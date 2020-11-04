有紐西蘭聖誕樹之稱的波胡圖卡瓦樹花，此樹四季常綠，到聖誕節前後滿樹紅花盛開。（胡仄佳．攝影）

記得年幼時在成都，曾在街上見人賣蜂蜜水，我嘴饞買了杯來喝，幾分鐘後喉頭就像被小刀劃過一樣疼。我根本沒懷疑那水裡面摻加了些什麼，反倒因此很多年都不敢嘗蜂蜜，我以為自己對蜂蜜過敏 。

第一次跟蜜蜂打交道，是在成都軍區軍械修理廠當學徒工時。坐落在錦江河畔的工廠為老「白藥廠」舊址，1949年後轉成軍械修理廠。據說白藥廠為清末洋務運動時為四川機械局提供火藥而建，我進工廠時廠內還有座三層洋樓，是德國人設計1902年建成的。那時我全不知道這段歷史，只知這幢洋樓裡充滿曬圖用的氨水味道，那是我師傅周朝斌和學徒我兩人的工作天地，因我有繪畫基礎被分配做描圖工，師傅教我描繪翻曬一些老式槍械零件圖紙。

工廠裡每周要「勞動」，好像我們工人做工並不算勞動似的。所謂勞動就是衛生大掃除，所有工人都放下手上的工作去做大掃除。一天，又到打掃衛生的日子了，有位師傅叫我去把描圖室樓外被其他工人拔掉又扔一地的亂草掃攏成一堆倒進垃圾桶。我剛握住那掃把的竹竿把，手心就被藏在竹竿小洞裡的野蜂猛螫一下，讓我眼淚頓下。旁邊正好有位剛生孩子不久的女工，她一把拉過痛哭的我，我還沒回過神來，女工已撩起髒兮兮的工作服，擠一股奶水到我已經腫起來的手上，奶水居然緩解了劇痛。

後來我出國，移民澳洲，也輾轉在紐西蘭幾個不同城市居住過。紐國的城市公共草坪多，民居的私家草坪也綠得可愛。當地人不僅喜歡光腳在草地上活動，連大城市的大街上也有許多光腳的男女老少，讓初來的外國遊客看得滿臉詫異。

我很快喜歡上這島國的綠地，也常常光腳在自家草坪上走動。悲催的是，我忘記了植被豐富的國度是蜂的天堂。某天，我不幸一腳踩到草上的野蜂，野蜂的毒刺刺入我腳掌心。我大聲叫痛，翻過腳掌一看，毒刺還吊掛在腳板上。扯下毒刺，一瘸一拐衝進家裡拉開冰箱門，潑灑出一點牛奶 在痛處。牛奶人奶皆是奶，我極痛中還沒忘記女工當年救我的辦法。牛奶和心理雙重作用下，痛就不那麼劇烈了。

我的後花園花草植物生長緩慢，野草卻見風長，拔野草成了我不定時的勞動之一。通常我會戴上皮手套連根拔野草，之後再給花園泥面上舖層樹皮以阻止野草再生。某日陰天正好拔草，動作大了點，沒想到驚動了早把後院視為領地的紙蜂，野草葉面上的紙蜂怒刺我手，碰巧那天忘記戴手套了，虎口慘遭一蟄。不過紙蜂蟄得似乎不那麼痛，回屋去抹點風油精我以為就沒事了。誰知半小時後腫出核桃大小硬塊，又癢又痛，這才意識到毒素已經擴散，再用牛奶太晚了。兩天後去小鎮藥店買專治蚊蟲蜂類叮咬藥膏，天天塗抹，疼痛腫塊十多天後才消散。

紙蜂還蟄了來做客的小朋友。一群孩子下海游泳回來在室外露天噴頭下沖澡，不怎麼耐熱的紙蜂也在噴頭上吸水，突然噴出的水激怒了牠。小孩一聲驚叫，肩上立刻腫一大包塊來。

找尋一圈後，發現院子前後有好幾個正在擴張的紙蜂巢。腰身細長的紙蜂看中了我家後院的墨西哥翠綠龍舌蘭（Agave attenuata）的寬闊葉面，牠們選中一片太陽不會直射、雨水也不會直接澆溼的葉子底部，分泌出黑色膠質造出如倒懸高腳酒杯的巢。那杯口有六邊形深孔，要不了幾天工夫，緊挨著會發展出更多的六邊形槽孔，裡面裝著蜂卵，蜂巢很快有乒乓球大小。總有一兩隻紙蜂在巢上忙碌，如衛兵般護巢。紙蜂巢建築材料極像過去糖果內包裝裡的糯米紙，薄薄的半透明，此蜂便因之而得名？

花園是我放鬆身心的地方，總不能放任野草滅我花兒，紙蜂隨意築巢。那段時間正好在播放美國電視真人秀節目「阿拉斯加最後的拓荒者」，我從中學到幾種對付野蜂的辦法，比如把可樂瓶肩完整切割下來，下裝小半瓶肥皂水，再把切割下來的瓶肩反轉與肥皂水瓶口接縫封好，凹形碗狀口底倒懸瓶口上抹些蜂蜜，紙蜂就會去吸蜜，然後一滑腳掉到肥皂水裡再也飛不出來了。理論上這種方法應該不錯，可我試過，效果勉強。

