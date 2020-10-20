畫中的優勝美地（上）

比爾施塔特畫作〈優勝美地峽谷遠眺，1865〉。（王士躍．圖片提供）

提到優勝美地 國家公園許多著名的地標景物，自然會聯想到那些將它們變為經典畫面的藝術作品。優勝美地成為美國 近代繪畫史上獨具光采的篇章，這點在所有美國國家公園中均極為少見。我最近重訪了優勝美地國家公園，尋覓繪畫大師們的足跡，重溫了他們筆下的天開圖畫。

汽車在內華達山脈中盤旋，美熹德河（Merced River）泛動著甦醒後的晨輝，山巒巍峨起伏，草色透出一片夏日的駝絨黃。加州 一年四季陽光充沛，地中海式的氣候和明爽的空氣吸引了大批畫家和攝影家趨之若鶩，這一點與當年印象派畫家南渡，選居明媚的地中海大概是出於同樣的原因。

當我們穿越了山門和溪橋，七轉八繞漸漸進入了優勝美地的腹地時，視野隨之開闊，陽光也跟著爬過山脊湧進了峽谷。森林熠熠生輝，谷底的黑橡樹葉被陽光點綴得如萬千顆金箔閃晃不已。著名的酋長岩（El Capitan）高逾三千英尺，籠罩在一片薄霧和水紅的晨光之中。「色彩如此燦爛，如此豁亮，像一座天國之城的牆垣，彷彿不是身披光彩，而是完全由光彩構成的。」作家繆爾當年曾如此描述內華達山脈得天獨厚的氣候和色彩。不久，晨霧隨著陽光而蒸發消散，空氣變得乾爽而清朗。

十九世紀中葉，美國正值工業社會蓬勃發展的時期，西部開發和淘金熱給美國人帶來了嶄新的生機和視野。與此同時，藝術家們忽然發現了西部這片從未被藝術表現過的大自然，意識到這些「堪與阿爾卑斯山媲美」的廣袤山野即將面臨工業社會所帶來的破壞，便積極參與西部地質勘查和繪製自然景觀的活動。

阿爾伯特．比爾施塔特（Albert Bierstadt, 1830-1902）是一位出色地「結合了博物家的細節和戲劇性效果」的繪畫大師。他是當時最具代表性的「哈德遜河派」（Hudson River School）的重要畫家，已在畫壇取得了相當的成就。然而美國東部的小山小水似乎限制了他藝術才華的發揮，他一直尋找新的創作題材和靈感。偶然的機會讓他加入落磯山脈的旅行，成為他畫風轉型的重要契機。這段特殊經歷使得畫家的創作激情如同井噴爆發，登上了他藝術生涯的巔峰，成為十九世紀美國風景畫運動一座輝煌的里程碑。他並和其他幾位當地畫家一同開創了「落磯山畫派」（Rocky Mountain School），與原先在東部的哈德遜河派平分秋色。

比爾施塔特的名作〈優勝美地峽谷遠眺〉（Looking Down the Yosemite Valley, 1865）便是描繪以酋長岩為背景的峽谷景色。畫面中酋長岩巍然聳立，直入雲霄，與錐柱狀的教堂巨石群峰，遙遙相對。一片強烈的霞光傾瀉如注，渲染出優勝美地晨昏之際的壯麗色彩，美熹德河波平似鏡，林影倒映，整個畫面充滿了神聖莊嚴之感。比爾施塔特的藝術風格帶有濃厚的浪漫主義色彩，光色豐腴飽滿，構圖上稍顯誇張，具有戲劇性的烘托氣氛，這些被視為他最鮮明的繪畫符號。而且他動輒創作巨製，有的畫幅達5X3米的尺寸，更加凸顯出優勝美地的雄渾遼闊，成為他的繪畫生涯之最。雖然他追求戲劇表現力的繪畫手法在當時也招來藝術評論家的批評，認為過度誇張了，不過比爾施塔特的繪畫成就舉世公認，他的西部風景繪畫大師地位更是屹立不搖。

另一位優勝美地的重要畫家是托馬斯．莫蘭（Thomas Moran,1837-1926），他與比爾施塔特同屬落磯山畫派，一度被視為「美國風景畫的掌門人」。值得一提的是，莫蘭的繪畫曾直接影響過美國的環保政策，他創作的黃石公園系列畫作當年在美國國會展覽，竟引起一場軒然大波，進而促成黃石公園成為美國第一個立法通過所建立的國家公園。

莫蘭的優勝美地繪畫在數量上並不多，然而都堪稱是經典，最常為人稱道的是〈新娘面紗瀑布〉（Bridalveil Fall, 1904）這幅作品。畫作顯示了他的渾厚寫意的筆法，油質厚重，筆勢縱恣，具有一氣呵成之感。他一生追隨英國浪漫主義繪畫大師威廉．特納（William Turner, 1775-1851）的美學。在透納的筆下，英倫海洋的變幻莫測和奇偉瑰麗被表現得淋漓盡致，構思大膽，設色新奇，在歐洲繪畫史上獨樹一幟。莫蘭曾在英國潛心習畫多年，深得透納的藝術精髓。他在這幅畫作中，對波浪漣漪和巨濤狂瀾的處理，成功地糅合了光霧的效果，藍黃白混合搭配的色彩更產生出一種銀河直落九天的震懾力量。

站在新娘面紗巨瀑的下方，我感到面頰上陣陣星雨的沁涼。一道飄渺的水線千年未變，激盪出煙霧迷茫的雪浪。在優勝美地峽谷的眾多瀑布中，新娘面紗是唯一一條四季長流的高山瀑，至今喧騰著古老的歌謠，隨著美熹德河一路流往中央谷地，潤澤了兩岸流域無數生靈，成為金色加州的一眼生命之泉。

位於半山腰的優勝美地藝術家之點（Artist Point）為畫家和攝影家提供了極佳的取景位置。從這裡俯瞰優勝美地峽谷，國家公園的幾大地標景觀盡收眼底。峽谷底部長約八英里，寬僅一英里，平坦幽邃彷彿一座供山神們專用的巨型保齡球場。左為酋長岩峭壁，右是新娘面紗瀑布。正前方則聳湧著層巒疊嶂，半穹巨石（Half Dome）鶴立雞群地屹立群峰之間，煞是醒目。（上）（寄自加州）