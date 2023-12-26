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又濕又冷小心憂鬱症上身 女中醫獨家茶飲不藏私大公開

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

我們常常一年大部分時間都有良好的健康狀態，卻在冬季特別感到憂鬱。沒有特別因素感到情緒落寞，沒有動力，做什麼都提不起勁，早上懶洋洋不想起床、整個人好像電力瞬間減弱一半，只想懶在床上。其實，日照時間縮短、氣溫低，自然界的動物原本就處於冬眠的狀態，為了應對寒冷環境與覓食的缺乏，會減少體力的消耗。中醫師賴睿昕表示，而人類除了活動力減弱之外，還可能引起情緒的變化。

人們看到陽光就如同看到希望般雀躍，日照縮短，也容易影響心情。如果加上陰鬱濕冷的天氣，精神就更容易沮喪或低落。這是一種季節性情緒疾病(seasonal affective disorder，SAD)，賴睿昕中醫師表示為天氣變化而造成的情緒失調，常發生在白天越來越短，黑夜越來越長的秋季末和冬季，這與日光誘發退黑激素(melatonin)分泌較少有關，許多人俗稱為「冬季憂鬱」( winter blues)。

冬季憂鬱有哪些症狀？

1. 疲倦、睡太多、頭暈，有些則是失眠、睡眠品質不佳

2. 失去原本對事物的興趣，不愛與人互動

3. 心情低落，難以專心或思考

4. 食慾暴增，體重增加，有罪惡感

5. 手腳冰冷

多做這六件事 改善冬季憂鬱

賴睿昕中醫師說明面對冬季憂鬱，有幾件事情可以改善：

1. 多洗熱水澡或泡溫泉。手腳溫暖會讓人較有精神、更有活力。

2. 運動。運動可以鼓舞陽氣，提振精神、增強體力，多巴胺(dopamine)的分泌會讓身體有愉悅感，如果時間不夠，也可以做一些簡單的伸展。

3. 多到戶外曬太陽。陽光不但能溫煦四肢，也能促進大腦釋放血清素(seretonin)，鎮定情緒。

4. 日常飲食調整。手腳冰冷、陽氣虛弱的人，可在料理中適度加入蔥、薑、大蒜、韭菜、肉桂、栗子、麻油、辣椒、胡椒、孜然、八角等辛溫食材，也可搭配羊肉來適當食補。

5. 多喝溫水，少吃冷飲寒食。冰飲、寒涼水果、蔬菜會把寒氣帶入體內，消耗體內陽氣，手腳容易冰冷的民眾，建議盡量喝溫飲。

6. 充足睡眠，少熬夜。中醫認為睡眠是一大補，可以修復精神氣力。長期熬夜，很容易耗傷陽氣，充足優質的睡眠很重要。晚上11點到凌晨3點的時段是人體蓄養陽氣的時間，這個時段睡得越充足，體內的陽氣就會越旺盛，精神與心情都會比較健康。

《黃帝內經》記載：「冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光。」意思是說，冬天人們早點睡覺，早晨等到太陽出來之後再出來活動，充足睡眠是冬季最重要的養生之道。

排憂解鬱茶、暖暖活力茶 補氣養血、疏肝解鬱

中醫緩解冬季憂鬱會依照證型與症狀處置。陽虛、虛寒體質的人，陽氣不足，四肢不溫，夜晚多尿、臉色白、易疲累，治療會給予溫陽補氣。血虛體質，少氣懶言、頭暈眼花、倦怠乏力、心悸、失眠多夢、掉髮，血虛多伴隨氣虛，因此會給予補氣養血。肝氣鬱結，表現會有胸脅脹滿、胸悶嘆息，大便不暢，月經不調，治療會給予疏肝解鬱，理氣暢中。以上除了證型用藥之外也會佐以安神解鬱之劑。

改善冬季憂鬱的簡單茶飲：

排憂解鬱茶

藥材：鬱金10g、百合10g、玫瑰5g、薄荷5g，
做法：以1000c.c.的水煮滾5分鐘，放稍微涼一點，暖暖喝。

適合：焦慮不安、失眠、睡眠品質不佳者。

暖暖活力茶

藥材：黃耆5g、五加皮5g、紅景天5g、刺五加5g
做法：以1000c.c.的水煮滾5分鐘，放稍微涼一點飲用。
適合：睡很多卻精神不濟、手腳冰冷者。

賴睿昕中醫師說明要特別注意的是上述「陽虛」、「血虛」、「氣虛」「肝氣鬱結」都是證型的概略描述，而個人的體質往往非單一證候表現，不建議民眾自行辨證，買藥大補特補。曾有患者看了網路資料到中藥房自行抓藥來燉補，補到便祕、口臭、滿臉痘痘來求診，自行判斷不但沒有達到調補的效果，還可能產生副作用，建議民眾身體不適還是尋求專業醫師幫忙較為妥當。


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60312

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https://www.healthnews.com.tw

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