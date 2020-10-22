雄性黑腹翎鶉帥氣凌人，有很招搖的褐黑色冠羽，臉部像畫了濃濃的平劇彩妝。（萬羚．攝影）

沙漠中的動植物都各有自己的生存之道，沙漠並不是生命的禁區，反而是豐富而多采的。

我家住在內華達州 的莫哈維沙漠附近，後院有一棵大樹，長滿樹豆，經常有鳥結伴來訪，享受樹豆的美味。去年冬天，有一群黑腹翎鶉（Gambel’s quail）來訪，乾脆以此樹為家。牠們像是上班族，一大早，一隻一隻依序跳下樹枝，成群結隊翻越圍牆，跑到牆外的疏洪道，直到夕陽西下時，牠們就會回來，先在我的院子裡跑幾圈，跳到圍牆上，再跳上樹枝，日復一日。

冬日午後四點多，天就黑了，黑腹翎鶉來不及在野地飽餐一頓，就匆匆趕回，回到院中，肚子還半空著呢！既然已經回到家中，就安心多了，牠們會在院中慢慢享用晚餐，細細品嘗美味。我注意到，當整群在地面吃食時，一定會有一隻先站在圍牆上，抬頭挺胸四處巡邏，等到另一隻吃飽跳上圍牆，牠再下來吃，如此，雄鳥雌鳥輪流站崗，直到整群鳥都吃飽跳上樹枝休憩，站崗的鳥才會離開。黑腹翎鶉警覺性非常高，只要周遭一有動靜，站崗鳥會發出一聲鳴叫，所有的鳥立即停止吃食，站立原地不動，稍微平息一會兒，族中大鳥就會重新組隊，分批把晚輩帶到樹叢中躲起來。我後院有幾棵柏樹，是牠們的最佳避難所。我經常坐在窗邊，觀察牠們守望相助、同甘共苦的行為，和人類有許多相似之處。

黑腹翎鶉多棲息在莫哈維沙漠的灌木叢中，為區域性留鳥，大家習慣以「沙漠鵪鶉」稱之，其體型如鴿子一般，長相卻比鴿子亮麗許多。雄翎鶉英俊帥氣，有很招搖的褐黑色冠羽，臉部像畫了濃濃的平劇彩妝，腹部也色彩層次分明，乳白、淡褐、墨黑，像穿了一套超時髦的的西裝。雌翎鶉長得一副慈母樣，穿著素樸，不愛打扮，也有冠羽，但內斂保守，好像衣櫥裡永遠只有一件褐色套裝。黑腹翎鶉有翅膀，卻不愛飛翔，每次相遇，總見牠們趕集似地健步如飛，快速疾走。

今年初春，鄰居一隻白貓看上後院這棵大樹，每天跳上樹幹，穩坐枝頭，虎視眈眈，只想抓鳥。別說黑腹翎鶉，連麻雀都被白貓嚇跑了。這一大群黑腹翎鶉因白貓來訪而消失了，我難免對白貓心中有怨。

可沒過多久，我又在院中看到黑腹翎鶉了。原來的大家族分散了，春天是求偶季節，只見一對對情侶，一前一後，相互尾隨。黑腹翎鶉沒有織巢鳥的築巢功夫，牠們只會隨意撿些枯枝敗葉，找個能避烈日的石縫或灌木叢，在地面上草草蓋個窩就下蛋了。窩蓋得粗糙簡陋，可下的蛋一點都不含糊，平均一窩蛋有十至十二個，多的甚至達十七、八個。孵卵是母鳥的責任，公鳥幾乎不管這事。經過二十一至二十三天左右，幼雛就孵出。雛鳥剛孵化就能立即活動，幾個小時內就能離巢隨著父母到處閒逛了。

四月中旬某日清晨，我在後院看到一對黑腹翎鶉帶著九隻小寶貝出去玩。傍晚回來時，卻只有七隻寶貝跟著回來。這對爸爸媽媽是不是太糊塗了，算數不好嗎？怎麼少了兩隻都不知道？我也見過一個單親爸爸獨自帶著三個小寶貝，在我家門口逛大街，牠可是非常負責任的爸爸，瞻前顧後，眼光隨時盯著三個寶貝，不讓牠們在自己的視線中消失。可是鳥媽媽呢？媽媽在哪裡？

從四月中旬至今也不過兩個多月，前幾天，在疏洪道旁的步道 ，我遇到一家黑腹翎鶉。幾隻小雛鳥都已是風采動人的青少年，體型長得跟爸媽一樣大了，如果不細看，還真分不出是同一家庭的成員。全家福總共有六隻，只有四個孩子。我突然想起住在佛羅里達的朋友，前些日子傳來幾張照片，她觀察一對到她家後院池塘築巢的綠頭鴨，小鴨剛孵出時有九隻，到現在也只剩四隻了。一窩黑腹翎鶉從十二個卵開始，但可能母鳥還在下蛋時，就有貪吃鬼偷吃了牠的蛋。好不容易孵出寶寶，帶出去玩一趟，不知何時又走失了幾隻。唉！鳥爸鳥媽該是何等傷心呀！

黑腹翎鶉可算是鳥類中的模範家庭，一夫一妻，共同撫育幼雛，從初春至夏末，每個家庭各管各的生活。直至初秋，孩子都大了，給牠們的成年禮，是教育牠們如何適應群體的生活。此時，親朋好友團聚是必要的，於是便有好幾個家庭相聚一起，形成一個大族群。牠們這個大家族共賞秋楓共用冬陽，日日一起出外覓食，彼此相互照應。

我曾經看過一隻雄翎鶉，後頭尾隨兩隻母翎鶉。一夫一妻的鳥世界，偶爾也會有出軌的行為。把人類的道德標準套到鳥的身上，實在沒有必要。但的確有科學家研究過，鳥兒也會有和人性一樣的弱點。天鵝也是夫妻恩愛永誓不渝的禽鳥，但有博物學家曾經觀察過，有隻雄天鵝，在妻子孵卵時，忽有陌生的雌天鵝到來向牠示愛，牠憤怒地把這生客驅逐。可是就在同一天，牠竟和這新歡在湖的另一邊約會，拜倒在其石榴裙下。

七月，正是拉斯維加斯最熱的季節，每日白天氣溫都高達華氏一百度 以上。我擔心黑腹翎鶉在烈日當空的戶外，能否承受如此高溫。其實，野生動物憑著天生的能力，都能適應周圍的環境，不管乾旱如沙漠，冰寒如兩極，牠們都有一套生存本領，從尋找食物，抵抗天敵，繁衍後代，到應付季節變化，都難不倒牠們。

黑腹翎鶉是很害羞的鳥類，牠們不像鴿子，容易與人親近，只要一點動靜，牠們就會迅速逃離，就算莫哈維沙漠是牠們的棲息地，要能拍到牠們的身影也不容易。我很幸運，因家中後院的這棵大樹，讓我有機會近距離觀察黑腹翎鶉，進而發現牠們的有情天地，是那麼率真而有趣。（寄自內華達州）