想樂∕圖

我姊上大學那年，我第一次覺得堅強的媽媽像小孩。

媽媽不習慣有個女兒從家裡不見了，每天晚上坐在螢幕前，瞪著鍵盤，找ㄅ在哪、ㄆ在哪、ㄇ在哪，找到了，對著MSN一字一字慢慢敲，問姊姊晚餐吃什麼？有交到新朋友嗎？被子夠不夠蓋？從家裡到學校不過一個多小時的車程，對做媽媽的來說，已經太遠了。

我和我姊只差一歲，每個階段她的處境，從我的角度看來都是預習：我姊現在怎樣，代表我之後可能也會怎樣，或我不會怎樣。有些我能決定，有些不行——那個年紀，我的經驗只讓我意識到小孩會依賴爸媽，沒想過爸媽也會依賴小孩。

電腦架在客廳裡，媽媽將自己縮成深夜唯一的光源，叩叩叩敲打鍵盤，像個繭居族的樣子，實在讓我嚇壞了。我默默擔心了整個高三，沒想到，輪到我上大學的時候，母親早就對空巢期老神在在，徹底免疫了。

於是第二個女兒上大學，她處理得格外俐落：教我騎機車（第二次才過直線七秒）、洗衣服（我提議全部寄回家給她洗），買了若干「比家裡用的便宜」的生活用品，搬宿舍日期一到，和爸爸載我去學校，幫我打濕抹布擦宿舍，再去賣場採購一輪，就笑一笑開車走了。

我從小嘴硬慣了，面無表情跟他們說再見，回到寢室，背著三個室友偷偷哭了起來。後來跟室友熟了，才知道其中一個那時也在哭。

「上大學」，這種把小孩從原生家庭強制拔除出來的活動，真是暴力啊。這事固然有它靈活的一面：父母跟孩子，能雙雙剝離對彼此的依附，在青春期╱中年期重新認識自己，整建和周遭的連結——但，那樣殘酷的美和溫柔，是要更久以後，經歷無數拉扯、衝突、退讓，稍稍填補了家庭關係曾坍塌出的巨大洞口，才能逐漸體會的。

一開始就只是不習慣。吃飯不習慣，洗澡不習慣，睡覺不習慣，和陌生人住在一起更不習慣。於是開學第一周大家都會回家，包括那些和爸媽最疏離的同學。

但問題來了：我不知道該怎麼回家。

如果移動是種社會化的能力，我這方面的能力，顯然比同齡之人晚熟。青春年歲，移動總是帶給我強烈的焦慮不安。舉個具體的例子吧——我根本，不曉得該帶哪些東西回家。

保養品、吹風機、書、衣服、鏡子……統統扔進袋子裡。每周大包小包地搭車，連公車走道都擠不過去，非常勉強地上路。我不知道其他人何以用一個背包就能將初成年的自己打包收納，彷彿只有我，搞不清楚家在哪裡、又該怎麼攜帶那些象徵「家」的物品回家。

到台中通常是晚上了。爸媽來車站接我，看到我拖了十幾個袋子，大笑不止：「吼你穿得漂漂亮亮，全身圍了這麼多東西，丟不丟臉吶！」回學校則是物資補給，要帶的東西更多了：保養品吹風機書衣服鏡子原封不動扛回去，外加衛生紙棉花棒牙線棒，我媽又笑了：「吼！學校是買不到衛生紙棉花棒牙線棒嗎！」

他們想送我到票口，總是被我拒絕，扛起超出體力負荷的東西就跑。爸媽以為那是不戀家的表現（相較於我姊走月台十八相送路線），其實不是的。說了道別，不就真的道別了嗎？有幾次貪心住到周一，搭清晨六點的客運趕早上八點的課，窗外灰撲撲的，媽媽一路飛車一路飆罵，說我會害她心臟病 發。

第一次上大學，要學的除了回家，還有很多。如何在「家」之外，建立一套屬於自己的、有秩序的生活？媽媽幫我辦了郵局戶頭後，我經常當「月光族」，亂買衣服保養品，甚至接到客服電話，才想起有訂一批白蘭氏雞精，卻連什麼時候訂的都沒印象。學校附近沒有便宜又好吃的便當，就靠滷味、飯糰、臭豆腐度日，忘記了水果的滋味。

