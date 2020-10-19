陳佳蕙∕圖

我用手機 辦門號續約，客服小姐聲音軟得令人融化，這是台灣 美麗的一部分。她照表操課，我一一回答，是，是，對，好，同意，沒問題。最後，客服小姐用滴蜜似的甜美一字一字說：「三十個月內解約，要收違約金喔。」三十個月，兩年半，我忽然像被當頭棒喝——兩年半，我還在地球上嗎？我沒有把握了。

我們後來有一段彼此不曾預期的對話：

我：小姐，請問一下，如果我死了呢？

她（一派輕鬆）：沒關係喔，你家人可以繼續使用、付費啊。

我：我孩子都不在台灣。

她（一派輕鬆）：她們總會回來，就可以用啊。

我：她們有自己台灣手機號碼，不會用我的。

她（陰司判官上身，斬釘截鐵）：那就要付違約金。

我：可是，我不是主動違約，我也不想違約，而是我無可奈何死了。我也不想死啊，我那麼倒楣都死了，你們還要收我違約金嗎？

她：……（陰司判官回復人身，沉默了）

我等她沉默。

我們一起思考。

我（喃喃自語）：我是死了，不是違約。

我（加強語氣）：我一點也不想違約，我是死了，你們還要收我違約金嗎？

她（輸了，不能認輸）：我不知道怎麼回答你，請你，喔不是，請你家人到時去櫃台辦理。

我把對話記錄給女兒，告訴她們：「遺囑清單第一條：別讓電信公司要收我違約金」。錢固然不多，但是，「死亡不是違約」，這是原則問題。這個時代，每個人幾乎都綁著一個手機門號死去，多數人一生潔身自愛，無前科，重然諾，死了卻要被判「違約」，這是被控不誠信，這種蓋棺論定誰能忍受？

女兒回我一串大笑XDDD，我也笑了，同時警覺到：懷疑自己是否還能活三十個月，可能是憂鬱症的一種訊號。

我的左肩痛，已經四個月了。醫師給我照了Ｘ光、超音波，說是鈣化性肌腱炎，在我肩頭打了兩針葡萄糖，說要促進發炎，啟動身體再生能力，給它第二次修復的機會。促進發炎，火上加油，二十四小時與時俱進的痛，又拖了一個月，如果活就是痛，要繼續忍痛活著嗎？生死問題像幽靈一般，徘徊在側，叩問再三。

不知何時開始，這副軀殼漸漸往鐘樓怪人的方向發展。朋友好久不見，誇我還是「老樣子」，我默默苦笑，其實我日新又新，漸漸變出連自己都駭異的「老」樣子。剛開始是重訓教練警告我，我因坐辦公桌太久，胸小肌太緊，菱形肌無力，肩胛骨明顯往外斜擴，變成翼狀肩。當時我還自我感覺良好，我欲乘風歸去，老天聽到了，讓我的身體長出翅膀，我快變成翼龍或天使了，不亦快哉。但人長出翅膀就是病，我的左肩越來越痛，站、立、坐、臥，連開車轉方向盤都痛，晚上躺在床上尤其痛，一夜痛醒四、五次，我躺在黑暗中，像面對老天刑求，嚴厲逼問：這幾十年，你究竟如何走來，何以致此？

流年偷換，一般女孩從二十歲就開始保養皮膚，抹東抹西，唯恐歲月在臉上留下任何細紋。我娘已快九十歲，我沒看過比她更美的同齡女人，但她仍有深深的「皺紋恐懼症」，這成了她最嚴重的慢性病，她一直想去拉皮。我年紀越長，越發現皺紋讓人顯出一種秋收的豐美，四、五十歲之美，是二十多歲的人永遠假裝、化妝不出來的，而九十歲橫直交錯的皺紋，是人生智慧阡陌，千金難買，人居然要花千金把它們抹去。

流年偷換最令人戰慄的不是皺紋冒出、老臉垮下，而是以皮囊包膜的五臟六腑和骨骼毀壞、變形，夜以繼日，最後七歪八斜。摧枯拉朽，這是至死方休的進行式，這才是真正的流年偷換。

那天，在健身中心更衣室，我因肩痛，加上出汗，衣服卡在頭頸上，怎樣都脫不下來，旁邊一位姊妹主動幫忙才脫困，我看著鏡子，那個身體是我嗎？那怎麼會是我？而那具體的痛告訴我：是你，正是你。

我痛，故我在。

痛，令人抬不起頭來。或者，是因為常常低頭，讓人痛？小學時，校長、訓導主任朝會訓話天天說「抬頭挺胸」，這跟「堂堂正正」是連在一起的。做人不可彎腰駝背、卑躬屈膝，做人要「仰不愧於天，俯不怍於地」，那時學校大門高懸四字，「禮義廉恥」，我們一進學校就看得到，小小的身軀不由得深深呼吸一大口氣，馬上「抬頭挺胸」。上課時，學校規定雙手放在大腿或交叉在背後，這姿勢也立刻讓人「抬頭挺胸」。那時，這就是我們「人」的教育，是生活，是公民與道德，抬頭挺胸是身心連動的。

