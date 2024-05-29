我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

柳橙多災多難一年漲一倍太誇張 業者擬改用柑橘充橙汁

編譯劉忠勇／綜合外電
由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。(路透)
由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。(路透)

受到全球最大出口國巴西天災和病害的影響，柳橙汁價格不斷創下歷史新高，業者已開始評估是否改用柑橘來做替代原料。

英國金融時報報導，柳橙汁期貨2022年底以來便一路上漲，當時全球第二大生產國美國的主要產地佛羅里達州先是遭逢颶風，後是寒流來襲。不料，由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。

在紐約洲際交易所（ICE）交易的濃縮橙汁期貨周二漲到每磅4.92美元，幾乎是一年前的兩倍。

國際水果和蔬菜汁協會（IFU）會長庫爾斯（Kees Cools）坦言：「這是一場危機。即使在嚴重寒害和和風災，也從未見過這樣的情況。」

IFU表示，嚴重的供應短缺所引發價格上漲恐慌，不僅消費者深受影響，全球柳澄汁產業也將面臨根本變化。

庫爾斯認為，要長期解決柳橙短缺，或許是改用柑橘來做橙汁，柑橘樹比較能適應氣候變化。

庫爾斯說：「在不改變產品的自然性和形象的前提下，唯一的長遠的辦法大概就是使用不同品種的水果。」

庫爾斯表示，業界已開始實驗。日本柳橙汁九成靠進口，且主要來自巴西，日圓疲弱又進一步推高了進口成本，加劇原本供應短缺的狀況。經營超市連鎖店7-Eleven的 Seven & i控股已改向國內採購柑橘，推出綜合柑橘和橙汁的產品。

巴西 佛羅里達州 颶風

上一則

日企強攻替代蛋白商機 日清拚明年推出「人造牛排」

延伸閱讀

高盛又改口了 預測Fed啟動降息時點從7月延到9月

高盛又改口了 預測Fed啟動降息時點從7月延到9月
前員工槍殺主管與同事 賓州槍擊2死3傷

前員工槍殺主管與同事 賓州槍擊2死3傷
前員工返回公司槍殺主管與同事 賓州槍擊2死3傷

前員工返回公司槍殺主管與同事 賓州槍擊2死3傷
美最抗漲城市 亞利桑納州「鳳凰城」通膨率僅2.6%

美最抗漲城市 亞利桑納州「鳳凰城」通膨率僅2.6%

熱門新聞

（取材自NOW健康）

香菇冷藏可以放多久？ 常見菇類挑選、保存秘訣搶鮮報

2024-05-25 02:40
毒理學專家招名威表示，開封後來不及吃完的綠豆、紅豆等五穀雜糧，最好不要放進冰箱。(本報資料照片)

這種食物開封後不要冰 毒理專家列「7大壞習慣」：小心生病

2024-05-26 02:21
水餃是許多人家中的常備品。(Unsplash/Stephen yu)

冷凍水餃還用水煮？老饕曝「免顧火」煮法：皮不破飽滿又多汁

2024-05-16 08:15
隨著全球人口成長，替代性蛋白產業預料迅速成長。(路透)

日企強攻替代蛋白商機 日清拚明年推出「人造牛排」

2024-05-27 03:24
各種櫛瓜。(取材自Pixbay)

櫛瓜怎煮才好吃？ 營養師曝4情況少碰：恐中毒

2024-05-13 02:15
美國茶飲專家瑞克及溫蒂．萊因哈特、「台灣茶葉大使」許正龍18日出席洛杉磯台灣珍奶節，受訪回顧1990年代見證台灣珍奶傳入美國的歷史。溫蒂手持夫妻共同著作的茶飲專書。（中央社）

珍珠奶茶風靡美國 茶飲專家：台灣應以發明珍奶自豪

2024-05-19 18:03

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費