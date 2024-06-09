天冷也要喝冰咖啡？ 學者曝「成癮2原因」

許多人喜愛喝冰咖啡，勝於熱咖啡。圖為冰咖啡示意圖。(取材自unsplash.com/@vimarethomas?)

全球有大量咖啡愛好者，許多人每天必喝咖啡提神，其中不少人酷愛冰咖啡，即便天冷也不影響飲用。專家認為，除了「習慣」這種心理層面的解釋，還跟生理感受有關。咖啡的溫度會影響飲用時的口感，對於天生比較怕苦味與酸味的人而言，冰咖啡的滋味更容易接受。

根據紐約郵報報導，生活科技資訊網站「PopSugar」指出，心理學家吉爾曼（Deborah Gilman）表示，習慣一旦形成就會根深蒂固，如果冰咖啡已成為日常生活的一環，人們養成習慣後自然會持續下去。

她解釋，人每天做出相同的決定，是為了在其他任務與決策需求上節省腦力，「在不可預測的世界中，常規可提供穩定感，知道接下來會發生什麼狀況，可以讓人們提升安全感、降低焦慮」。

咖啡在味覺層面有其獨特魅力，深受部分人喜愛，但也有人不太欣賞。食品兼烹飪科學家蓋文（Jessica Gavin）指出，咖啡的溫度愈高，味道就愈濃郁。他說明，這是因為當溫度達到華氏160度（約攝氏71度）時，會開啟人體的TRPM5通道（Transient Receptor Potential Melastatin，約可翻譯為「瞬時受體電位褪黑素蛋白」），這個由味覺受體細胞組成的通道位於舌頭味蕾。

TVBS新聞網

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