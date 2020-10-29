達姆∕圖

烹飪對我而言一直不是件難事，高中時少有的幾節烹飪課是最讓我興奮的課堂，好玩又抒壓，上完課還有東西可吃，真真是不亦樂乎。當別的同學戰戰競競估量著幾匙鹽幾匙糖，彷彿差之毫釐會失之千里，或像不精確的化學實驗可能引爆什麼似的，我完全可以輕輕鬆鬆充滿自信地隨意下手。

這些自信是從自家廚房裡逐漸練就出來的。媽媽會做不少膾炙人口的拿手菜，耳濡目染之下，也就學到不少皮毛。

我從小就喜歡和食物為伍，跟媽媽去市場是樂事一樁；媽媽殺雞的時候，我毫不畏懼地幫忙拔雞毛，心裡想的是那盤讓人垂涎欲滴的蔥油雞。我想嘴饞好吃，必定是把人推向廚房的主要動力。家人常說我很小的時候就會自己去裝碗白飯加上三油（豬油、醬油、麻油）然後津津有味地吃將起來。誰能說那三油和白飯不是絕配？

等上了中學，開火切菜的本事都有了，三油飯就升級為蛋炒飯了。那時居住在擁擠的眷村裡，油煙四溢的廚房和浪漫的少女情懷是絕對不搭調的。但是從廚房飄出的陣陣香氣像一條條的彩帶，牽著我舞進廚房，在廚房裡搗弄鍋鏟自得其樂。

準備大專聯考大概是青年期最緊張的生活階段，我的解壓地方是廚房，解壓方式就是，吃。讀書讀累了，就去廚房看看有什麼好玩好吃的。至今仍記得的是，曾醃了一小罈泡菜，當提神醒腦的零食；炸過一盤薯條，那是新學的花樣；還有一次，用晚餐剩下的蒜蓉排骨的醬汁加水，滷了幾個蛋當宵夜，那滋味真是出奇地好，當時還為自己的創意得意好幾天！現在回想，也許當年大專聯考的成績還算差強人意，我家的廚房要占幾分功勞。

有了基本功後，再大的困難也能迎刃而解。

來美陪讀，之後養了四個孩子，既然是家庭主婦，「調和鼎鼐」的重任自然非我莫屬。早年中國 食材得之不易又價格不菲，我立刻變通西菜中用，吃起來也別有風味。當然也學著西菜西用，入境隨俗，吃當地口味。就這麼，在廚房裡中西並用、南北協調地發揮了二十幾年想像力，把孩子們都餵養大了。

十年前，我察覺到廚房將不再是我的生活重心。家裡只有老么還沒離家上大學，女孩子吃不多也常不在家吃飯，實在沒必要大張旗鼓料理餐飲。於是我把重心轉到了書房。

對於我的轉移陣地，先生立刻從餐桌上的菜色感覺到其中的變化。二十幾年來先生只負責吃，隨著我的廚藝增進，他的味蕾也進化到另一層次。雖然他嘴上沒說什麼，但是他的表情在抗議——他的食慾沒得到應有的滿足。

就如我前面所說，嘴饞好吃，是把人推向廚房的主要動力，再加上先生的那點好勝心：「妳能做的，想必也難不倒我」，於是他捲起衣袖，開始洗手做羹湯。

對先生「越俎代庖」的舉止，我自然樂觀其成。

之前先生是典型的「君子遠庖廚」的中國男人，對廚房裡的事是四體不勤、五榖不分的，要學廚藝真可說是從零學起。好在拜科技之賜，網路上手把手教各類料理的影片垂手可得，電視上的烹飪節目也精采可觀。師父有了，就等學生實地操練。

家裡有位段數不錯的師父，怎不收個入室弟子呢？這點我有先見之明，夫妻成為師徒必會弄得不歡而散。有智慧的古人不是曾說「易子而教」嗎？這道理也適用於夫妻。再說，我做菜是名士派的，分量不求精確，常常這「少許」那「隨意」，對於新手來說，這種方式實在是一大挑戰。為了不傷夫妻和氣，還是讓他自行摸索才是明智之舉。

先生的雙手除了打鍵盤還算靈活，其他要用雙手的活兒對他而言都有一定的危險性，譬如釘釘子可能會搥到自己的手指，使用電鋸會把電線鋸斷等等事件發生。所以一開始看先生拿刀切菜，我總是在一旁捏著冷汗說：小心手指！小心手指！

先生做一頓飯，櫥裡的鍋碗瓢盆幾乎傾巢而出，而且大廚是不管善後工作的，自願退居二廚的我也就只能毫無怨言地默默收拾。

對先生端出的成品，我一律保持正面態度，以鼓勵讚美代替批評指正。一般人以為只有女人愛聽甜言蜜語，其實男人也不遑多讓，誇他做的菜好吃，就像誇他英俊瀟灑一樣受用。他就更卯足了勁在廚房裡奮鬥不懈。

十年磨劍，先生的廚藝日益精進，已有和我們家原任大廚並駕齊驅的架勢，而且興致依然高昂，甚至說，開個私房菜館是他退休 後的第二春。當然我只希望那是他的黃粱大夢，我可不願再從二廚淪為跑堂。（寄自華盛頓州 ）