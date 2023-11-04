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愛喝「無酒精啤酒」？大腸桿菌、沙門氏菌恐比傳統啤酒多

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
研究發現無酒精啤酒（non-alcoholic beer）無法防止病原體生長。圖為無酒精啤酒示意圖。（路透）
研究發現無酒精啤酒（non-alcoholic beer）無法防止病原體生長。圖為無酒精啤酒示意圖。（路透）

隨著健康意識抬頭，愈來愈多消費者轉而飲用無酒精啤酒（non-alcoholic beer），不過最新研究表明，飲料中酒精含量和儲存溫度是影響細菌滋生的最重要因素，無酒精啤酒缺乏酒精的消毒特性和正常釀造的殺菌過程，藏有的大腸桿菌（E. coli）和沙門氏菌（salmonella）量竟比傳統啤酒更多。

每日郵報、太陽報報導，美國康乃爾大學（Cornell University）研究團隊在《食品保護雜誌》（Journal of Food Protection）發表研究，在無酒精啤酒和低酒精啤酒中放入微量的5種菌株，包括大腸桿菌、腸道沙門氏菌、李斯特菌（Listeria monocytigenes）等，並在不同酸度（pH ，4.20、4.60、4.80）、儲存溫度（4°C、14°C）、酒精濃度（ABV）下進行63 天測試，觀察細菌是否能存活。

結果發現，在兩種溫度下，細菌都能在無酒精啤酒中大量繁殖，但在酒精濃度為3.2%的低酒精啤酒中，4°C時可防止細菌生長，14°C 時則發現少量細菌。而雖然pH 值與細菌數下降有關，但在 14°C 儲存條件下，無論 pH 值為何，大腸桿菌和腸道沙門氏菌數量都會增加，而李斯特菌則隨著溫度升高減少。

研究結果表明，低酒精啤酒可防止病原體生長，但無酒精啤酒卻無法。該研究的作者、康乃爾大學的維格達爾博士（Dr Ann Charles-Vegdahl）指出，「這項研究表明，飲料製造商需優先考慮並制定針對低酒精和無酒精啤酒製造商的具體規範。」

無酒精或低酒精啤酒在英國愈來愈受歡迎，去年銷量比前年增長23%；而英國政府9月宣布，計畫將無酒精飲料的法定酒精濃度從0.05%提高到0.5%，吸引更多飲酒者。國民保健署（NHS）警告，經常飲酒過量會增加心臟病、肝病和癌症等疾病的風險。

無酒精啤酒或藏大腸桿菌　酒精含量、存放溫度是殺菌關鍵

TVBS新聞網

心臟病 癌症

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