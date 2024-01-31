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吃大餐腹脹難消化 5植物「煮茶」去油減膩

記者簡慧珍／彰化報導
民眾看彰化縣二林基督教醫院的義賣活動內容。（記者簡慧珍／攝影）
民眾看彰化縣二林基督教醫院的義賣活動內容。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣二林基督教醫院日前在洗腳廣場及醫院大廳舉辦「2024金龍迎春傳播愛心」公益慈善義賣，11個愛心攤位義賣在地農特產品和應景食品、用品，為弱勢家庭籌措慈善基金，活動不忘過年飲食及穴道按摩的衛教，中醫師提供茶飲方子給民眾大餐後去油解膩。

春節免不了好料滿桌，二基安排中醫科醫師李家甄在公益慈善義賣宣講年節養生和促進消化的穴道按摩；她說，中醫理論注重脾胃的「升清降濁」功能，「胃」主降濁，將吃進來的飲食經過腐熟以供脾氣消化，「脾」氣升發將精微物質上輸至心肺供全身利用，兩者相輔相成。

李家甄指出，過年很難避免大吃大喝，暴飲暴食後容易胃脹、肚子痛，餐後圍坐泡茶聊天、打電動、追劇等幾乎都是多吃少動，過完年往往胖好幾公斤；不當的飲食習慣、暴飲暴食或三餐不定時，脾胃運化失去平衡，無法正常腐熟水穀、吸收食物的精華就可能腹脹或消化不良。

她表示，年節飲食應注意飯後不宜搭配冰涼的含糖飲料，易加重消化不良與腹脹，飯後喝烏梅醋、烏梅汁或大麥茶可促進消化，飽餐後不宜久坐，宜站立5至10分鐘，餐後宜適度運動；山楂、決明子、麥芽、洛神花、荷葉等植物具去油解膩、消食化積、利水消腫的功效，可緩解飽餐後的腸胃不適，幫助腸胃運化、消脂、消腫，民眾可泡煮後飲用。

彰化縣二林基督教醫院慈善義賣將一連3天。（記者簡慧珍／攝影）
彰化縣二林基督教醫院慈善義賣將一連3天。（記者簡慧珍／攝影）

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