醬香拿鐵熱賣後 茅台、瑞幸再聯手龍年「醬香巧克力」飲品

瑞幸咖啡19日在微博發文預告，將與茅台再度合作，於22日推出新春重磅聯名飲品。（取材自微博）

去年9月，中國最大連鎖咖啡 品牌「瑞幸咖啡」與中國高檔名酒「貴州茅台」合作推出醬香拿鐵，「美酒加咖啡」成功引發市場話題，截止去年底已熱銷約4000萬杯，如今「強強」再度聯手，瑞幸咖啡19日在微博 發文預告，將與茅台再度合作，於22日推出新春重磅聯名飲品，強調「愈喝愈有」，再掀熱議。

據財聯社報導，這款飲品是龍年特製的醬香巧克力飲品，一位瑞幸咖啡工作人員表示，新飲品就是一款熱巧克力飲品，裡面有巧克力預調液和白酒風味厚奶，但不含咖啡。而厚奶內含有茅台酒。至於產品定價預計與去年推出的醬香拿鐵差不多。

另據東方財經引述一名工作人員則稱，新飲品成分包含巧克力、醬香茅台的厚乳、牛奶 和咖啡。看來，新飲品是否為「龍年醬香巧克力」，或實際內容物為何，還要待官方進一步公告。

而去年推出的醬香拿鐵零售價為38元人民幣，優惠後每杯19元（約2.65美元），根據官方介紹，該款飲品使用了白酒風味的厚奶，含有53度的貴州茅台酒，酒精濃度低於0.5%。

有中國網友留言說，若新品真為巧克力相關飲品，為何不找巧克力大牌德芙聯名？但事實上，茅台去年9月便已和德芙聯手過，「德芙作殼，茅台當心」結合成「德芙酒心巧克力球」，兩枚10克重的巧克力球，售價人民幣35元（約4.89美元），一推出立刻被搶光。