什麼時候開始我不再「抬頭挺胸」了？十年前，我先是發現舉足維艱，腳踝永遠是腫的，走幾步路就痛，流浪醫院各科，醫師有各種說法，但歸根結柢都是「老了」。老了，痛了，才知道我長年姿勢不正，不僅有翼狀肩，還有長短腳、骨盆前傾，雙腳腫痛只是結構變形的結果之一。原來我在不知覺間早就不再「抬頭挺胸」了。

做「人」為什麼這麼辛苦？立身為人，在力學上實在太吃力了。那些用四隻腳在地上走跳的獸，穩穩當當，不必抬頭挺胸，應也不會肩頸痛、關節痛。蜈蚣那麼多隻腳，足下諸兄一起分擔體重，老時應也不會今天一號腳痛，明天三號腳痛，後天五號、七號、九號腳一起痛。牠們多有遠見，哪裡像我輩「人」只靠兩條細腿死勁撐著少則三、五十公斤，重則百來公斤的胖大身軀，老來幾乎人人得了退化性關節炎。

我自小懷疑「人是萬物之靈」，看看我們，小鼻子小眼睛，僅有雙手雙腳，妄言萬能，其實萬萬不能，勉為其難半世紀之後，各種代償產生各種變形，那能者多勞的部位腫脹，那偷雞摸狗的部位更加靡弱，而作為這身體的主人，你，「視茫茫，髮蒼蒼，齒牙動搖」的你，概括承受。

一位醫師說，「老了就是這樣，各種痛要習慣，你必須接受你的新常態」。那天，走出醫院時，我在接駁車上忽然頓悟，我的身體正要往下一站而去，與其一路憤憤或自憐，不如「與痛和平相處」。心念一轉，兩個月後，居然我就用這兩隻腫腳，架著我六十多公斤的身體，加上兩根登山杖，去了湖北恩施大峽谷，八千多階梯，沒坐滑竿。事在人為，從此，我不再怕走台北的任何步道了。

腳痛姑且算是解決了，肩頸痛越來越麻辣。在職場，抬頭挺胸其實不易，壓力大、運動少、長時間盯著電腦和手機，人坐在辦公桌前，頭越來越低，肩越來越聳，背越來越拱，身體越來越硬，活像一隻鐵打的烏龜。很多同事休假時去按摩、泡溫泉，彷彿是寵愛自己，其實是例行維修保養。當時都道是尋常，不足為外人道也，強者都是打落牙齒和血吞，「痛」本來就是工作的一部分，是磨練，是承擔，不是嗎？

退休 就會好了，我滿心以為如此，而居然「痛」沒有退休，形影不離，每天所謂「睡到自然醒」，都是「痛」到自然醒。重訓教練是一個年輕女孩，她說，你們這些人長年久坐不動，姿勢不正，「痛成這樣也只是剛好而已，這就是報應」。儼然又是一個陰司判官到人間，我好像進了城隍廟，耳邊轟然乍響：「爾來了」。

「好痛，好痛」，一天晚上，我被人聲吵醒，原來是我在說夢話，醒時嘴巴還煞不住車，不由自主要把「好痛」兩字說完。痛，像是無期徒刑，能假釋嗎？

好友介紹我去看一位復健名醫。醫師要我雙手平舉，我連10度都舉不起來，她說，「不要害怕，我在後面幫你扶著」，她一抽手，我的手立刻痛到掉下來，淚也掉下來。結論一堆，簡言之三個字：「五十肩」。好普通的病，耳熟能詳，一堆朋友早就得過了，每人都說痛到憂鬱，當時我同情地說「感同身受」，現在才知道那真是一句不敬的話，沒有切「身」之痛，何足以「體」會千分之一。前幾天，一位朋友說她高壯的飛官先生最近也得了五十肩，痛到晚上想哭，這居然讓我極感安慰，吾痛不孤，我們都是有血有肉有骨頭的人。

五十肩，其來有自，但追溯不到起點。這種工傷，勞保不管；退休了，勞保更不理。我不是勞工了，不必天天上班了，天天去醫院復健，看著各種人生傷兵來此報到，電療、拉吊環、作頸牽、撿豆子，有人比我老，很多人比我還年輕，各在一隅，各做各的功課。

我面對著牆，用手指一格一格爬樓梯，爬上之後再爬下，十五回合，極無聊，極必要，這只是每天七個復健動作之一。薛西佛斯每天推石頭上山，石頭滾下，他再推上去，日日反覆，不要當它是懲罰，這是復健。

活著，就是對自己身體恆久忍耐，又有恩慈，不自誇，不張狂，不超限利用。超支，都是要還的，親愛的身體，對不起。