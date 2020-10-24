倩華∕圖

「如果要提離婚，也只能是我提！他算個什麼東西？我要讓他生不如死！我要毀掉他的兒女！」這一天，我人還沒跨進律所，就聽到一個女人粗著嗓子叫罵。我心想，這是怎麼了？不記得今早九點有約客人呀！

經過前檯時，前檯的小姐琳達湊上前來聳著肩膀苦著笑臉在我耳邊輕輕地說：「這群女人非常無禮，沒有預約，就說是你的朋友介紹的，二話不說就要進你的辦公室。我對她們講什麼她們都不理，只好領她們去你的辦公室，那個戴眼鏡的女人還毫不客氣地對我說：『你回去接好你的電話就好了！』同事彼得進去稍微招呼了一下，她就開罵了……」我點點頭直接進辦公室，只見一群人正圍著我的桌子，其中一個年約四十來歲戴黑粗框眼鏡一短頭髮的女人正在振振有詞地嚷嚷著，我鑽了進去想向她們做個自我介紹，但我的話音未落，她就毫不客氣地指責我上班遲到。我向她解釋：「第一，我知道今早我沒有預約，就去醫院做了年度的體檢，所以晚了半小時上班。第二，我在這裡上班，我對我老闆和顧客負責，早已經向我們的主任律師請過假。第三，你並沒有和我預約時間，所以對你而言我沒有遲到一說。第四，我已經到達我的工作崗位，而你上班遲到才是事實。」

聽了我的解釋，這女人還是一副臭臉地告訴我她是我的朋友安妮介紹來的，周圍的這群女人似乎還是喋喋不休地說道：「說什麼？九點上班就該九點準時到，我們也是請假出來的。」我坐下後對這些女人說：「抱歉了，這裡誰是當事人？當事人請留下，其他人統統出去，這裡沒有你們的事。記得把門帶上。」

我看了那個女人說：「下不為例，以後沒預約的一律不接待。今天看在我朋友安妮的面子上破一次例！」說完秘書敲門進來為我們遞了兩杯咖啡 ，她坐下後喝了口咖啡才向我說了她的故事。

她的名字叫海倫，二十一年前從常春藤名校取得微生物學博士學位之後，就馬上拿到了舊金山市灣區一家著名生物科技公司的聘書，成為一位高級生物科技研究員。對她的家族來說，無疑是一件光宗耀祖的喜事，可是海倫的父母親怎麼也高興不起來，因為海倫已經過了三十還小姑獨處。於是，家裡就急著到處托人給她找對象，可是別人要不是嫌她年齡太大，就是嫌她長相不怎麼地。幾經周折，家裡人為她介紹了一個叫阿政的遠房親戚的表弟。阿政專科學院畢業後，一直在做電腦維修的工作，他生性木納寡言，老實巴交不善交誼，一見異性只會臉紅，半天吐不出一句話，所以二十九歲了還是個單身漢。兩家大人就把他們的生辰八字拿去請高人看了一看，然後就硬是把他們往一塊湊。起初，海倫的母親認為阿政的學歷配不上自己的博士女兒，可是托人找了好幾年都無人問津，眼看海倫都三十二了。回頭再看看阿政，外貌長得端正，個子也高大，雖然不是人中之龍，也是一時之選，就好言勸說自己的女兒。於是沒有郎情與妹意，只有父母之命，兩人就步入了洞房結了婚。

海倫長相平凡，個性強脾氣暴躁有主見，凡事講效率不講情面，儼然是個職場女強人，發起脾氣來，老闆都得讓她三分。當然，在步調快速的職場如此雷厲風行，雖然人緣未必佳，但是可能平步青雲。婚後的她，對待家庭的態度也是十分強勢，就像一位發號命令的司令員，都是她一個人說了算，從不跟阿政商量，也從未在孩子面前給阿政一點面子，甚至在外頭，她也從不顧及阿政的顏面。兩人雖說是夫妻卻形同主僕，海倫一開口就吐不出好話，只要一有不順心她都出氣在阿政的頭上。我和海倫的交談中，她顯得自我感覺良好，經常驕傲地自認有一流的智商，打心底瞧不起阿政。她不注重外表，不修邊幅，認為女人妝扮自己就是把女人物化了，覺得那些把自己打扮得漂漂亮亮的女人都是低智商而想靠顏值吃飯的女人。

