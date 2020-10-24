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莫比烏斯河濱

詹佳鑫

第二次見面，我和他在寒冬夜裡散步到河濱。那是我研究所宿舍後方的一片公園綠地，偶爾和閨蜜談笑夜跑，不知有天竟會向右微仰著頭，心跳怦怦牽起尷尬的手，呆望他灰暗的左臉與喉結。

他的視線總是往前，平靜而緘默。戀愛初期我像一台問號製造機，像一手拋撒出去的春天種子，落土後很快萌芽，彎彎的，一半嫩綠的愛的弧形。

來不及澆水、施肥，幼苗撐不了多久就枯萎。有時我也懷疑，春天是否真有來臨？而我花了五倍長的時間，才能慢慢看見腳下的路，是柏油石磚，而非泥土。

論文卡關時，我常一人來河濱亂走。無課的下午陰雲覆蓋，細雨飄落，驀地湧上一團冷涼的霧白，濡濕眼鏡與瀏海。空蕩蕩的河濱公園，一步步踩著愧悔委屈的碎片，背脊一陣寒顫。腦中忽地串起許多獨自夜跑的隱忍畫面，是王家衛《重慶森林》說的，用流汗代替眼淚。一樣的綠草與河水，暗夜裡粼粼無盡的莫比烏斯環，像一條柔軟對稱的鏡面，我們曾在同一路上，只是上下顛倒，水月鏡花。

蓋住傷口，執拗如我只看見希望的意象。河濱中段地形起伏，延伸出兩條分岔路。我曾有種美好幻覺，走上走下，岔路最終仍會合一。只是霧未散盡，我執意前行，無法確知他是否跟上，在不在這裡。我本從霧中來，他是否也將從霧裡去？後來的許多日子裡，且走且停，頻頻回望，這條路並沒有縮短，也沒有延長。

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