吳孟芸∕圖

喔，我的靈魂，不必追尋永恆人生，但求窮盡生命中所有可能的疆界。

——古希臘詩人平達

●十一月

大風終於刮去多日霧霾，可見清碧的秋日天空，樹葉紅黃相間。

「每看苔蘚色，如向簿書閒。幽思纏芳樹，高情寄遠山。雨痕連地綠，日色出林斑。卻笑興公賦，臨危滑石間。」閒閱唐朝詩人包何所著之〈同舍弟佶、班、韋二員外秋苔對之成詠〉，讀來甚有逸趣。

父母自上海來北京 看我們，特別是看他們的外孫。平日沒時間，只有在晚飯後小朋友睡著了，才在爸媽的房間裡與他們靜靜地坐一會，閒聊家常。姆媽總是不捨得，說我太累了，每次定要給我按按腰背，讓我放鬆一下。爸爸在旁邊籐椅裡坐著，話不多，只慈愛地笑著看我們聊天。

已經很久未曾長時間在一起相處，父母依然令自己心生敬意和摯愛。他們是世界上最好的父母。我心中覺得很幸福。能一家三代人相聚在一起，確是不一樣的充實。

月中恰好是父親八十大壽。父親雖素不喜熱鬧，但看得出來他還是蠻開心的。幾日後，父母離京返滬。我心中明白這大概是他們最後一次來北京了。

暮色漸重，坐在靠窗的竹椅上，將果果抱在膝頭，望著窗外漸濃的夜色，想起上海的黃昏。不知果果是否會記得這一刻的寧靜呢？

「一鉤斜月，一聲斷雁，一庭秋露。黃花初放了，小金玲無數。燕子已辭秋社去，剩香泥，舊時簾戶。重陽將近也，又滿城風雨。」（清．朱彝尊〈憶少年．一鉤斜月〉）。已屆初冬，養在室內的桂花，開出簇簇金色的小花粒，隱隱花香甜蜜。屋角那盆佛手柑，長出三個飽滿可愛的金黃色佛手，清香盈盈。輕嗅佛手幽幽雅淡的冷香，瞬間安逸。偷來半日清閒。

「山靜似太古，日長如小年。餘花猶可醉，好鳥不妨眠。世味門常掩，時光簞已變。夢中頻得句，拈筆又忘筌。」（宋．唐庚〈醉眠〉），好意境。

聽巴哈的《郭德堡變奏曲》。久遠的時光，一切彷彿凝滯在從前。想回到過去，過去又在何方？應是心中想像的詩意存在，一個溫情感傷的情懷世界。

●十二月

晨起，見客廳裡供在那幅敦煌岩畫佛像前的白梅綻放，清姿冷凝，天地靜謐。心中感慨。

梅花，冷淡幽寒，獨自清香，是孤寂的花朵。寫作之人，是不害怕寂寞的。因為寂寞，方有靜思的可能。「茗杯書卷意蕭然，燈火微明夜不眠。竹樹雨收殘月出，清華涼影滿窗前。」明朝書畫家文徵明之詩，寥寥數語，詩繪畫意，意藴散澹自在。

每日見落日沉下去一分，心中便黯淡一分。知道狗狗巴頓在這世上的日子又少了一天。他的生命還能持續多久？真是不知。整整一個星期，巴頓皆在醫院病房裡度過。

今日，陽光如此燦爛，天空青碧無雲，真是一個美麗的冬日。巴頓卻走了。生命如此殘酷。再也摸不到他毛絨絨溫熱的身子，看不到他張著大嘴的笑臉，一切皆已化成黑煙而去。我們緣盡於此。最後一刻他微微仰起頭看著我離去，是在向我道別嗎？還是不捨我們將從此分離？我終究是錯了，應該留在他身邊，伴著他走完最後一分鐘。即便當時痛楚難當。

觸目皆是傷感，處處是巴頓的影子。坐在閣樓裡，真覺無限寂寥。當初將一張小書桌搬到樓下陽光房裡，只為了與病後的巴頓作伴，如今已用不著了。自己的書閣變得如此陌生，彷彿依然可以聽到他「噠噠」的走路聲音，感覺到他的氣息。突然明白，此生最忠誠無私的朋友已離我而去。心中慘傷。

「和風習習薄林，柔條布葉垂陰。鳴鳩拂羽相尋，倉庚喈喈弄音。感時悼逝傷心。日月相追周鏇。萬里倐忽幾年。人皆冉冉西遷。盛時一往不還。慷慨乖念悽然……」西晉文學家陸機在〈董桃行〉一詩中如此吟道，實在傷懷。

遠山已成青黛，真切感受到夜的降臨。窗外，一彎清月高掛天空，寒冷而寧靜。

●一月

「孩子，今日你已進入第八個月了，年輪竟亦已轉到了2014年。很多年前，媽咪曾經遙想踏入2000年的光景，恍若世紀之遠。如今，竟覺得如此自然親切。因為你的降臨，爹地媽咪得享更多的快樂與歡喜。你全無設防的無邪與信賴，金子般的心地，令我們可以重新拾起心情，每天與你笑著相對。每個清晨都是歡樂的開始，夜晚降臨時，皆是一個平安夜的到來，於媽咪而言。願你此生平安快樂，知足惜福。——媽咪元旦寄語果果」

有些思緒瞬間湧來，又轉眼消失。悲傷總是在最不經意的時候，將人打倒。我每日逼著自己推果果出去散步，看看藍天，感受著寒風凜冽，孩子的笑容溫暖人心。如果不是因為有了果果，如今自己的生命中會充滿傷悲。巴頓的離去，令我明白生命的脆弱，不可返轉，逝去便成永遠。

今日天空瓦藍明淨，去湖邊看巴頓。幾乎不覺有風。湖邊高高細細的乾枯蘆葦，伶仃空寂，搖擺不定。遠遠可見對岸白色石拱橋，廣渺冷硬的凍湖，背後是綿延而去的青山。那裡曾經遍布我們的足跡，帥氣英俊的巴頓最喜每日與我一起出去散步。於我而言，巴頓乃自己一親密的人兒一般。如此自空中消失，真讓人心疼不已。願他已去了一個好去處。

●二月

幾日陰霾之後，再次重見藍天，陽光溫暖。窗外，喜鵲歡快地鳴唱著，幾有春意。

覓得一大枝黃色惠蘭，置於一高身鈞瓷花樽裡。黃色花蕊沿枝點點微綻，近半人高的灰色枝幹粗壯有力，下襯一長長白鶴起舞手桌旗。心中不覺略起詩意：雙雙雲鶴舞，團團圓橘頌。嫩寒催新蕊，一歲一日新。

驀然間萬分思念北美巍峨磅礴的落磯山脈，想念沉寂的綿延大山，秀美澄淨的露易絲湖。身在一處，心卻可飛得很遠。

（寄自香港 ）