阿政來自一個平凡的家庭，長相十分端正，言行斯文中帶著令人著急的憨，性情溫和彷佛沒有脾氣，做事穩當總是不疾不徐。在公司，他是個有求必應的好員工，人緣是出了名的好。在家裡，都是海倫說了算，起初他會想參與一下意見，搞個民主式討論，後來的慘痛經驗告訴他：「天大地大，不如老婆說了算！」他也就不去白操心了。於是，家裡大小事，無論是吃喝拉撒的小事，到他是不是該換工作的大事，都按照海倫頒下來的㦤旨操辦。一兒一女自打娘胎出來，有關他們的事都是阿政的任務。

2008年開始的金融危機所引發的經濟衰退中，阿政為了每天接送孩子上下學、看病、校外補習，在公司請假太多就自然地上了被裁員名單的榜首。海倫雖然看不起阿政，但為了讓他除了做家務帶孩子之外，能夠不在家閒著不幹活，就想要他自己出去開一家電腦暨網路安裝及維修公司。公司成立後，阿政要求海倫能讓他自己做主自己負責，畢竟電腦網路不是她的專業，海倫也就同意了他的要求。阿政從此起早貪黑，對家庭任勞任怨，對工作兢兢業業。不久，公司的業務步上正軌，收益也相當不錯。因應公司業務的擴大，員工迅速增加，在第一年就招了五個新員工，第二年又招了七個。阿政善待員工，員工們也就把公司當作自家的事業一般，努力工作。

當公司成長到二十人的時候，阿政對內部和客戶的會議安排和員工內外勤的管控，開始力不從心，他就招來了一個小秘書。這個秘書叫米亞，是一個日本 女孩，她溫柔善良美麗大方，又十分善解人意，想像中日本女人的優點都可以在她身上找到。因為這是她大學畢業後的第一份工作，所以她特別認真，只要是阿政交代的事，她都會盡心盡力而為，非常細心周到地去完成。

久而久之，在家過著卑躬屈膝唯唯諾諾的日子的阿政，發現了去上班是他最快樂的時光。他在米亞的面前找回了做為一個男人的尊嚴，與此同時，阿政在米亞身上發覺，原來女人是可以這麼柔情似水和溫文婉約。相比之下，海倫就是一個不男不女來自外星球的生物。

當孩子們去外州就讀大學之後，阿政覺得他多年來動心忍性的日子應該要停止了，他再也不想忍受海倫的咆哮，再也不想繼續臣服在她的獨裁下，再也不想要任由她擺布。然而，阿政還是害怕正面對抗海倫，厭惡看到海倫那張扭曲的臉，他只能找機會多出差來避免和海倫面對面。可是，躲得了一時躲不了一世。

一回，阿政到外地出差，一去就是一個多月。回家那天，他剛一進門就看見海倫叉著腰站在廳裡候著他。見到阿政，海倫就把心中對他積蓄已久的不滿完全爆發出來，十大罪狀都跟家務有關，不外乎是一房子的灰、暗淡無光的地板、蔓草叢生的院子……。反過來說，海倫自己也是家裡的成員，她所說的這些家務，她自己從來沒有動手做過，連一次都沒有。

這天，海倫發飆發大了，從嘮叨到謾罵，從指手畫腳到動手動腳。她砸完了杯子砸盤子，摔壞了結婚照又扔電腦，冷眼看著海倫失心瘋的演出，阿政再也忍不住了！他發自丹田的一聲：「打住！」海倫被阿政突如其來的吼聲震懾住了，她出乎意料地張著嘴，目不轉睛地盯著阿政。打從他們結婚二十幾年以來，阿政一直都是一個沒有話語權的人，這是阿政第一次表達自己的不滿。接著，海倫歇斯底里地叫喊：「反了！翻天了！日子不過了！」然後，她炸了窩似地吼叫和摔東西。（上）（寄自加州 ）