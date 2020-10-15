廣西北海銀灘遊客如潮。（中新社）

朋友說，北海風景優美，而且是開放城市，機會不少，邀我到他那裡玩玩。我雖然一直安於書齋之中，但早想到外面走走。於是這個暑假，我登上了北海的長途客車。

車上寂寞無聊，我突然問自己：到北海去，僅是為了出去走走嗎？或許正如朋友所言，北海是開放城市，機會不少，而我就是衝著機會去的。然而對此我又有些惶惑：教了這麼多年書，和社會都快脫節了，即使有機會也未必能把握。只是這些年來，金錢似乎變得越來越重要，連我這個慣於安貧樂道的老師也有點耐不住了。想到這些，不由得啞然失笑。我又想：到了那裡即使不能把握機會，但能看看大海，切身感受海的偉大氣魄，也不虛此行。

一到北海，朋友便帶我到海邊。這時是清晨，大海正在退潮，嘩嘩的浪聲捲著潔白的浪花一波波湧上海灘，然後再慢慢退下去。放眼望去，不見盡頭，只覺得蒼茫之際大海和長天連在一起。朋友說：「不論心情如何不好，一到了海邊便豁然開朗了。」我覺得也是這樣，站在海邊，海風吹拂著頭髮，衣衫獵獵作響，感到格外舒服輕鬆，兩天的旅途勞頓蕩然無存。看到很多人自由嬉戲，我也脫了鞋子捲起褲腳下到沙灘，任海水輕輕從腳背慢慢滑過……

看了大海，朋友又帶我去街上走走。他漆工出身，如今在這裡經銷油漆，賺了不少錢。看他一臉愜意，不由讓我有些羨慕。他帶我到了一些企業，看能否幫我找點事做。在學校，我教學成績突出，學生非常喜歡我、尊敬我，雖然有些清貧，但清高與滿足。到了這裡，發覺自己幾乎一無是處，我的專科文憑拿不出手，又沒有什麼工作經驗，站在朋友身邊，第一次感到了慚愧。這時，我那找「機會」的想法有如退潮的海水，「嘩」地下去再也上不來了。朋友看出了我的沮喪，安慰我：「找不到合適的事做沒關係，在這裡好好玩幾天，多看看，機會總是有的。傍晚我們去海裡泡個澡，真正感受一下大海的氣魄。」

吃過晚飯後，我們來到素有「天下第一灘」美稱的銀灘。放眼望去全是人，有的在沙灘上漫步，有的在淺水中嬉戲，更多的則是迎著剛剛漲起的海潮搏浪翻滾，「喲呵喲呵」聲此起彼伏。我們換了泳衣步入海水中，夕陽已經消失，探照燈把海灘照得亮如白晝。我們跳到人頭攢動的海水裡，迎著漲起的海浪奮身撲去，鹹鹹的海水浸得我眼睛澀澀的，有點睜不開，但身上卻是十分舒暢。海浪越來越大，人們也越來越興奮。呼啦呼啦，一排浪頭呼嘯而來，「來啦、來啦——」人們互相招呼。眼看著浪頭到了面前，我也跟著人們凌空跳起，但海浪漲得比人更高，「呼」的一聲，我整個人都淹沒在海水裡。潔白的海浪退下後，露出一個個腦袋來，人們「哇呀哇呀」地直叫，甩著頭髮，直吐著浸入口中的海水。接著又是一波海浪鋪天蓋地而來……人們在與海浪的搏鬥中盡情地宣洩著自己的激情。幾個回合下來，我有些吃不消了，苦澀的海水進到口中，我還沒喘過氣來，另一排海浪又把我淹沒了，逼得我直咳嗽。我只好連忙退了回來，一個勁兒地喘氣。看到別人隨著海浪自如地起伏，不由慨嘆：「看來我不是一個真正的搏浪人呀！」北海雖然美麗，卻不是我的世界；雖然身體浸泡在海水中，大海離我卻依然非常遙遠……。

朋友要我多玩一會兒，但我已興味索然，於是上岸換了衣服。突然，我很想回家，回到山鄉那個自己的家。我想起了那熟悉的教室、講台、還有我的學生，想起了妻兒，想起了家中的那份寧靜與恬淡……也許那裡才是真正屬於我的世界。在那裡，我雖然守著清貧，不為世俗所矚目，但那褪去功名與利祿的閒適中，不乏人生之樂。

我和朋友說了想回家的意思，他很不解，剛剛出來兩天怎麼就要回去，還有很多地方沒帶我去玩呢。我說不必了，我已和大海作了最親近的接觸，該體會的東西已體會了，所謂「乘興而來，興盡而返」，沒有必要再看什麼了。

第二天我特意起個大早，再次來到海邊，想拾幾只貝殼帶回去給孩子玩。沙灘上沒有了昨夜的喧囂，但人還是不少，除了當地漁民，很多都是來拾貝殼的。我不斷地搜尋，想揀些漂亮的貝殼。但走了很久，東挑西撿，也只揀到了幾只普通的貝殼。看來，即使在海邊，也不一定就能揀到理想的貝殼，我只有將就一下。何止是尋找貝殼，人生很多時候，也是只能將就一下。最後，我拿手機 拍了幾個退潮的鏡頭，算是對此次北海之行的一點紀念，雖然這樣的紀念有些差強人意，但只能這樣了。

朋友再三挽留，我還是踏上回家的客車。客車開動時，突然下起了瓢潑大雨，在震耳欲聾的嘩啦嘩啦雨聲中，彷彿連天的海浪向我湧來。我看了一眼車後，隔著密密匝匝的雨簾，北海模糊的身影越來越遠，而我的心卻依舊在浪濤裡飄搖。（寄自江西）