再去網上查找，找到一種可行辦法，當夜就按網上指點行動。等到天黑所有紙蜂回巢後，我戴好皮手套再將塑膠袋套在手套外，去白天已看準的翠綠龍舌蘭葉下的紙蜂巢處，用手電筒強光照準，將塑膠袋一把套上，整個蜂巢揪下，塑膠袋迅速打結，再將整袋連同裡面還活著的紙峰丟進冰箱冷凍室。第二天早晨拿出塑膠袋，袋內巢中紙蜂統統滅亡。

紙蜂在紐西蘭還不算最煩人的一種，野蜂中的馬蜂大黃蜂還會搶奪家蜂釀的蜜，殺死家蜂和幼蜂，對產蜜國的紐西蘭人來說，這些野蜂可惡至極。

紐西蘭家養蜂所產的蜜，跟這個國家神奇的花樹麥盧卡（Manuka）有關。近年來科學家發現紐西蘭蜜蜂採集麥盧卡花釀出的蜜含有某些微量元素，不僅香甜美味，還對人的健康有所幫助。比如受了外傷有炎症，不妨敷用，人腹痛時內服也能緩解。要知道這樣的蜂蜜紐西蘭以前就有，只是那時的人並不怎麼喜歡這種顏色濃重的蜂蜜。現在世界有名銷量暴增，紐西蘭人就怕受氣候影響，花樹開花少，蜂蜜產量不夠了。

我家牧場上有些麥盧卡樹和大量它的近親坎盧卡樹（Kanuka）樹，是養蜂理想的地方。幾年前，一家蜂蜜廠提出要放幾十個蜂箱在我們牧場上，交換條件是等到收蜜後回饋我們一定比例的蜂蜜。

蜂農隔一段時間來查看蜜蜂的情況，可惜蜂箱放置的時間錯過了花開的高峰期，沒有足夠花蜜採時，蜂農就得給蜜蜂餵食糖水。蜂農另一項重要檢查是查看蜂箱裡是否出現了美洲幼蟲腐臭病、歐洲幼蟲腐臭病、麻痹、孢子蟲、壁虱、白堊等蜜蜂的疾病，一旦發現，蜂農就要趕快給蜂箱裡插上特製的藥物插條，蜜蜂要是不幸被傳染上，整個蜂巢就完蛋了。蜂蜜工廠主因此雇傭培訓了很多蜂農去巡迴檢查他們存放在不同地方、不同牧場上的蜂箱。檢查蜂箱的人男女皆有，多是當地的毛利人。

我好奇問過一位蜂農，被雇傭時是否有特別條件要求。那位矮壯的毛利男說，要測試他們是否對蜂螫過敏，沒有過敏反應，經過簡單培訓後，得到工作不是很難。身體健康但沒有工作的毛利人不少，這類比較自由的工作他們很喜歡。

我被蜂螫過兩次還過敏，心中雖怕，可好奇心不減，跟一蜂農提前說好，下次輪到他再來檢查蜂箱時，多帶一套蜂衣借我穿，我想近距離看看蜂箱，看蜂農如何工作。那天，我穿上不知多少人穿過、早被汗水浸泡黃的全套防蜂衣，戴上網狀帽罩手套，套上長筒膠靴，掏出手機 自拍時忍不住大笑，我簡直像個誤入地球的奇形怪狀外星人！但不穿這身難看的裝備，我怎麼敢去群蜂之間走動啊。

撬開蜂箱蓋前，蜂農會點燃一盞塞滿乾草松針的噴煙器，蓋上蓋子，捏幾下小風箱噴出煙霧，煙霧能減弱群蜂的怒氣。我被教導要動作輕柔，不要突然跑動。蜂箱打開，成千上萬的蜜蜂在蜂箱周圍聚散飛舞，十分令人驚嘆，但我不敢掏出手機拍照。

遺憾的是，一年後蜂箱全部撤了，因為誤了花期蜂蜜收成不佳，還因為蜂農需求大，導致員工流失厲害，那家蜂蜜工廠廠主抱怨過去一年中丟了好幾套防蜂衣。

沒想到前年有鄰居麥克再次提出放置蜂箱在我們牧場上的要求。麥克年輕時就是養蜂人，後來去日本做二手車進口生意多年，退休後帶著日本太太回到紐西蘭又重新開始養蜂。麥克說，今年花訊不錯，放箱時間正好，按他的經驗，頭一年蜂巢裡的蜜通常只夠數量日漸增長的蜂們自己享用，等到第二年蜜量上升，那時我們就能吃到產自牧場一帶的蜜了，滋味會非常甜美。

我和蜜蜂打交道最奇妙的一次經歷，是去年聖誕節前，一日清晨我在廚房泡茶，聽到像是機器般的轟鳴聲，聲音很響且連綿不斷。洗碗機洗衣機風扇都沒開，聲音從哪裡來？我疑惑著到處尋聲，推開面海的落地玻璃門瞬間，聲音增大了一倍多。我靈光一閃，是蜜蜂！這聲音鋪天蓋地，引我走下海灣，看到幾棵百年老樹滿樹紅花盛開，那是紐西蘭的聖誕樹——波胡圖卡瓦樹（Pohutukawa）。超過百萬千萬的蜜蜂們，正在樹上採花蜜呢！

花間有我認得的家蜂，更多的是種非常細小的紐西蘭土生蜜蜂，牠們不會像家蜂那樣儲蜜，而是僅僅為自己的單個幼蜂提供食糧，這種蜂是在泥地上築巢的。

我攤開手心，另一隻手抓住茂密花枝，朝手掌猛搖一下，手心上竟有一點點蜜蜂們嘗到的甜。（寄自紐西蘭）