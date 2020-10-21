做為一個美食愛好者，雖然自己不會煮菜，但是上館子品餚嘗味，也會分辨這個菜好吃、那個菜不怎麼樣。太太常對我說：「你啊，自己做做看，不是這麼容易，不要老是數落人家。」我退休 以前從來沒有下過廚，就是太太不在家時，我也只是簡單地做個蛋炒飯，或煮些超市買來的冷凍餃子，頂多煎個牛排，也都是選比較好的肉，失敗率可減至最低。可算是個君子遠庖廚的信徒。

最近因為疫情被關在家裡，沒有辦法出去吃館子，只有自求多福。三餐由太太掌廚，不敢再勞動她做甜點，但我們喜歡的糕餅店也都歇業，所以勾起了在家自己做甜點的念頭。谷歌上的視頻是最好的老師，舉凡你能夠想出來的，它都可以不厭其煩地教之。每天晚上睡覺之前，我會看一些這樣的視頻，參考多家後，悟出了心得再實境操作。

我做的第一個點心是焦糖布丁，因為用的食材簡單，只有蛋、糖和牛奶 ，這些東西家裡都有，不必冒險去超市買。焦糖是比較難做的部分，需要站在爐子旁邊看著砂糖慢慢變顏色，而且要能即時離火，在它變硬前倒進模子中。但我發現我家模子的容積，裝不下所有的布丁液，剩下的只好犧牲。於是我找出家裡可以用上的模子，總共三個，大小不一，然後調整食材的分量。我拿出了以前當工程師的精神，把電腦上的試算表打開，建一個數學模式。先把食譜 上原來所需要材料的分量，三個模子的直徑等等參數一一輸入，再建立計算公式，並反向調量，從而知道要用幾個蛋、多少奶和糖。如此一來，三個模子裡的布丁和食譜上的一樣高，布丁汁一滴都沒有浪費掉。每一次做完後，把實際的用量記錄下來，放進試算表新的一列裡，這樣做有點繁瑣，但是對下次要再做時，若要稍微調整食材分量便極為方便。經過幾次試做之後，做出了最合我們家人口味的焦糖布丁，還得到太座大大地褒獎。

有這樣的鼓勵，我就再接再厲，先後又試做了蘿蔔糕、馬拉糕、蛋塔、芒果布丁、提拉米蘇、日式起士蛋糕、豆沙餅、蟹殼黃……等等。其實大半食譜都或多或少需要微調食材的分量來配合自家的模具或口味。比如做蘿蔔糕時，每個蘿蔔大小不一，適度微調食材的多寡是有必要的。在工作上我是一個斤斤計較的人，是個數量控，想不到讓我也用在了烹飪上。台灣一家很成功的小籠包店，就是堅持量化食材，標準操作，堅持一致性，才能發揚至世界各地，享有口碑。

我以前的工作都是和一些硬邦邦的機器為伍，現在用這些柔軟的麫粉、雞蛋、牛奶，把它們變成了色香味俱佳的美點，又餵養了家人和自己的脾胃，這份廚房裡的成就感是我自己未曾料到的，在退休和避疫中柳暗花明的又一村。（寄自加州）