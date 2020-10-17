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燒一道大菜

（9月&10月徵文：我的廚藝之路）陳漱意
顏寧儀∕圖
顏寧儀∕圖

第一次在家中宴客，是婚後第二年。那時我們住在紐約上州叫春谷的小城，跟朋友們相距甚遠，從來不敢老遠請他們過來吃我燒的菜。我會燒的菜只有兩道，一道是肉絲炒青菜，另一道是肉片炒青菜。實在太貧乏，哪有臉獻醜。

偏偏有一日，先生回家說他邀請兩個同事周末來家吃飯。「你怎麼可以這樣？」我急得直埋怨，卻沒法見他失信於同事，只好趕忙找出食譜，挑中兩道菜：茄汁明蝦和甜酸肉。感覺這兩道菜像酒席菜，端上桌的氣勢比較好，而且不需要複雜的中國調味料，燒做的工序也比較簡單。決定好後，宴客前一天把大蝦、豬排、鳳梨罐頭、洋蔥、綠花菜等食材切洗乾淨，白酒、紅酒、啤酒通通買妥，再搭配幾只蘋果、梨和糕點，就是完整的一餐。

次日中午，兩個同事和一位女眷準時到達。他們第一次到東方人家中作客，我們也是頭一回把老外朋友請回家裡。大家都是二十出頭三十不到的年紀，一見面就嘻嘻哈哈說笑個不停，事實上吃什麼菜已經不重要。尤其那個年代很少中國餐館，他們看到我又炸又炒的兩道大菜立刻讚不絕口。其實那兩道菜跟西餐沒有太大差別，因為我的廚房裡除了醬油，連個蔥薑都沒有，更別談中式的白胡椒粉或八角、花椒、麻油之類的調味料了。然而那天還是賓主盡歡。大家相約每隔一個月，輪流宴請。對我來說，燒起來最有把握的還是明蝦和甜酸肉兩道菜，而且他們每次讚美有加，我也就信以為真了。直到有一天，那位單身的同事諾曼偷偷問我先生：「為什麼SE總是燒同樣的菜？」

我一聽，急著問：「你怎麼答？」

「我說妳只會燒那兩道菜。」

聽起來好洩氣，卻也想不出還能怎麼答。

後來，我揣摸出一套燒煮的功夫，也開始喜歡燒菜，只要不把燒菜這件事搞得太複雜。譬如，在去骨的魚排或肉排上抹一點麵粉到熱鍋裡略煎，然後豆腐、青菜、馬鈴薯，加點醬油、料酒蓋鍋燜煮一下，就是一道香噴噴且肉、澱粉和青菜都齊全的美味大菜，前後只要半個鐘頭就完成了。再配上兩杯白酒或紅酒，就是兩人的一餐。對於把肉塊切片或切絲，我越來越失去耐心，更受不了炒菜炒得滿屋子油煙。美食固然重要，卻也不該折磨婦女。如果把食物放在鍋裡，可以燜煮出白菜獅子頭、紅燒魚、紅燒肉，或到烤箱裡可以烤出脆皮雞，為什麼非要那些沒完沒了、所謂慢工出細活的食譜？那些不就該留給專業廚師去表現嗎？

第二年，我們搬家到紐約市。諾曼依舊單身，跟我們時有來往，常常相約外出吃飯。有一次在帝國大廈奢華的餐廳裡，兩位男士又見酒不饒地鬥起酒來，喝得主菜未送到，兩人已經一起醉趴在餐桌上，真是氣死急死我了！從此怕了跟他們兩人一起外出吃飯，寧可在家裡辛苦地燒菜。諾曼也因此漸漸可以吃帶魚頭、魚眼睛的小魚乾，我用來跟蛋一起煎。另外紅燒魚、紅燒肉裡的罐頭竹筍和白菜、南瓜，他都沒問題。問他可喜歡脆脆的竹筍？他回說：「就是竹子的味道吧？」竹筍跟竹子本是一家，倒也不離譜。

後來我在一本雜誌上看到，下嫁希臘船王不久的賈桂琳．甘迺迪最愛吃的一道菜，是把牛肉塊串到一起，佐以切碎的培根、水煮蛋切丁、洋蔥切丁和番茄糊一起調成的醬料，然後在火上燒烤。這看起來好簡單，不像一般西餐要加這樣那樣的濃縮乳，某種味道的起士或複雜的香料等。我於是依樣畫葫蘆，再隨自己方便調整一下，把肉塊跟所有佐料拌到一起，直接放到烤箱裡面烤。諾曼吃了之後驚豔地直嚷嚷：「這道菜我可以連吃三個月，絕不厭倦。」看他歡喜成那副模樣，我心裡方才明白，他一向多麼勉為其難地在吃我的中國菜。並且，我對這道可以連吃三個月的菜，也更加充滿信心。

那段時間，我跟一位鄰居太太學會燒中國漢堡。洋人的中國漢堡十分有趣，把絞碎牛肉混和新鮮芹菜丁、罐頭荸薺、加乳狀雞湯罐頭（cream of chicken soup），調勻後放入烤盤，上面鋪一層乾麵條——是那種中國餐館免費供應、但在超市可以買得到的乾麵條。再烘烤熟了便是。吃起來確實有點中國菜的味道。

我更在猶太餐館喝到很像魚丸湯，卻更好喝的matzo ball soup，還在超市裡找到冷凍的matzo ball，味道跟餐館的一樣好，我試著用它做肉羹，可惜黏度不夠，吃起來其實還可以，卻不是肉羹，只能趁它半冷凍時切成小塊，做成像魚丸的猶太湯。有了這幾道菜，讓我等不及、志得意滿地大膽邀請十個中國朋友來家中作客。桌椅不夠、盤碗不夠都沒問題，反正大家端著紙盤子隨意找座位吃。把端坐餐桌前、食不言，這種所謂「吃飯皇帝大」的規矩全留在台灣的家裡了。如此，興高采烈地燒了滿滿一桌好菜，女士們看了讚嘆地說：「請這麼多人，妳還這麼精工，燒這麼細的菜，妳今天好辛苦。」

話說得這麼體己，使我無盡歡喜地信以為真了。茶餘飯後，我跟幾位女士討論食譜，耳邊忽飄過一位男士的話：「她的菜燒得不怎麼，但是她很有誠意。」我心裡一愣，原來我自以為得意的菜，其實不怎麼樣。只是請客的心意也算分數，這頓飯勉強及格吧。那次之後，我又好幾年不敢請中國朋友到家裡吃飯。

人類按照身體的需要制定了一日三餐，把三餐安插入有限的時間裡，好友歡聚因此少不得要吃飯。年輕的時候選擇在家裡宴客，除了經濟上的原因，另外是在家裡可以一醉方休地盡情喝酒，可以廝混至夜深。後來中國朋友間流行起叫外賣到家中歡聚，西餐館更可以從開胃菜、主菜到甜點，整套搭配好地送到家，個人的廚藝高低就可以略過不提了。但沒有主人在爐灶前的親自操勞，總覺得少了點什麼，而那樣擺一桌外賣宴客，既不像在家裡也不似在餐館，感覺只是湊和著在一起吃飯。於是，有聰明的主婦想出一個兩全其美的辦法，自己準備一道拿手好菜，其餘的叫外賣，中餐、西餐、生魚片皆可一起上桌。貴客光臨時，女主人輕鬆自如，打扮得美美的出來歡迎，一邊細說自己的那道大菜。如此燈火輝煌的夜晚，豐足又美麗。（寄自紐約）

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