大學，似乎讓我有了自己的生活。然而「生活」，究竟是什麼呢？

如今回想，那時的我們，或許都處在這種集體的猶豫裡，但這份猶豫，是無法與他人共享的。大一的日子就像一場放不完的煙花，藝文營系學會社團抽鑰匙夜衝夜唱夜保跳啦啦，還有MSN的十幾個學伴，從外系大一抽到碩士班……一段高潮還沒回過神來，緊接著另一段，歡迎光臨大學遊樂園，每天都有新的彩蛋。

「生活」不斷擦過我，那些片段都很繽紛，都很容易拿來快樂，可是，我好像不在它們裡面，而它們也不在我裡面。

內心時隱時現的問題是：這段時間，我有所累積嗎？這些事情會累積「我」嗎？還是說，大一本來就不是用來累積，而是用來把舊的自己刷乾淨的？那為什麼，要把舊的自己刷乾淨呢？

我常想，又沒有真的去想——「想到」，和「想進去」，是不一樣的。唯有要回家時，那些意念會突然湧上來，逼我直視。車程變成一種考驗，上大學的新鮮感像海水慢慢退潮，露出孤獨的腹地來。

說來奇怪吧——能安於兩地移動的步調，將生活既連貫又有區隔性地分成兩半，知道在這裡要做什麼、到了那裡做什麼，並且明白，無論做這個或做那個皆是同一個「自己」，無須為此困惑自擾，這樣對他人輕而易舉的事，我是到三十歲，才真的習慣的。

在那個階段，我感到無所適從。回台中彷彿只是驗證，一切都不一樣了，消逝了，還沒弄懂就不見了的那個青春，換來了另一個讓人更弄不懂的青春。

於是我想出一個，讓我和過去的連結不要那麼快斷掉的方法：回去高中母校。

看老師、看學弟妹、參加校刊社活動、幫忙大學博覽會、幫忙模擬面試 ……我不斷找理由回去高中，在這裡，我只需要扮演熟悉的角色，而那個角色的時空是靜止的。

當然意義也不僅止於抵禦或憑弔這麼簡單。不同身分間的擦洗是雙向的，它同時反過來替我塗脂抹粉——每當我穿著便服踏進學校，每間教室的眼光都會朝我投來，裡頭寫滿歆羨：啊，她是光鮮亮麗的「大學生」了呢……

於是我借媽媽的小50騎回高中，刻意挑在放學後，學弟妹群聚校門時才離開，他們的眼神讓我覺得此刻的我並非一無是處。可我不太會控制油門，一催就尖叫著噴飛到馬路上，趕緊加速騎走，不敢回頭，太丟臉了。

在高中校園裡，我創造出了一個平行時空裡的我，和上大學的我一起活著。她保護我，也表演我。我每想她一遍，就回去一遍。

第一個暑假、第二個暑假、第三個暑假……我比所有同學都常回去學校，然而返校的合法性，隨著時間流逝漸漸消失了。

我認識的老師和學弟妹越來越少。經常為了等待第幾節下課找某個人說話，花上幾個鐘頭在校園裡遊手好閒地晃蕩。我是不懷好意的外來者，教室裡的學生看起來都充滿目標，正朝我曾經過、卻走歪了的路前進，唯有我忘記時間流連此處，一步步踏碎陽光，明白一切都被浪費掉了。

那些遲遲不肯長大的時光，手心裡還埋了一個祕密的名字。

那個女生是國中部學妹，名字和我只差一個字，高三那期校刊發行後，不知怎地就通起信來。不是電子郵件，而是實體信紙。她慣用2B鉛筆，字體很像邱妙津，脆脆的，尖尖的，刻在不容商量的格線裡。那時候邱妙津的日記剛出版。我沒辦法忽略寫字像邱妙津的人的信。

明明可以用寄的。好幾次，我特意繞去學校，穿著心愛的洋裝，走進國中部來到學妹的班級前，跟她交換信件。太顯眼了，所有人都從教室探頭出來看，宛如典禮。學妹酷酷地走出來，遞給我刀刻般堅硬而浪漫的字體，再在眾人鼓譟的視線中，轉身離去。

我是多麼寂寞、多麼廢的學姊啊。善良的學妹始終沒有戳破，一封又一封回著我的信。