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參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

同時愛上兩個你

王浩一

上輩子分別時，已經知道

來世，我們會找到彼此

多年來遠山掩蔽所有的路徑

雪白的瀑布，高得難以仰望

旅人開始疲憊，長路上無驚喜的風景

陌生的小鎮，兩列車同時靠站

小窗，驀然對看著彼此

遇到了，就知道了

夕照的霞輝，偶爾一抹透入

玻璃如鏡，我同時看見兩個疊影

一個是二十多歲的你，一個是現在的你

倔強的嘴角有白孔雀

那是必須經歷各地的靈魂

散去，再用三十年光陰聚合的熱帶海灣

適合飲著紅酒的雙唇已經美成春日的紅珊瑚

一個是文學的你，一個是現在的你

都是從夏天豔麗開始的蟬鳴

然後是一陣鴿與腳上緊繫的情詩

當美麗的句子跌落在晴空

飄著山雨的流蘇和古缽聲響便取代了花影

一個是流浪的你，一個是現在的你

勇敢泅泳的黃鸝，嚮往蒲公英

花嫁在清淺銀河裡的部落

當片片白雲飄過昔日的唄聲和嘆息

高寒之後，悄然拆落髮髻，纖纖如絲

我是接引的仙人

搖曳著繁星的夢，領著

最亮的那一道深情

親手推開殿門，迎著響屧的你

我們將一起涉過，長袂相結在瀧外

在夢土，在每一個月光海

同時愛上兩個你

一個是昨天的落日，一個是還在晨霧

裡的曙光

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