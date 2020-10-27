同時愛上兩個你
上輩子分別時，已經知道
來世，我們會找到彼此
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多年來遠山掩蔽所有的路徑
雪白的瀑布，高得難以仰望
旅人開始疲憊，長路上無驚喜的風景
陌生的小鎮，兩列車同時靠站
小窗，驀然對看著彼此
遇到了，就知道了
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夕照的霞輝，偶爾一抹透入
玻璃如鏡，我同時看見兩個疊影
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一個是二十多歲的你，一個是現在的你
倔強的嘴角有白孔雀
那是必須經歷各地的靈魂
散去，再用三十年光陰聚合的熱帶海灣
適合飲著紅酒的雙唇已經美成春日的紅珊瑚
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一個是文學的你，一個是現在的你
都是從夏天豔麗開始的蟬鳴
然後是一陣鴿與腳上緊繫的情詩
當美麗的句子跌落在晴空
飄著山雨的流蘇和古缽聲響便取代了花影
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一個是流浪的你，一個是現在的你
勇敢泅泳的黃鸝，嚮往蒲公英
花嫁在清淺銀河裡的部落
當片片白雲飄過昔日的唄聲和嘆息
高寒之後，悄然拆落髮髻，纖纖如絲
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我是接引的仙人
搖曳著繁星的夢，領著
最亮的那一道深情
親手推開殿門，迎著響屧的你
我們將一起涉過，長袂相結在瀧外
在夢土，在每一個月光海
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同時愛上兩個你
一個是昨天的落日，一個是還在晨霧
裡的曙光
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《老照片說故事》爺奶和兒孫
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