常有人說，女人總是缺一件衣服。我將這句話進一步延伸：廚娘總是缺一口好鍋。

這實在怨不得我們貪心，那些美食頻道裡的廚房裝備太饞人。廚房的中島寬闊得像張床，靠牆的一遛掛鉤可不是用來掛臘肉風雞腿，上邊全是一柄柄金黃鋥亮的銅鍋。瓦斯爐上各種口徑的不鏽鋼鍋，大小有序地排列開來，讓人聯想到成套的俄羅斯娃娃。無怪乎自己的烹飪手藝無法與他們相比。

「欲善其事，先利其器」，這個道理從小就懂，裝備先置辦起來。平底的不沾鍋一定要有兩個，一個10吋，一個8吋，煎魚、煎蛋、炒飯，都兼顧得到。湯鍋嘛，至少得有三口；1.5夸脫的小鍋早晨用來煮雞蛋；3.5夸脫的中號鍋給全家煮麵條、熬小米 粥正合適；8夸脫的用來煲雞湯、骨頭湯；12夸脫的巨無霸三層蒸鍋是做包子時必不可少的工具，雖然一年之中用不了幾次。

想要慢燉，有慢煮鍋，陶製內膽既保溫又保健；想要速食，有高壓鍋，電子監控溫度、壓力和時間，安全無虞。這幾年流行氣炸鍋，我也趕緊購入一台，果然好用，做出來的食物外酥裡嫩，方便快捷。

當然，沒有一口漆黑厚實的鑄鐵鍋，絶不可以稱自己是合格的廚師。生鐵具有耐高溫 的特性，食材在鍋裡受熱均勻，可以先炒後煮，再直接進烤爐，極好地保留了食物的天然風味。唯一的缺點就是太重。

漸漸地，廚房裡的鍋越來越多，然而廚藝卻似乎並未見提升。每回進商場，見到俊俏的鍋子，總是滿懷傾慕企圖把它們搬回家，有時懷疑自己對廚具的熱愛超過了對美食的追求。

某日颶風登陸，一時間飛沙走石，停電斷網。家裡用電爐，於是所有的鍋同時停工。幸而有一個配小瓦斯罐的火鍋，趕緊將它從地下室請出來，煮麵、煮飯、炒菜，都在這一口鍋裡完成。薄薄的敞口煮鍋，竟有了有一鍋縱橫天下的驚嘆。

狂風驟雨橫掃之後，方領悟了大道至簡的妙處——每一口鍋都可以是最得心應手的那口好鍋。（寄自紐約 ）