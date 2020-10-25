倩華∕圖

海倫告訴我：「我的智商、學歷、在公司的職位都比他高，能力比他強，薪水也比他多。二十多年了，他平時在家低聲下氣的，連正眼都不敢瞧我一眼，最近他向天借了膽，竟然不再怕我聽我的了，真是令我氣憤！」海倫還說：「更離譜的是，他還向法院提起離婚訴訟。他這是翅膀硬要單飛了，沒了我，他怎麼可能飛得起來呢？」聽起來，阿政的改變著實讓海倫跌破了眼鏡。她手中拽著線牽拉著的風箏，竟敢掙脫了她的控制，向自由的天空飛去。她大叫：「他憑什麼不聽我的？房子是我買的，大部分的錢是我賺的，孩子是我生的，他是個什麼東西！要離婚也只有我可以提出來，他不行，他就是不行！」講到這裡，只見這個女強人流下了兩行淚，她真的很傷心，她萬萬沒想到事情會發展到這個地歩。

我對海倫一點都不同情，「我怎麼聽到現在，覺得你把阿政當成是你的使喚丫頭。要知道他是個大男人，你顧不顧他的面子我不知道，但是他是一個人，他有他基本的尊嚴。」海倫不以為然地反駁：「哼，就阿政那個傢伙還要尊嚴？他事事都要仰賴我，在我面前他不需要也沒有尊嚴可言！」我說：「不是他從來不想有尊嚴地生活著，是你從來都不尊重他，無視他的尊嚴！」我從海倫手裡接過阿政向法院提起離婚訴訟的申請，看了一下後告訴海倫：「看來阿政想通了，他寧願放棄一切，包括房子、車子、股票 、存款，也非要和你離婚不可。」海倫又再一次咆哮說：「他憑什麼和我離婚？要離也應該是由我提出，他是個什麼東西？」我希望海倫好好說話：「既然你來這來尋求我們的協助，你不需要對我帶著情緒，你再大聲不會讓你更有理，也不會讓這個訴訟的結果更對你有利，或者改變這既成的事實。」我又說：「阿政是個人，不是東西。他是個男人，一個有血有淚有思想的人，是孩子的父親，更是你的丈夫。我認為因為你長期對他的不尊重和蔑視造成了他對你深深的反感。你和他之間走到離婚這一歩，只是時間的問題，現在你們的孩子長大了，阿政因此選擇了這一個相對成熟的時間點才提出離婚，希望減少你們婚姻的不幸對孩子造成的不良影響，為此我倒是欽佩阿政。事到如今，念在你們曾經共同生活這麼多年的份上，我希望你們爭取看看是不是可能挽救這個婚姻，若是不能也給對方留下一個良好的回憶，理性地把離婚當作是一件工作或任務，把它做好做完，這樣可以節省大量的法律費用和你爭我鬥的時間，把這些金錢和時間花在孩子身上，不是更符合你在公司所講究的工作效率嗎？」遺憾的是，這時的海倫已經聽不進任何人的勸說，她不敢相信二十年來在她面前老實巴交唯她命是從的男人，竟膽敢跟她頂嘴，還要和她離婚，這天她頭上像冒了煙似地氣呼呼走了。

當然，海倫並沒有做任何嘗試或低下頭來挽回她的婚姻，反之她咬牙切齒地說要報復阿政，要報復阿政的父母。她還是選擇了走向極端，她的窮凶極惡很自然地成了壓垮他們婚姻的最後一根稻草。在後來訴訟的過程中，海倫懷著報復阿政的目標，拚了命地想要得到房子的所有權、全部的存款和股票、她自己全部的退休金 ，還要阿政公司的股票和阿政名下的退休金，她想用金錢來拴著阿政，來挽回她在家中女皇般的地位和她那朝不保夕的婚姻，否則她要阿政淨身出戶，餓死在家門外。

