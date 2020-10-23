花洲書院大門。（喬葉．圖片提供）

「慶曆四年春……」不誇張地說，稍微有些文學常識的人，都會熟稔中國 文學史上這個著名的首句——不朽的〈岳陽樓記〉的首句。可是有多少人知道呢？〈岳陽樓記〉的誕生地是在河南鄧州的花洲書院。

別無選擇。我到鄧州的第一站，就是花洲書院。北宋慶曆三年，時任參知政事要職的范仲淹主導了「慶曆新政」的改革運動，因觸犯了地主官僚階層的利益而遭遇失敗，慶曆五年初，他被罷職，至十一月，范仲淹赴鄧州做知州。百花洲之前就有，只是幾近廢毀，他到任後重新做了整修，並在百花洲旁創建了花洲書院。北宋慶曆六年（1046年）九月，范仲淹受滕子京之托，在花洲書院寫成了名傳千古的〈岳陽樓記〉。

進了書院大門，先是一道城牆，這是鄧州保存最完好的一段明代土城牆。從牆根兒到牆頭兒的斜坡厚土上，草木茵茵，小花朵朵。站到牆頂的平台上，視野頓時開闊。我一眼就看到了中心廣場的一尊塑像，毫無疑問，那一定是范仲淹。曾經有一段時間，我很抗拒塑像，懷疑凝固僵化的塑像有何價值？年歲漸長之後，才知曉了塑像的深意。一個人在逝去多年後還能在眾人的仰望裡變成一尊塑像，這尊塑像又豈止是塑像？它身上聚集了多少精神能量和情感資訊啊。

走下城牆，就進到了花洲書院。現在的花洲書院已經是國家4A景區，且位列第八批全國重點文物保護單位名錄，自然是處處精緻。我們停留最久的地方，一處是范文正公祠，即范仲淹紀念館，館內圖文並茂地簡述了他的生平事蹟。看著看著就令人不禁莞爾。范仲淹這一輩子可真是夠折騰，反覆被貶，據統計，他曾在二十六個地方任職，每到一處他都秉持著「求民疾於一方，分國憂於千里」的信念，使得所在之地政通人和，欣欣向榮。在鄧州也是如此。他到鄧州不過年餘就「化行俗美，吏畏其威，民懷其德」，正如他在〈酬李光化見寄二首其一〉中寫下的可愛詩句：「庭中無事吏歸早，野外有歌民意豐。」——公務員沒有那麼忙，可以早點兒下班啦；老百姓生活富足，在田野裡唱歌呢。

另一處就是「春風堂」，這是花洲書院的講堂。其實裡面只是一般的桌椅陳設，貌似平平無奇。只有瞭解了它的淵源，才會有不同的感受——背景是一道光，能把黯淡的一切照亮。原本，對於「春風」一詞，我印象最深的典故是袁枚寫的〈春風〉一詩：「春風如貴客，一到便繁華。來掃千山雪，歸留萬國花。」在這裡才知道，「春風堂」的典故源於漢武帝的「宣聖春風」，寓意「孔子如春風，至則萬物生」。對於孔子的讚美，還有「天不生仲尼，萬古如長夜」。春風一樣的孔子，明燈一樣的孔子，他置身於亂世，八方奔波所行甚廣，似乎走到了每一個角落。當然，細察下來就會知道，對於當今中國的屬地而言，他還是有很多地方沒有抵達。可是，他的足跡有沒有到哪裡有什麼關係呢？他的光芒會讓他在虛擬地理上行遍四海，在時間跨度上縱貫千秋。

從這個意義上講，范仲淹亦如是啊。

從書院通往百花洲要經過一道月亮門，門兩側鐫刻著范仲淹的詩句「萬竹排霜仗，千荷卷翠旗」。我便搜了一下整首詩，題目為〈獻百花洲圖上陳州晏相公〉。那時候的人多麼有趣。滕子京獻〈洞庭晚秋圖〉給范仲淹，因此得〈岳陽樓記〉，范仲淹又獻百花洲圖給故友晏殊，並自己題詩，這就是古代知己之間的交流方式吧。較之於現在手指輕輕一觸，便可以在手機 上給朋友們轉發分享，古人的這種緩慢，雖然效率低，卻顯然品質更高，情感含量更豐沛，也更讓人珍重。

