這棵黑莓小灌木已經在後院五、六年了。當年抱著實驗的精神，從大賣埸買了多種莓類小苗，大多數是熟悉常吃的草莓和藍莓，這株黑莓可能是拿錯的，當時也就將錯就錯地在不起眼的角落挖了一個洞把它草草地種下去。我不對它寄予厚望，只一心期待鮮紅亮麗的草莓和肥美多汁的藍莓能出頭。

幾個寒暑過去，只收成過幾顆形狀怪異的草莓，藍莓更是罕見，倒是這棵不抱期待的黑莓每年都長出不少果子，成串成串地吊在益發茂盛的枝葉中。果實很小，由許多囊狀的小粒子組成。初時乾硬青綠，像一個個曬乾的葡萄，隨著炎夏增長，慢慢由綠變紅，水分也注入每個小囊中，一個小果實成了一串葡萄的縮影，當顏色完全變黑時就可以採收了。只是我對其興趣不大，很少去採收。

這些年來，已經不再種難侍候的草莓藍莓，改種番茄。番茄是個親民的果蔬，每年都是歡喜的大豐收。當我忙著採收大小不等顏色不同的番茄時，往往對陽光下成串晶瑩剔透的黑莓視而不見，任由它們在枝頭上寂寞地變老，然後回歸大地。或許就是這樣的天理循環，當年的黑莓幼苗吸收了天地正氣，不需要施肥除草，便大剌剌地據地為王，當年角落上畏畏縮縮的小苗已有一個人高，枝葉肆無忌憚，張牙舞爪地爬上了邊上的陽台窗框，之後更不懷好意地爬上為番茄設置的花架，苦苦相逼笑臉迎人的番茄。今年初春，趁著新款番茄尚未入住，我想該收拾這個欺負弱小的惡霸。本來想連根拔起，轉念一想，上天有好生之德，又下不了手，只有參照網上各家資訊，瞭解一下該如何修枝、護果，給它和自己一個機會。這麼一來，原來不起眼的角落煥然一新，也劃下楚河漢界，讓它和番茄區分開來。

幾個月的等待後，串串的黑莓果實把枝葉壓得直不起腰。不比番茄在開始泛紅時就可以採收，放在透氣籃子中幾天就可以變熟，黑莓一定要完全變黑熟透了才能採收。一兩天的耽誤，果子不是被兔子吃了，就是變得軟爛了。也是天意吧，今年三月以來全美各地封城 ，悶在家中，閒暇時間很多，可以每天去檢收成果。在太陽高照以前，我拿個小籃子，踩著新鮮的露水，小心翼翼地摘下一顆顆飽滿多汁的黑莓果子。採著採著，想想若以莓換桑，這不就是《詩經．魏風》中「十畝之間兮，桑者閒閒兮，行與子還兮；十畝之外兮，桑者泄泄兮，行與子逝兮」的場景嗎？年輕時曾興高采烈地去觀光 園區採草莓，只見眼前一片熱鬧燦爛，不知人生暗藏玄機。如今耳順之年，客串農夫，經營的也就是那「閒閒泄泄」的心境。十畝內外，隨遇而安，如此而已。

把清晨採下來的果實好好冰鎮一下，下午和西瓜、桃子、哈蜜瓜拌成了一盤漂亮的水果沙拉。黑莓的酸加上西瓜的甜，如人生的滋味，盡在不言中。（寄自伊利諾州 ）