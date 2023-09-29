台億萬富翁拍賣「史上最貴」2.5萬瓶藏酒 總價估逾5000萬美元

國巨董事長陳泰銘將拍賣他的2.5萬瓶珍藏酒，總價估達5000萬美元。（記者吳致碩／攝影）

國巨董事長、台灣億萬富翁陳泰銘（Pierre Chen）將拍賣 他的2.5萬瓶珍藏酒，其中一些最稀有的酒款預計將以高達19萬美元價格拍出。蘇富比（Sotheby's）拍賣行表示，這將是有史以來規模最大、價格最昂貴的酒藏拍賣，預計總價將達到5000萬美元。

CNN報導，蘇富比亞洲區葡萄酒部門主管萊西（George Lacey）發聲明表示，陳泰銘是電子巨頭國巨創辦人兼董事長，對葡萄酒的知識無人能敵，花了40年蒐集這些珍藏，數量和種類都相當驚人，「他酒窖裡的葡萄酒目前多到任何人一輩子都喝不完，但葡萄酒是用來喝的。」

蘇富比不願透露確切數量，但一名發言人向CNN證實，陳泰銘酒窖中的葡萄酒數量「多達6位數」，委託蘇富比拍賣的僅占其中「一小部分」。

陳泰銘目前被「富比士」雜誌評為台灣第十大富豪，全球第515大富豪，擁有估計價值55億美元的財富。他從1970年代開始收藏波爾多（Bordeaux）的葡萄酒，後來擴展到勃根地（Burgundy）葡萄酒產區。

勃根地紅酒是產自著名塔須園（La Tâche）的特定年份紅酒，為這次拍賣會上最有價值的紅酒。其中包括兩瓶1985年產的「美杜莎」（methuselahs，即6公升瓶），每瓶價值12萬至19萬元；另一瓶1999年產的「美杜莎」預計拍得10萬至13萬美元；而1971年產的3升耶羅波安瓶（Jeroboam）預估售價則落在11萬至14萬美元。

還有一瓶1982年的罕見6升彼得綠堡（Château Pétrus）紅酒，蘇富比稱其為「在葡萄酒收藏家之間具有傳奇地位」的波爾多紅酒，預計拍得6.5萬美元。此外，這批酒藏還包括勃根地白酒及唐培里儂（Dom Pérignon）、庫克 （Krug）香檳。

這場稱為「美食家的地圖」（The Epicurean's Atlas）拍賣會將在一年內分五次進行，每次重點關注不同地區和類型的紅酒。首次將於今年11月在香港 舉行，接下來還會在巴黎、紐約和勃根地的伯恩丘（Beaune）舉行。