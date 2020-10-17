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國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

別在網路上開戰

（診間眾生）蕭景紋

朋友最近在台灣的網站上寫專欄，她也是位旅美醫師。

朋友寫文章許久，但寫網路專欄還是新手上路，有點天真無邪的憧憬——想像著讀者捧著手機，在台北捷運裡靜靜閱讀，文章詼諧的內容讓人莞爾一笑，暫時忘了新冠病毒這玩意兒，一片太平盛世。

然而，現實並不是這樣。虛擬世界裡隱藏了許多酸民，黑色角落隨時有魑魅魍魎不懷好意地扔下宛如毒藥的留言，而正常的、微笑的讀者通常是鴉雀無聲的。

半夜，手機震動，朋友送來許多哭喪的表情符號，她無意中滑到專欄的留言處，字字怵目驚心，令她氣得全身發抖。

「就不要看啊。」我睡眼惺忪說。

「哼哼，這些酸民。」

「妳自己是小兒科醫師，cyberbullying的人很缺德，又不是不知道。怎麼教病人，就怎麼教自己。」

「說給別人聽總是比較簡單。」她嘆氣抱怨。

這個道理我們都知道。還好，寫作只是發洩，和酸民過招只是一種交流，不傷大雅。

沒想到，我最近差一點也犯了大忌。

臉書的世界複雜黑暗，我一度想取消帳號，但為了關注文壇的資訊和台灣的新聞，只好忍氣吞聲繼續當客戶，但盡量不用私人帳號發表意見，也不輕易加入地方的社群網站。

小孩開學後，我破例加入了附近的家長社團。教育局的政策每天在更改，上學、不上學，隨著疫情的升溫降溫也即時改變，搞得大家昏頭暈腦。家長社團刊登著最新消息，雖然上面難免有抱怨的廢文或是政治上的偏激意見，但這些不妥的訊息通常很快就被刪除了。

一天，臉書社團上開始瘋傳一則訊息。作者是個社區的媽媽，洋洋灑灑的文章，開口就是一句「以兒科醫師的角度」發言。作者斥責校區的教育局不負責任，在疫情當下唐突決定開校，若是學生生病，全班必須隔離兩周，簡直是把孩子們當作實驗品。這篇文章讓原本就慌恐的家長們感到更不安了，紛紛在底下留言，指責校區的工作人員、發洩自己的情緒。

其實美國兒科學會已經聲明，疫情期間，開學對孩童非常重要，大多數的兒科醫師也支持這項看法。對於這個媽媽的意見，若只是個人感想倒也罷了，但擺上專業的頭銜發表這種言語，未免有點不負責任。

看著螢幕上的照片，竟有點面熟。仔細端詳，原來是醫院的同事！這位醫師時常晚到早退，對病人的處理也很潦草，已經被警告多次了。如今竟利用她的職業，散播不實的消息，危言聳聽，讓人憤怒。

火冒三丈的我很想在臉書上留言，但理智叫我不要。

不久，這位醫師的留言刪除了。也許是她的朋友提醒，也許是老闆警告。

網路是個詭異的地方，既不真實，也不虛幻。所有的行為都有後果，有時只是引起他人不悅，有時卻會導致嚴重的後遺症。若是心臟不夠強、腦袋不夠靈光，還真的不能隨便亂闖，一不小心就會踩到地雷，搞得灰頭土臉。

想一想，還是關上手機電腦，去過真實的生活比較安心吧。（寄自加州）

教育局 疫情 手機

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