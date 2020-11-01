家裡要裝修加建，在閣樓中整理舊物，從台灣 帶到美國 的一只舊箱子裡，發現一打全新的手帕。柔軟純棉的白色方巾車了邊，精緻清雅，手感溫潤，一角繡上不同花鳥和我名字縮寫。在台灣悶熱潮濕的天氣，我特別會流汗，以為到美國手帕應該是必需品。沒想到加州 四季如春乾燥的好天氣，我竟然不再流汗，即使偶爾有汗，也能馬上抓到面紙，那一打手帕就束之高閣。如今基於環保意識，我考慮重新拿出來用。手帕是念舊、珍惜資源的表現，還原純真溫雅歲月生活的本色。

望著一方素帕，曾在我們生活翩翩起舞，演繹著那個時代文化韻味的優雅情愫。上幼兒園時，每個孩子都穿著圍兜，胸前別著一條手帕，兒童圍著圓圈玩丟手絹的遊戲。也有人用大手帕包便當，幸福的美味就在其中。教我們的老師，穿著旗袍在襟間也有一條手絹，旗袍和手絹一樣，是那時女人增添嫵媚的小道具。後來讀張愛玲，發現她極愛手帕，書中多處出現手絹的描述，《金鎖記》裡，「曹七巧一隻手撐著門，一隻手撐著腰，窄窄的袖口裡垂下一條雪青洋縐手帕。」曾幾何時，手絹在生活中悄悄退隱，嘆息聲中寂寞轉身。

還有《紅樓夢》中，「痴女兒遺帕惹相思」所引得的許多遐想與模仿。古往今來對手絹寄予無數情思，其中也不乏自作多情的故事。有一次聽一位單身男士對朋友說，他可能走桃花運了，對面五樓照顧老太太的俏麗印傭，對他揮舞白手帕，揮了一早上。朋友們紛紛趕去看白手絹傳情，看了才知道，那女孩是在用白布擦玻璃。

到廣西旅遊時，壯族歌舞表演樸實的手帕傳情歌，「不寫情詩不寫詞，一方素帕寄相思。情郎心知反覆看，橫也絲（思）來豎也絲（思）」。有一次恰逢中秋與文友們到福建采風，見到的不是繡球招親，而是當地特殊的「拋帕招親」。只見台上一美女把繡著不同花色的手帕拋向台下，男士們紛紛爭搶，如果搶到的手帕與台上美女手中留下的手帕花色相同，就有緣配對。我們團裡一位澳洲來的文友真想留下來當押寨姑爺，演繹出一段手帕傳奇佳話。

張系國寫過一本叫《男人的手帕》，雖然現在隨身帶手帕的男人不多，但男人隨身帶手帕蘊含著深藏不露的儒雅風範，讓女人感動。懷想單純年代男女約會時，男孩掏出手帕鋪在公園椅子上，表現的是體貼。遇到女孩子流淚，掏出手帕給對方拭淚，顯示的是無限柔情。

高中時有位女同學情竇初開，走路上學時看上了一位長相俊美的衛兵。大夥給她獻計，且模仿《西廂記》崔鶯鶯丟手帕給張生，表示喜歡他，願意和他交往。愛起鬨的閨密們陪她去買手帕，預備回程走過衛兵站崗的地方扔下。沒想到女孩走近一拋出手帕後，那衛兵大聲喊著：「小姐，不能在此亂丟垃圾。」一段還沒有開始的戀情就這樣被扼殺了。（寄自加州）