鄧州古稱「穰」。這首詩的開端便是：「穰下勝遊少，此洲聊入詩」。有些自謙，意思是說我這塊地方沒有什麼好風景，只有百花洲還有些詩情畫意，值得我描述給你聽聽。接著就是說花，說水，說鷺說龜，說鵲說鷗，說魚競躍，說柳閑垂，說秋菊，說冬梅，說闌干亭宇，說芳草畫船……對於修整好的百花洲，這首詩的字裡行間都透露著范仲淹的滿意甚至得意，歡喜之情躍然紙上。對百花洲如此之愛，他卻並不閉之獨賞，據相關史料記載，他把它開放成為了一個平民百姓皆可遊玩的公園，然後呢，他也呼朋喚友，在其中與民同樂。這種做派，真是很范仲淹呢。正如他在〈依韻答提刑張太博嘗新醖〉一詩中所寫：「但願天下樂，一若樽前身。長戴堯舜主，盡作羲黃民。」他離世多年後，黃庭堅來到花洲書院，也寫下了一首詩：「公有一杯酒，與人同醉醒。遺民能記憶，欲語涕飄零。」對應著范仲淹的詩句，如此回聲，多麼悠長。

黃庭堅還曾評價他：「當時文武第一人」。不止黃庭堅，古往今來，有太多人對他表達了太多讚美。這位傑出的政治家、軍事家、文學家、教育家，能建學能治水，能賑災能打仗，詩詞文章和書法更不必說，元好問評價他：「在布衣為名士，在州縣為能吏，在邊境 為名將，其才其量其忠，一身而備數器。」王安石評價他為「一世之師」，蘇軾評價他：「天下信其誠，爭師尊之」。能被推崇至此的，到底該是個怎樣的人？

花洲書院的最深處，是文廟。在孔子面前，我們自是佇立良久。往回折返的時候，走的是西側路線，其中有姚雪垠文學館，也是一處意味深長的所在……於是，就這樣，我們走走停停，流連忘返。到了不得不離開的時候，才發現，我們在花洲書院，居然待了整個上午。

下午行程緊密，去了好幾個地方：時尚的城市規畫館、古舊的福勝寺塔、清雅的明珠湖……我發現，在鄧州的很多地方：餐館、酒店、茶舍、某個機關的辦公室、甚至是一個小吃鋪，都可以看到「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」這句話。後來想想，在鄧州，這簡直是最自然的事了吧。再想想，這句話鐫刻的地方，豈止是在鄧州呢，甚至也不止是在中國，而是在「天下」。

突然又想到「人文」一詞，是不是可以這麼歪解一下：人在前，文在後，自然是先有人才有文，也才有了人文。因此，什麼人到了什麼地方留下了什麼，這就是關鍵。哪怕這個人只是在此地待了一兩年，不，哪怕只是一兩天，只要他留下了他的感受、他的體會，那麼此地就有了關於他的人文。人文是生生不息的核心財富。——從這個意義上講，范仲淹留給鄧州的財富，怎麼能算得清呢？

離開鄧州後，我在「今日頭條」上發了一個帖子，很快就有名叫「葉落蒼台」的鄧州網友留言：因為你來了鄧州，星期天我特意跑去了一趟花洲書院，你走過的路，我也走一遍，也算是相逢。

多麼可愛，多麼溫暖。范仲淹之於我，是不是也是如此呢——明知道沒有可比性，卻也還想厚顏無恥地比一下。只是因為，太敬慕他了。想來，千百年來，必定有無數人因為他而走進了這花洲書院，也因為跟隨著他而留下了足跡。足跡無痕，被歲月的風沙吹散。足跡也有痕，印在不滅的紙上和心裡。正是這些足跡，才讓花洲書院的花開得越來越香，水流得越來越長啊。（寄自河南）