表面內向骨子裡是條漢子的阿政並沒有一絲一毫的猶豫，雖然他在法律上可以輕鬆地要求兩人共同財產的一半，他卻壯士斷腕般無條件地同意海倫每一項的無理要求，把完全不公平的離婚協議簽了。他求仁得仁得以搬出了家門，可是海倫還是緊追不捨，不僅每天都寫非常惡毒的電郵給阿政，辱罵他的祖宗和父母，甚至還夥同她的母親一起打電話給阿政的父母，威脅要把他們的孫子孫女教壞教傻教得不成人樣。海倫已完全失去了理智，忘了孩子們是她自己十月懷胎生下來了的。

海倫和阿政的離婚訴訟因為阿政的完全讓步而很快地結束了。海倫表面上贏了，但她卻是人生的大輸家。她得到了絕大部分的財產，但卻失去了一個可以相知相伴相守的另一半和她的兩個孩子。她以為常春藤名校的博士學位可以讓她高人一等，可以讓她在婚姻中施以傲慢，可以以輕蔑與謾罵來對待她原應該恩情相待的枕邊人，如今離婚了。她一方面狂妄自大不懂得低頭，一方面又沒辦法接受離婚的事實。因此，她一直走不出阿政離開她的陰影，過得一天比一天痛苦。

反之，離開這個家的阿政，就像掙脫了烏雲面向陽光的鳥兒，重獲了失去二十幾年的自由、自主和自尊，他露出了多年不見的燦爛笑容，因為他可以從此舒展被折的羽翼，再度高飛。他一如既往地認真工作，但也花時間陪伴孩子們，三個人快樂地生活，很快地就把海倫的影子拋諸腦後。一天，阿政的女兒悄悄地在他耳邊說：「爸爸，離開了媽媽，我們就像離開了痛苦的惡夢，謝謝你愛我們照顧我們，你為了你自己的幸福，也要快樂地好好生活下去。」阿政流下了幸福的淚水，他覺得他淨身出戶換得的自由，是他一生中所做的最划算的買賣。

後來，我再也沒有聽說過他們的消息了。但是，在我們這個專門處理離婚訴訟案的律所，類似的案例層出不窮。這天，一個打扮入時的女人依約來見我們，她泛紅的目光帶著憂傷，說明了來意之後，我們依照慣例告訴她，我們對來諮詢的客戶的心裡話：

一、試圖和對方心平氣和地坐下來談，看彼此間的爭執或差異可否談開，主要希望雙方可以重修舊好；

二、如果無法兩個人談，建議尋求共同認識並且信任的親戚或朋友做中間人；

三、如果無法繼續在一起，就要做好離婚協定的準備，協定中會涵蓋子女的法律監護權和實際監護權、子女和配偶的膽養費、私有財產的認定、共同財產（動產、不動產、存款、股票帳戶、退休帳戶等）的分割，最好有懂得法律的中間人。如果可以達成公平的協議，兩人的共同財產應該是平均被分配的；

四、如果無法達成協議而走入法律程序，當事人必須有心理準備，防止兩人的共同財產會大部分進到律師的口袋。而且只要有一方失去理智，兩人甚至可以打官司到一貧如洗，不僅無力撫養孩子，也因為忙於官司而失去孩子成長中所需要的陪伴。

說完，這女人破涕為笑，站起來直跟我們道謝，走之前她跟我說，她明白怎麼做了。一周後，她又約了時間要求見我們，一個男人跟著她一起進來，她說是她老公，兩人眉開眼笑，完全看不出是來做婚姻仲裁。那女人說她和老公是來感謝我們。一周前她從我們這兒走之後，回去就找了機會把我的話說給她的老公聽，兩人嘖嘖稱奇，竟然有把客戶往外推的。接著她和老公徹夜長談，把誤會解開了，不僅不必捲入沒完沒了的官司，節省了大把的鈔票，更重要的是有更多的時間陪孩子一起成長。臨走，兩人再一次表達謝意，也為浪費我們的時間向我們致歉，他們留下一籃水果就開心地走了。

我心裡為他們高興。幸福婚姻的必要條件不在門當戶對，而在兩人的心是否可以走到一塊。海倫和阿政的距離不在學歷，而在海倫的自以為是和傲慢，她沒有從她失敗的婚姻中汲取教訓，如果她還是不懂得婚姻中必須的恩情並施和公平付出，那麼她註定要孤獨終老。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

（下）（寄自加州 ）