台灣精釀「埔桃酒」登雙橡園國慶酒會 麥考爾也下單

高餐大副教授陳千浩為台灣釀酒投注心力。（圖：高餐大提供）

中華民國 駐美代表處於國慶前夕，在華府雙橡園（Twin Oak Estate）舉行國慶酒會。高雄餐旅大學餐管系副教授陳千浩向貴賓們介紹台灣自釀的金牌「埔桃酒」，不少美國友人品嘗後稱讚不已並當場訂購，美國眾院 外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也立即下單，肯定台灣釀酒業。

中華民國駐美代表蕭美琴將台灣地酒滋味與美國友人分享，贏得國際貴賓讚賞。陳千浩表示，埔桃酒釀造靈感源自亞熱帶島嶼「葡萄牙馬德拉島Madeira」，在台灣更炎熱又潮濕的風土孕育，歷經五年濃縮淬煉豐富醇厚酒體，蜂蜜、蜜餞、烏梅、太妃糖與熱帶水果的芳香，且保留天然鮮酸，口感因輕盈清爽，甜而不膩且驚奇地平衡。

高餐大副教授陳千浩（右一）在美雙橡園台灣國慶酒會，向中華民國駐美代表蕭美琴（左一）及貴賓們介紹埔桃酒。（圖：高餐大提供）

這款台灣「埔桃酒」，在世界十國酒類競賽，獲得3次首獎、12次金牌與10次銀牌獎，多次獲選法國米其林三星餐廳指定用酒，還是蔡英文 總統就職國宴酒。

陳千浩表示，台灣氣候炎熱、潮溼多雨的氣候，對於釀酒葡萄的種植，是非常大的挑戰。樹生酒莊位於台中外埔，由於地質多礫石排水性良好，日治時期即為葡萄栽植專區。他以馬德拉酒熱熟成所獲得的靈感，以白蘭地加入葡萄酒經橡木桶中熟成五年以上。再以農舍熱熟成的釀造方式，使得每年受熱所自然揮發，經過五年熟成後，每一桶橡木桶僅存約50%，使風味更加醇厚，散發蜂蜜、蜜餞、烏梅、太妃糖與熱帶水果的芳香，且保留天然鮮酸，口感因輕盈清爽。

台灣埔桃酒在美雙橡園國慶備受讚賞。（圖：高餐大提供）

陳千浩說，台灣因過去因實施專賣制度，使得在地酒文化消失於民間農業舞台80多年。2001民間釀造業開放後，透過農糧署與臺中市農業局輔導的產銷班酒莊，已經在世界十個國家的比賽中獲得肯定，成為轉型精緻農業的成功典範，釀造出「愈本土，就愈國際」的在地美酒。