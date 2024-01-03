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冬日暖身除了薑茶還有哪些選擇？網友不藏私推這幾款

NOW健康 連珮妤／台北報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

身茶飲中，又以哪些種類的保暖效果最好呢？我們本次針對「暖身茶飲」進行觀測，一起來看看在暖身茶飲中，網友最愛的保暖熱飲有哪些吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「暖身茶飲」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的冬季暖身茶飲排行。

薑茶加糖保暖效果更佳

觀察近1年內網友針對「暖身茶飲」相關話題的討論，可以發現「薑茶」最受到網友熱議。像是不少網友就直呼「薑母茶真的是冬天必備」，指出老薑熬成的溫暖薑茶，1杯喝下肚便能有效讓身體暖起來，成為冬日禦寒神飲。

▲網議8大暖身茶飲1次告訴你。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

而針對怕薑汁刺激辛辣味的民眾，有人分享調味妙招，說道「建議可以加黑糖、黃糖」，並說明「黑糖亦有補中益氣的功效」，且「薑茶加糖不只可以中和辛辣的味道，還可以加強驅寒、防感冒的功效，以及有和胃的作用」。不過也有人提醒由於喝薑茶有助於排汗，但排汗後也可能造成身體虛弱，因此「體質熱、感冒者、咳嗽者」不宜多喝，以免讓身體更加不適。

此外，「紅茶」也是熱門的暖身飲品選項，而唾手可得的紅茶，可說是許多民眾喜愛的日常茶品之1，在寒冷的冬天，還可作為保暖飲品飲用。紅茶茶葉在發酵過程中產生的「茶黃素」，可以促進能量代謝，改善血液循環、四肢冰冷的問題，進而達到維持體溫的效果。除了喝純茶，也有人建議可以「把溫熱的鮮奶加上熱紅茶，喝了全身暖呼呼的」，認為香醇的鮮奶能夠中和掉紅茶的苦澀，同樣十分暖胃。

冬天手腳冷 喝桂圓紅棗茶也有助改善

不只有薑汁和紅茶，「桂圓紅棗茶」也十分受到網友的喜愛。就有人發文問道，「冬天會喝什麼飲料呢」，引來網友紛紛回覆，不少人直呼「唯一推薦桂圓紅棗茶」，也有人認為桂圓紅棗茶「根本為冬天而生」，十分暖心又暖胃。而現在市面上也有許多快速方便的沖泡包，像是有人分享「冷泡熱沖都便利，還能搭配甜湯料理」，是冬日的療癒良伴。

#首圖來源／Freepik

NOW健康

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