文字裡來。

屋頂上的瘋子

對面屋頂上的那個人，穿著紅背心，戴黃色安全帽，從三樓的窗子爬上去，在烈日下工作。

我工作疲憊時，便坐在窗前仰望他。我看到他坐在屋頂上喝水。突然間，他不見了。我想他是躺下來休息。我喝完咖啡 ，繼續工作。

再抬頭時，看見他突然站起來，面對著夕陽。他距離夕陽那麼近，正在向夕陽招手，張開雙臂，大聲呼叫。

瞧，那個瘋子。麥克對我說。我突然激動起來。

我俯視街上的人們，低著頭匆匆行走，沒有人停下腳步。

讓我成為那個瘋子吧。我說。

夕陽籠罩了世界。

交換命運

她將菜園挖掉，種了一院鮮花。我移走鮮花，種了一地青菜。

她說，把韭菜根和小蔥蒜給你，還有香椿。

這正是我需要的。我把玫瑰給她。

這個夏天，我們就這樣，交換命運。

我的菩提樹

那些往事已成夢幻。它們在我們聊天、喝酒、開玩笑時，無聲地守在身邊。我們杯盞交錯，歡聲笑語，沒有注意到花朵已經凋零了。

與花朵一起凋零的是我們自己。曲終人散時，我獨坐窗下，嗅到白鍛花的芳香。

居此十年，我不知道窗下的你，原來是一棵菩提樹。有人稱椴樹是菩提樹，也有人說是偽菩提。我無須對此考據。你讓我頓悟生命之喜怒無常，便是我的菩提。

夏日檸檬水

有時你笑著，心裡卻是痛苦的。有時你否定自己，有時你嫉妒他人。就像短尾鳥嫉妒長尾鳥。

你喜歡你少年的模樣，喜歡世俗之美。你頑強地與生命的烙印抗爭。其實與時間抗爭，多麼無效。就像薛西弗斯，每日將石頭推到山頂，再跌落下來。

我願意在你必經之路上等你，給你一杯檸檬水。生命如此之苦，只有夏日檸檬水是甜美的。

演員與觀眾

這世界上有善人，有惡人，有大善之人和大惡之人。但大多數人只是些小善小惡之輩。

別恨任何人，因為每個人都只是在演戲而已。我們喜歡看戲，因為戲裡演的就是我們自己。無論演得好不好，無為或用力過猛，都是角色所需。

我們一直拗不過導演 。有時我真希望自己只是觀眾，但我也是別人眼中的演員。

今天我坐在台下，明天則粉墨登場。我們相互交換，然後握手言歡。

（寄自加拿大 ）