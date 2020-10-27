上輩子分別時，已經知道

來世，我們會找到彼此

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多年來遠山掩蔽所有的路徑

雪白的瀑布，高得難以仰望

旅人開始疲憊，長路上無驚喜的風景

陌生的小鎮，兩列車同時靠站

小窗，驀然對看著彼此

遇到了，就知道了

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夕照的霞輝，偶爾一抹透入

玻璃如鏡，我同時看見兩個疊影

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一個是二十多歲的你，一個是現在的你

倔強的嘴角有白孔雀

那是必須經歷各地的靈魂

散去，再用三十年光陰聚合的熱帶海灣

適合飲著紅酒的雙唇已經美成春日的紅珊瑚

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一個是文學的你，一個是現在的你

都是從夏天豔麗開始的蟬鳴

然後是一陣鴿與腳上緊繫的情詩

當美麗的句子跌落在晴空

飄著山雨的流蘇和古缽聲響便取代了花影

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一個是流浪的你，一個是現在的你

勇敢泅泳的黃鸝，嚮往蒲公英

花嫁在清淺銀河裡的部落

當片片白雲飄過昔日的唄聲和嘆息

高寒之後，悄然拆落髮髻，纖纖如絲

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我是接引的仙人

搖曳著繁星的夢，領著

最亮的那一道深情

親手推開殿門，迎著響屧的你

我們將一起涉過，長袂相結在瀧外

在夢土，在每一個月光海

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同時愛上兩個你

一個是昨天的落日，一個是還在晨霧

裡的曙光