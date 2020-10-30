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相約在青島

孫愷愉
嶗山。（孫愷愉．圖片提供）
嶗山。（孫愷愉．圖片提供）

我在美國認識了小圓，小圓把我帶到了青島。人生的地圖，就是由人與地串起來的線，在時間的流逝中一條一條地畫出來的。人與人的相遇往往顯得偶然，但是人與人的相識又往往顯得自然。

小圓回到青島已有十多年了。她在美國一邊工作一邊上學時，得知父親病危而回家，之後就沒法回到美國，學業和事業都被迫中斷。但人生是不會中斷的，各種障礙、干擾和打擊，有時像一個巴掌搧過來，有時像一個拳頭打過來，有時甚至像一刀刺進來。這些人生地圖上的懸崖峭壁，迫使我們審視自己，重新選擇。

小圓回國之後換了幾個工作，在不同的城市待了一些時間，經歷了各方面的跌打損傷。她偶爾會與我分享一些照片和想法，讓我看到她周遭的環境和內心的世界。有時候，她和我一問一答；有時候，她說我聽。即使談話的內容顯得沒有邏輯，互相陪伴的感覺也很溫暖。

某些生活艱難的片段和情感，經過時間的攪拌和記憶的稀釋，逐漸失去了它們的黏著性，不再對我們的內心產生巨大的影響。道路雖仍然顛簸，但是情感起伏少了，顛簸的路便不再那麼難走，專注的只是眼前的這一步。

恍惚時要減輕痛苦很難，清醒時保持理智也很難。但是，當生活變得難以忍受，和自己相處都成為一種負擔，各種讓自己麻木的方法都不再管用時，我們別無選擇，只能重新思考生活，重新看待一切。

多年來我隱隱約約感覺到，小圓和我正以不同的速度經歷這個重新審視自己和生活的過程。無論我們走得多快，走得多遠，是進是退，我們都願意接受彼此的狀態。接受彼此是建立友誼的前提。

有一天，我覺得重逢的時候到了，決定去青島拜訪小圓。我們在一起度過了幾天，遊覽了這座城市的標誌性地點，但大部分的時間，我們並沒有特別做什麼，只是看著時空裡的人與事，出現又消失，聽著自己的聲音從無到有，又從有到無。但青島因為小圓而變得讓我感到熟悉。

聖彌愛爾大教堂外面的廣場，人來人往，有很多來此拍結婚照的人。教堂裡面則非常安靜，就像空曠的沙漠。就如許多城鎮的教堂一樣，聖彌愛爾大教堂從前曾經是青島最高的建築，它誕生於1934年，當時青島仍是德國的租界地。

只有在人間才會發生租借土地的事情，因為只有人會爭奪土地。天堂無界，心無界，教堂只是一個傾聽自己的地方，作為建築，它不會持久，但在這裡聆聽自己的心聲，卻能到達永恆之地。

青島啤酒廠在下雨天仍是遊客連連。一個世紀以來，這個酒廠給世界提供了多少消解愁苦的飲料啊！不過在愁苦的時候，喝醉了往往會感覺更苦；而在快樂的時候，喝醉了卻並不會感覺更快樂。啤酒永遠是清醒的旁觀者，靜靜看著人類的狂熱與瘋癲。

浮山灣畔的奧林匹克帆船中心，一走近它，就感覺似曾相識。港灣和高樓，從海邊望去，令我想起了哈德遜河邊的景色。藍天和海水，彷彿能夠無止境地吸收城市的噪音，保護著喧囂背後的寧靜。

無論休閒還是修仙，嶗山都是個吸引人的所在。嶗山的峭壁岩石，和小圓給我看過的照片一樣有氣勢，而親臨現場後，感覺到的還有石縫中的溫柔。山腰上的老子雕像面朝黃海，彷彿帶領我們看向寬廣無盡的一邊。山腳下的太清宮雖有一千多年的歷史，在大海的潮汐中卻顯得微不足道。

雖然我們已經去了很多個景點，小圓還是說：「我想不出什麼景點。」說著說著我們就到了湛山寺。我們邊走邊聊，說起對理想的絕望，對物質的膜拜，虛無和恐慌，以及內心的平靜。

湛山寺是個年輕的寺院，1945年才落成，但是這幾十年來的亂世，足夠令它傷痕累累。不過，此刻我們來到這裡，彷彿正是來體會何謂「事過境遷」。詩人郁達夫寫有「湛山一角夏如秋」一句，我感受到的則是秋如春。每個人眼睛所看到的都不太一樣吧！

不斷有人進來朝拜。話說有求必應，求的是自己，應的也是自己。我們往往走得很遠，才會看到離自己很近的東西。我們對別人說話，聽到的總是自己。

「大家說青島像一塊鑲了金邊的破布。」小圓的意思是，蓋滿大樓的海岸線是金邊，還未開發的舊城區是破布。其實，破布和金邊同為一體，只是我們的眼睛把它們區分開來而已，世界不就是破布和金邊交織而成的嗎？

我去青島拜訪小圓，去的不是青島，見的不是小圓，而是一次走進心裡認識自己的旅行。青島是心，小圓是自己。當一個遙遠的人顯得那樣親近時，所有人與人之間的距離都一併縮短了。

我不知道我的人生地圖上的下一個目的地在哪裡，但是我發現整個地圖都在心裡。人與人的相遇並不偶然，人與人的相識卻很自然。「隨時隨地見。」這是我和小圓在機場的告別語。（寄自紐約

青島市區的德國教堂。（孫愷愉．圖片提供）
青島市區的德國教堂。（孫愷愉．圖片提供）
奧帆中心。（孫愷愉．圖片提供）
奧帆中心。（孫愷愉．圖片提供）
從青島眺望黃海。（孫愷愉．圖片提供）
從青島眺望黃海。（孫愷愉．圖片提供）

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望夫石

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