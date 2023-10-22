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101歲人瑞曝養生之道：愛喝台灣這牌子飲料加鹽 1天來1罐

記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉101歲人瑞林鍾貞妹一天要喝4、5次黑松沙士加鹽巴，縣長鍾東錦等人慰訪，特別準備黑松沙士，黑松公司「慕名」特別致贈6大箱。(圖:蕭正燕提供)
苗栗縣南庄鄉101歲人瑞林鍾貞妹一天要喝4、5次黑松沙士加鹽巴，縣長鍾東錦等人慰訪，特別準備黑松沙士，黑松公司「慕名」特別致贈6大箱。(圖:蕭正燕提供)

今天是重陽節，台灣苗栗縣政府今年慰訪40位百歲人瑞，他們分享的生活、養生之道，讓人津津樂道，其中，南庄鄉101歲人瑞林鍾貞妹一天要喝4、5次黑松沙士加鹽巴，黑松公司「慕名」特別致贈6大箱，也傳為佳話。

縣府統計今年有122位百歲人瑞，縣長鍾東錦、太太陳美琦，及副縣長鄧桂菊等人慰訪40位，其中，南庄鄉南富村大南埔林鍾貞妹是鍾東錦曾祖父的堂妹，算她身體健朗、腦筋靈活，她愛喝黑松沙士加鹽，也是她特別的養生之道。

鍾東錦偕同縣議員楊文昌、南庄鄉長羅春蓮等人慰訪時，還特別準備黑松沙士，南富村長蕭正燕說，黑松沙士加鹽是一些老一輩客家人消暑解渴的方法，林鍾貞妹1罐1天分4、5次加鹽巴飲用，黑松公司得知後，認為林鍾貞妹是最佳代言人，與他聯絡請公關送來6大箱黑松沙士，林鍾貞妹相當開心。

林鍾貞妹至今還下田種菜，每天在田邊小路散步，也經常參與關懷據點的活動，手工藝品精緻，一家人和樂，她對鄰居的小孩也很好，有時還會煮南瓜飯分享，庄頭的人都稱讚她是最好、最慈祥的阿婆。

全縣最年長的後龍鎮108歲人瑞翁薛玉雲因喜歡吃麥當勞，而被稱為「麥當勞阿嬤」，鍾東錦、縣議會議長李文斌、後龍鎮長謝清輝等人慰訪，並請翁薛玉雲享用麥香魚、玉米濃湯，她的長子翁棋津說，媽媽不忌口，咖啡也不排斥，有時還上牛排館大快朵頤，總是保持愉快的心情。

卓蘭鎮坪林里107歲賴阿康是男性最年長人瑞，鍾東錦、縣議員楊恭林、卓蘭鎮長詹錦章等人慰訪，賴阿康身體健朗，至今還上山種薑和香蕉，砍柴回家炊煮，喜歡吃糯米飯、肥豬肉。

苗栗縣南庄鄉101歲人瑞林鍾貞妹一天要喝4、5次黑松沙士加鹽巴，縣長鍾東錦等人慰...
苗栗縣南庄鄉101歲人瑞林鍾貞妹一天要喝4、5次黑松沙士加鹽巴，縣長鍾東錦等人慰訪，特別準備黑松沙士，黑松公司「慕名」特別致贈6大箱。(圖:蕭正燕提供)

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