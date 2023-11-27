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台灣「分子調酒」 萃取麻辣鍋、薑母鴨等氣味入酒

中央社／高雄26日電
位於高雄市左營區立大路上的Under Drunk，是高雄第一間分子調酒專門酒吧，負責人蔡文斌是實驗室裡的調酒師，將鳳梨酥、麻辣鍋、珍珠奶茶、薑母鴨等料理氣味入酒。（中央社／Under Drunk提供）
位於高雄市左營區立大路上的Under Drunk，是高雄第一間分子調酒專門酒吧，負責人蔡文斌是實驗室裡的調酒師，將鳳梨酥、麻辣鍋、珍珠奶茶、薑母鴨等料理氣味入酒。（中央社／Under Drunk提供）

曾獲高市府青年局青創補助的台灣酒吧Under Drunk是高雄首間分子調酒專門酒吧，負責人蔡文斌是實驗室裡的調酒師，將鳳梨酥、麻辣鍋、珍珠奶茶、薑母鴨等料理氣味入酒。

高雄市政府青年局發布新聞稿指出，近來高雄酒吧文化逐漸崛起，位於左營區立大路上的Under Drunk是高雄第一間分子調酒專門酒吧，曾獲青年局青創補助，也是高雄唯一擁有專業實驗備料室的酒吧。

青年局指出，蔡文斌擅長萃取生活中習以為常的味道，例如將鳳梨酥、麻辣鍋、珍珠奶茶、薑母鴨等各種美味，打破原本樣貌重新詮釋；從外觀根本猜不出它的味道，品飲後才會發出驚嘆，這就是分子調酒帶來顛覆味蕾的奇幻口感。

蔡文斌說，分子調酒不同於一般傳統調酒使用水果、利口酒或糖漿，而是以科學角度及專業器材萃取各種風味，在不斷實驗中找出風味與酒的最佳平衡。

蔡文斌說，店內每一杯酒都是他的實驗結晶，且必定交叉比對國外數據及相關文獻，再與夥伴討論才成最終定案；分子調酒的特色是輕易騙過品飲者眼睛，喝下後才在舌間迸出幽默驚喜。

蔡文斌把鳳梨酥、薑母鴨、麻辣鍋、珍珠奶茶、楊枝甘露、BBQ等日常生活中美味，以真空蒸餾裝置萃取氣味後經過重重程序製成調酒。

蔡文斌舉例，外觀像一般威士忌、喝起來卻是黑糖珍奶口味；透明清澈如氣泡水者卻是麻辣鍋口味；還有以為楊枝甘露調酒上點綴的蛋黃，一咬下去竟爆漿芒果，種種創新顛覆味蕾。

蔡文斌說，開業四年有一半時間都是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中度過，初期面臨不少困難，由於實作機台在台灣少有，添購設備費用相當驚人，還好有市府青年局的青創補助在租金、硬體設備上的幫忙，得以度過停業的三個月。

租金 疫情

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